Helland før Ranheim-kampen: – Jeg unner dem å spille på Lerkendal

Rosenborgs stjernespiller er overbevist om at de aller fleste i Trondheim kommer til å heie på hjemmelaget i lørdagens byderby på Lerkendal.

Rosenborg - Ranheim har vanligvis vært et oppgjør som er blitt spilt i vinterferien og i cupen. Nå har Ranheim rykket opp til Eliteserien, og de har bitt godt fra seg. På de første syv kampene har laget tatt 13 poeng, og ligger på en solid femteplass. Ett poeng foran ligger Rosenborg.

Men Pål André Helland ønsker å sørge for poengforskjellen blir enda større, samtidig som de viser hvem som regjerer i Trondheim .

– Jeg har mange kamerater på Ranheim og jeg unner dem å spille på et fullsatt Lerkendal, men jeg unner dem også et tap, sier Helland til VG.

Det er liten tvil om at «kampen om Trondheim» betyr litt ekstra for trønderske Helland, men 28-åringen forteller at de er vant til å møte motstandere som møter opp med ekstrem vinnervilje etter å tukte seriemesterne.

– Det blir veldig artig med byderby, men som vanlig har vi alt å tape. Vi er giga-favoritter, og de andre føler at dette er en cupfinale og de har alt å vinne. Sånn sett er det ikke så forskjellig fra andre kamper, sier Helland.

Anders Konradsen står med tre ligamål til nå. Det er like mange som han hadde i hele sesongen i fjor. Formspilleren er overbevist om at Rosenborg må holde tritt med Ranheims ofringsvilje for å sikre seg alle poengene på lørdag.

– Ranheim-spillerne kommer nok til å ha litt mer tenning enn vanlig, og de har i utgangspunktet ganske høy tenning. Vi kommer ikke til å få noe gratis og må opp på deres intensitetsnivå for å ta 3 poeng, sier Konradsen.

Rosenborgs trener, Kåre Ingebrigtsen, ser frem til utfordringene Ranheim har å by på.

– Det er fantastisk artig. Ranheim er en liten bydelsklubb som vi har hatt tette bånd til. Vi ser på de som konkurrenter, som alle andre, men også som en bror, sier Ingebrigtsen.

– En lillebror?

– Ja, det har de jo vært hele veien, gliser Rosenborg-treneren.

Rosenborg er viden kjent som Trondheims lag. Det er på Lerkendal at Trondheims fotballinteresserte har samlet seg for å se fotball. Nå som Ranheim har rykket opp tror Helland at de fleste synes det er stas og moro med den lille klubben, men at når de møtes, så heier så og si alle på de i hvite og sorte trøyer.

– Når vi møtes i kamp så må man ta et standpunkt, og jeg tror de fleste holder med Rosenborg. Så store er vi, og vi er vanskelig å utfordre på antall tilskuere. Men når ikke vi møtes til derby og Ranheim spiller mot andre eliteserielag, så håper alle trøndere at de gjør det bra, sier Helland.

Alexander Søderlund returnerte nylig til Trondheim og Rosenborg. I løpet av tiden han var i utlandet, og St.Etienne, tok Ranheim kvantespranget opp i Eliteserien.

– De har gjort det godt, og de har sultne spillere, men vi får jekke dem ned på lørdag, sier Søderlund, og påpeker:

– Men det er litt forskjell på å møte Marseille og Paris og Ranheim, flirer spissen og påpeker at det blir en flott utfordring for han og Rosenborg.

