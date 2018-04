Mourinho med stikk til kritikerne etter at United sikret cupfinale

WEMBLEY (VG) (Manchester United - Tottenham 2–1) José Mourinho (55) ledet Manchester United til deres fjerde finale på tre sesonger. Dermed kunne ikke portugiseren dy seg med et lite stikk i retning av Fotball-Englands meningsbærere.

– Vi må spørre oss hvorfor det er så mange kritikere av oss, sier Mourinho i et intervju med BBC etter semifinaleseieren mot Tottenham lørdag.

Han påpeker at laget hans kan havne på andreplass i konkurranse med en rekke «fantastiske lag» de spiller mot i ligaen. Mourinho mener det er en bragd for en klubb som ikke har klart det på et «par år nå».

– Og så vil det bli vår fjerde finale på tre år. Så, kanskje er det litt for mye kritikk, sier han.

Finalespesialisten

Mourinho har rett. Samme sesong som han ble ansatt i klubben vant Manchester United Community Shield-oppgjøret (liga- mot cupmester) mot Leicester. Deretter gikk de «røde djevlene» til topps i både ligacupen og Europa League. Nå har Mourinho sjansen på sitt fjerde trofé som Manchester United-manager når enten Chelsea eller Southampton venter i FA cup-finalen den 19. mai. De to lagene spiller søndag klokken 16.00.

Kanskje Mourinho kostet på seg ekstra bredt smil etter et kjapt «takk for kampen» og en klem med manager-kollega Mauricio Pochettino. Finaler er nemlig Mourinhos «greie». For han har vært i den type kamper 14 ganger siden 2003. Statistikken er råsterk. 12 ganger har Mourinhos lag vunnet.

Fakta Mourinhos finaletriumfer: 2002/2003: Porto - Celtic (UEFA cup) 3–2

2002/2003: Porto - Leiria (portugisisk cup) 1–0

2003/2004: Porto - Benfica (portugisisk cup) 1–2

2003/2004: Porto - Monaco (Champions League) 3–0

2004/2005: Chelsea - Liverpool (ligacup) 3–2

2006/2007: Chelsea - Arsenal (ligacup) 2–1

2006/2007: Chelsea - Manchester United (FA cup) 1–0

2009/2010: Inter - Roma (Coppa Italia) 1–0

2009/2010: Inter - Bayern München (Champions League) 2–0

2010/2011: Real Madrid - Barcelona (spansk cup) 1–0

2012/2013: Real Madrid - Atlético Madrid (spansk cup) 1–2

2014/2015: Chelsea - Tottenham (ligacup) 2–0

2016/2017: Manchester United - Tottenham (ligacup) 3–2

2016/2017: Manchester United - Ajax (Europa League) 2–0

2017/2018: Manchester United - Chelsea/Southampton (ligacup) ? PS: Mourinho har også vunnet ligaen åtte ganger. I tillegg har han seiret i fem Community Shield (serievinner mot cupvinner i samme land) og Super Cup.

Tabbe før utligningen

I Tottenham-leiren var det bare elendighet å spore etter semifinalen. Klubben har nå tapt åtte av de siste FA cup-semifinalene de har vært i.

– Alle tap er ille. Men dette er vanskelig å akseptere. Vi er skuffet over at vi er ute og ikke kan nå finalen, sier Pochettino til BBC.

Ikke rart Tottenham-manageren var langt nede. For det første kvarteret handlet alt om de hvitkledde. De tok ledelsen fullt fortjent ved Dele Alli. Han ekspederte et perfekt Christian Eriksen-innlegg kontant i mål etter bare 12 minutter.

Men sakte, men sikkert jobben de rødkledde seg inn i kampen. Det var riktignok en nonchalant manøver av Mousa Dembélé inne på egen halvdel som var foranledningen til utligningsmålet. Paul Pogba snappet ballen og serverte Alexis Sánchez. Chileneren lot seg ikke be to ganger og nikket inn 1–1.

Alt handler om titler

Etter en drøy time var det Ander Herrera som fyrte av det som skulle vise seg å bli matchvinnerscoringen. Fra rundt 16 meter hamret han i vei et skudd som gikk rett i mål bak en forfjamset Michel Vorm. Manchester United hadde snudd det - og Herrera ble United-fansens store helt.

For noen flere scoringer ble det ikke på Wembley.

– Jeg er så klart fornøyd. Vi er i nok en finale og vi begynner å bli vant til det. I denne klubben handler alt om titler, sier matchvinner Herrera til BBC .

– Kan ikke fortsette slik

Dele Alli var på sin side langt nede. Han sier til BBC at resultatet «er svært skuffende» og at laget må reise seg for å avslutte sesongen på en skikkelig måte.

22-åringen vet svært godt at det blir en sesong uten sølvtøy nå. Tottenham har vært sterke gjennom hele sesongen, men ikke nådd helt opp i noen turneringer.

– Vi ønsker å vinne titler. Vi har støtteapparatet som vil vinne. Vi kan ikke fortsette slik. Vi kan ikke kaste dette bort. Vi må forbedre oss, sier Dele Alli.

Fikk SMS-skryt

Det siste ordet får det som trolig var Wembleys mest fornøyde mann lørdag ettermiddag.

Han var naturlig nok i et skrytende lune. José Mourinho kunne nemlig stolt fortelle om en tekstmelding han hadde fått fra hans sjef, Ed Woodward, på morgenen under semifinaledagen.

– Han sa at «jeg tror vi kommer til å vinne, men hvis vi ikke gjør det, så har det vært en god sesong. En sesong hvor alle er profesjonelle, og alle tar klubben i riktig retning». Det er min følelse også, sier Mourinho - en snau måned før han skal i ilden i den delen av fotballen han kanskje liker aller best: Finaler.