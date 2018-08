DUELL: Eksperter er enige om at Brann og Gilbert Komsoon har gjort det beste overgangsvinduet. Her i duell mot Rosenborg og Birger Meling i våres. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ekspertene etter det heftige overgangsvinduet: – Tror ikke Rosenborg er forsterket

Molde har hentet kvalitet, Brann har klinket til – men Rosenborg fremstår ikke som om de har forsterket laget. Det er dommen fra TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter et overgangsvindu som har vært litt utenom det vanlige.

– Det har vært ganske underholdende, sammenfatter Mathisen om sommerens spillerlogistikk blant de norske toppklubbene – der muligheten for kjøp stenger ved midnatt torsdag 16. august.

Han vurderer spesielt de fremste gullkandidatene – Brann, Rosenborg og Molde – sine grep før de 12 siste rundene i Eliteserien skal spilles.

– I Magnus Wolff Eikrem har Molde hentet en sikker mann med høyt nivå. Mest sannsynlig får de Braut Håland på lån ut sesongen og fått solgt ham for noen kroner, og Pawel Cibicki har sett skarp ut. De er klare for medaljekamp og videre Europa League-fight. Kanskje det laget med det høyeste toppnivået, sier TV 2-eksperten om Ole Gunnar Solskjærs mannskap, som torsdag spiller avgjørende kamp mot Hibernian i kvalifiseringsrunde tre av totalt fire i Europa.

– Bamba den store overgangen

Brann har signert fire spillere før de går inn i siste tredjedelen av sesongen med ett poengs forsprang til Rosenborg, fire til serietreer Haugesund og fem poeng til Molde: Ruben Yttergård Jenssen (fra Groningen), Thomas Grøgaard (Odd), Christian Eggen Rismark (Ranheim) og Daouda Bamba (Kristiansund). Pluss at Håkon Opdal, Jesper Löfgren og Kristoffer Løkberg blir Brann-spillere fra 1. januar neste år.

– Brann fikk mye kritikk etter at Sivert Heltne Nilsen reiste. Nå erstatter de ham med Ruben, og det er en bra overgang for Brann. Han er ikke like duellsterk, men bedre med ballen, har mange år igjen, stiller høye krav og passer sånn sett godt inn i gruppen. Grøgaard gir dem flere alternativer på venstresiden og Eggen Rismark gir konkurranse til Wormgoor og Acosta. Det kan faktisk være en tankegang å flytte frem Acosta i den dype rollen sentralt på midten. Der hadde han noen kanonkamper for Start, lanserer Jesper Mathisen.

Han mener likevel Bamba er den store Brann-overgangen i dette vinduet.

– Alle mener sikkert prisen er for høy, men spisser i Norge som scorer mål blir dyrt. Han gjør mye mål på egen hånd og har et helt annet format enn det Brann har hatt. Steffen Lie Skålevik har levert godkjent for Brann, men Bamba har me fart, er verre å møte og gjør noe annet med motstanderne. De blir klart forsterket på spissplass. Brann har sagt de ikke har penger, men så klinker til de til, mener Mathisen.

– Virket kaotisk i Rosenborg

Han støttes av Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim:

– Både RBK og Molde har gjort gode overganger, men Brann har satset mest spektakulært og virkelig gitt jernet. De har vært mest offensive og har vist mest styrke, er Kenneth Fredheim, Eurosport-kommentator, sin dom.

Mathisen tror den kanskje største gullfavoritten, Rosenborg, ikke har forsterket førsteelleveren ved å hente Djordje Denic (Rad Beograd) og Issam Jebali (Elfsborg).

– Ikke umiddelbart. Men det sier jo også at Rosenborgs lag allerede er ganske bra, mener Mathisen, som tror Rosenborg bærer preg av at Rini Coolen trolig er vikar på ubestemt tid som trener.

– Det har virket kaotisk i Rosenborg i sommer. De har mye penger i norsk målestokk, men lite i europeisk målestokk og har siktet høyt etter spillere som har vist seg vanskelig å få til norsk fotball. Generelt er det vanskelig for Rosenborg å hente spillere nå uten at de har en som skal lede dem. De virker ikke helt å ha oversikten eller nettverket de burde hatt. De bør iallfall få på plass en trener, hvis de ikke har noe klart som vi ikke vet om, vurderer Mathisen.

– RBK virket å sikte høyt, men de har likevel fått inn to gode spillere og Wolff Eikrem til Molde er en klassesignering. Så de har ikke gjort seg bort, men Brann har imponert meg mest, sier Fredheim som vurderer gullkampen slik nå:

– Brann og Rosenborg er favoritter. Molde er en «dark horse».

Mens Fredheims Eurosport-kollega Bengt Eriksen sier følgende om hvem som ser best ut i gullkampen – også med overgangsvinduet tatt i betraktning.

– Strengt tatt er det Rosenborg. De vet hva det dreier seg om, de har rutinen og erfaringen. Brann har gått på to braktap, Molde har scoret over halvparten av målene Brann har sluppet inn, Sivert Heltne Nilsen er borte og jeg vet ikke om vi kan kalle det bunnsolid lenger. Molde har en forrykende kurve. Rosenborg er favoritten, Molde jokeren. Så er jeg spent på Brann, vurderer Bengt Eriksen.

