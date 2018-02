SISTE SKRIK: Kristin Skaslien (32) og samboer og mixed double-partner Magnus Nedregotten lå bakpå gjennom hele bronsefinalen. Foto: CATHAL MCNAUGHTON / X90204

Norges curling-par tapte bronsefinalen

Publisert: 13.02.18 02:47

PYEONGCHANG (VG) (Norge-OAR (Russland) 4–8) Kristin Skaslien (32) og Magnus Nedregotten (27) maktet ikke å ta Norges tiende OL-medalje i Pyeongchang eller den første i curling siden Team Ulsruds lag-sølv i Vancouver i 2010.

Samboerparet tapte bronsefinalen klart for det russiske mixed double-ekteparet Aleksandr Krusjelnitski og Anastasia Bryzgalova.

Det hjalp ikke at Magnus Nedregrotten forsøkte å muntre opp samboer og makker Kristin Skaslien foran siste omgang på stillingen 7–4 til russerne med «kom igjen’a!». Det ville seg ikke for Norges mixed double-par i den avgjørende åttende heller.

Magnus Nedregotten trodde Sveits skulle bli bli motstander i bronsefinalen. Men Aleksandr Krusjelnitski «mistet det» i semifinalen. Dermed ble det OAR (Russland), som Norges mixed double-samboerpar tapte 3–4 for i andre kamp i det innledende gruppespillet.

Begge lagene hadde fem seirer og tre tap foran «på eller utenfor pallen»-oppgjøret.

Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten startet labert og upresist foran et innledningsvis fåtallig publikum tirsdag morgen lokal tid her i Pyeongchang. Russland hadde to steiners overvekt - med siste stein - etter første omgang. I den andre rappet de enda en.

– Faen altså, nå spiller vi dritt dårlig, sa Magnus Nedregotten til samboeren halvveis i den tredje - for å så umiddelbart spille bra igjen.

Det svingte.

Anastasia Bryzgalova snublet og falt over egen guard-sten, rett på rygg. Norge reiste seg, spesielt Kristin Skaslien, og det sto 2–3. Men 2–5 foran siste halvdel etter at russerne kapret to i fjerde omgang.

– Lykke til, ønsket coach Thomas Løvold etter den korte pausen.

Kristin Skaslien svarte med å ta to stener med sin siste. Norge var fortsatt bakpå, med knappest mulig margin. Skaslien klagde imidlertid over at hun hadde spilt dårlig, men fikk trøst av kjæresten: «Det kommer nå.»

Aleksandr Krusjelnitski skaffet OAR (olympisk utøver fra Russland) en sten i sjette omgang, med deres siste, men var misfornøyd med uttellingen (han gikk for tre) og klinket kosten i isen.

I syvende omgang - Kristin Skaslien: - Jeg får ikke til den treeren min!

Magnus Nedregotten om påfølgende egen «prestasjon»: - Faen, altså!

Russland ledet 7–4 foran åtte og siste ordinære omgang. Det ble en for stor oppgave for Skaslien med den siste stenen.

