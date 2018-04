Ny skadesmell for hockeygutta én uke før VM

Publisert: 27.04.18 20:26 Oppdatert: 27.04.18 21:42

(Hviterussland – Norge 1–2) Mats Rosseli Olsen (26) forlot isen i første periode i smerte da Norge slo Hviterussland. 26-åringen er sistemann på usikker-listen i en allerede forfallstung VM-tropp.

– Vi krysser fingrene for at det går bra med ham nå. Det er vanskelig å si noe om skaden sånn rett etter kamp. Men han spiller i hvert fall ikke i morgen. Vi må prøve å få kjørt en MR så fort som mulig, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG på telefon fra Hviterussland.

Hans betrodde ving Mats Rosseli Olsen var uheldig og fikk en vridning på beinet i en kamp om pucken ved vantet i den første perioden. Frölunda-spilleren hadde tydelig vondt da landslagslege Ole Fosse hjalp ham inn i garderoben.

– Jeg håper ikke vi mister ham.

– Det er mange spillere ute allerede, hvor viktig er det at Rosseli blir klar?

– Det er så klart viktig. Det er ikke godt å si hvordan det ser ut om fire-fem dager for ham, sier landslagssjefen.

Mange forfall

Det norske laget fikk først VM-nei fra New York Rangers . Mats Zuccarello slet med en skade mot slutten av sesongen, og får ikke lov å spille i Danmark. Så sa KHL-profilen Patrick Thoresen nei. Andreas Martinsen, som avsluttet NHL-sesongen med spill i Chicago Blackhawks, er nå i andre runde i AHL-sluttspillet med Chicagos farmerlag Rockford IceHogs.

– Når det gjelder Martinsen så vurderer vi nå frem og tilbake om vi skal ha en plass åpen i kamptroppen. Også får vi se an hvordan han gjør det i neste runde.

I tillegg står Sondre Olden, Henrik Ødegaard, Mattias Nørstebø og Alexander Reichenberg over mesterskapet av ulike grunner.

Aleksander Bonsaksen jobber på spreng for å rekke mesterskapet. Han er hjemme i Norge og får hjelp av tidligere landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen for bli klar til dyst.

– Jeg skal snakke med Bonsaksen i morgen, men jeg regner nesten med at han blir klar.

Vant kampen

Stefan Espeland avgjorde kampen mot Hviterussland tolv minutter og 16 sekunder ut i den tredje perioden. Thomas Valkvæ Olsen scoret Norges første mål.

– Hva var bra i dag?

– Vi tar med oss at vi jobber godt i undertall, men vi får for mange utvisninger mot oss. Haugen er dritgod i mål igjen. Det redder oss. Også var det fint at vi klarte å score i overtall.

Norge møter Hviterussland til ny kamp lørdag. I A-VM i Danmark er Hviterussland i gruppe A, mens Norge er i gruppe B. De spiller første kamp mot Latvia 5. mai.

Norge har vunnet fire kamper så langt i VM-oppkjøringen.

Fakta Forfall til Hockey-VM 2018 Ute:

Mats Zuccarello (Nei fra klubben)

Patrick Thoresen (Familiære årsaker)

Andreas Martinsen (i spill i AHL)

Mattias Nørstebø (meldt forfall)

Henrik Ødegaard (meldt forfall)

Alexander Reichenberg (operert korsbåndet)

Sondre Olden (vil ikke)

Usikre:

Alexander Bonsaksen (i opptrening)

Mats Rosseli Olsen (skade)