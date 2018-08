VM-KLARE: Arre Strandli (til høyre) og Kristoffer Brun er for lengst VM-klare. Nå vil Strandli også ha med seg Olaf Tufte (til vnestre) til årets VM. Bildet ble tatt på Årungen for noen år siden. Foto: Krister Sørbø

Strandli tilbake etter fri-år: Ber Tufte ro VM

Publisert: 03.08.18 17:24

Etter et friår fra rosporten er Are Strandli (29) tilbake og klar til å kjempe om EM-gull søndag. Han ber Olaf Tufte (42) stille i høstens VM.

– Jeg ser han er på ro-samling. Da skulle det ikke være noe i veien med å stille i VM heller, sier Are Strandli til VG.

Hvis Tufte sier nei, kommer ikke den norske dobbeltfireren til VM i Bulgaria om en drøy måned. Medaljehåpet har havnet i krise etter at Nils Jakob Hoff måtte takke nei.

Tufte er skulle egentlig ha et friår fra konkurranser, men har allerede rodd to verdenscuper på stroke-setet som var tiltenkt Hoff. Nå befinner veteranen seg på høydesamling i Italia med fem ganger verdensmester, tsjekkiske Ondrej Synek.

– Han har med seg robåten på ferie. Det hadde jeg ikke jeg i mitt friår, ler Are Strandli.

Han var derimot i den kommende OL-byen Tokyo, Miami, New York og Barcelona når han ikke jobbet som journalist i Finansavisen. Det betyr ikke at Stavanger-karen ikke trente.

– Jeg ble sterkere av året. Jeg fikk trent mer styrke og bedret balansen, sier han. Strandli mener han på alle mulige måter tjente på å gjøre noe helt annet etter mange sesongers hard satsing.

– Jeg fikk ekstremt mye ut av det året. Jeg fikk både verdifull jobberfaring, fikk reist mye, var sosial og kjente at jeg savnet roingen. Nå er jeg helt avslappet. Jeg er både trygg på at livet uten roing er bra og at jeg ikke går glipp av så mye med å satse to år til fram til OL.

Sammen med Kristoffer Brun har han igjen markert seg som en av verdens beste i den svært tøffe klassen lettvekt dobbeltsculler. Etter å ha rodd inn til 6. plass i tungvektsklassen i det første verdenscupstevnet, var duoen i juni tilbake i lettvekt og på seierspallen i Linz.

2.-plassen var deres 15. strake pallplass siden 2013 i mesterskap og verdenscup (minus to regattaer som ble avbrutt på grunn av helse). Men fortsatt står VM-gullet for fem år siden som deres eneste seier.

Are Strandli mener de kan ta et nytt gull under EM i Glasgow.

– Det er så absolutt mulig. Vi kommer nok til å ro enda fortere i VM, men kan ro veldig bra her også, mener han. Også Kjetil Borch i singlesculler har en god medaljesjanse på Strathclyde Loch.

Norge har tatt en rekke OL- og VM-gull i roing, men faktisk ingen EM-gull siden mesterskapet ble gjeninnført i 2007. Fasiten er seks bronse og et sølv – tatt av nettopp Strandli og Brun i 2013.