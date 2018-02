Norges kaptein: Russerne scorer 15 mål hvis vi slapper av

Publisert: 20.02.18 14:26

SPORT 2018-02-20T13:26:29Z

PYEONGCHANG (VG) Norges kaptein Jonas Holøs (30) understreker at ishockeylandslaget ikke kan slå seg til ro med å være i OL-kvartfinalen for første gang i historien.

– Hvis vi slapper av, kan det bli 15 baklengsmål. Så gode er de. Nøkkelen vil være å få dem frustrert. Vi må ligge nær dem, ikke la dem få flyt i kampen. Det er den eneste måten vi kan ryste dem på, sier Jonas Holøs til VG i pressesonen etter 2–1-seieren over Slovenia i spilleforlengelsen i åttedels-finalen.

– Det har skjedd mirakler før. Men det vil være et stort mirakel om det skulle skje, tilføyer han med tanke på å slå OAR (Russland) og gå til semifinale mot Tsjekkia eller USA.

Ishockeylandslaget tapte 0–4 for Russland i åttedels-finalen i Sotsji-OL for fire år siden, da også etter tre tap i gruppespillet for Canada, Finland og Østerrike.

Patrick Thoresen (34) mener at det nå står noe på spill for russerne også, og at de ikke kommer til å undervurdere Norge. Han spiller sammen med 16 av onsdagens motstandere i sitt klubblag SKA St. Petersburg, som går for å være Europas beste.

Han er på det rene med at Norge er «underdogs de luxe», men i likhet med Holøs ser han ingen grunn til å være fornøyd med å ha nådd en milepæl.

– Nå har vi satt oss nye mål, nå skal vi til semifinalen, sier Patrick Thoresen.

Mathis Olimb (31) påpeker at OAR (Russland) med sitt stjernegalleri faktisk har tapt én kamp, den første mot Slovakia med 2–3. Slovakia røk 1–5 for USA i åttedels-finalen mandag.

– De har vist at de er menneskelige, slår Mathis Olimb fast.

Keeper Lars Haugen, som ifølge Olimb «har vært fantastisk», mener at Norge normalt sett taper 19 av 20 kamper for russerne, men at den ene onsdag morgen norsk tid (08.40) kan være unntaket.

– Vi må vise litt mer av det vi er lagd av, sier Haugen i pressesonen.

– Hva er det?

– Jern og et stort hjerte, svarer han på VGs spørsmål.

Landslagstrener Petter Thoresen, som vant sin siste OL-kamp som spiller - 3–1 over Østerrike i kampen om 11. plassen i Lillehammer-OL for 24 år siden - mener at kampen mot OAR (Russland) blir mer et spørsmål om å «ryste dem», fremfor å skulle slå dem.

– Jeg vil heller si det, for å slå dem blir vanskelig. Men vi er jo «dumme» nok til å tro alt, og det skal vi jo også gjøre når vi driver med idrett. Vi må gå ut og ikke være redde for noe som helst, med et kroppspråk som sier at «vi skal ut og konkurrere», sier Petter Thoresen.

Han mener seieren over Slovenia var «en seier for folk som gir alt», at Norge hadde flaks som ikke slapp inn mer enn ett mål og at Lars Haugen var «helt rå» i mål - og at han hadde stengene på sin side.

– Vi må prøve å få spilt offensiv hockey, ikke så defensivt. De er gode når de får tid, sier Patrick Thoresen om sine russiske lagkamerater.

På spørsmål fra svenske journalister om kvartfinalen vil bidra til at ishockey får oppmerksomhet i Norge, svarer han at «vi» har sagt at det som må til for å ta et skritt frem, er å lykkes i OL.

– Dere har litt å konkurrere mot med tanke på at de andre norske utøverne vinner tre gull om dagen?

– Ja, det er vanskelig å konkurrere mot skøyteløpere og langrennsløpere. Det de holder på med oppe i fjellene her, kan vi ikke måle oss mot, svarer Patrick Thoresen på VGs spørsmål.