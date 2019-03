NORSK GULL I FJOR: Birk Ruud vant Big Air-konkurransen på ski under X Games på Fornebu i mai i fjor. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Pris for nytt X Games i Norge: 79 millioner

Regjeringen mottok i dag en søknad om 45 millioner kroner i statsstøtte for å finansiere X Games i Norge neste år. Totalt vil action sportsarrangementet med sommer- og vinteridretter koste 79 millioner.

Publisert: 11.03.19 17:46 Oppdatert: 11.03.19 17:56







Det fremgår av en pressemelding fra Sahr, som også har publisert hele grunnlaget for søknaden.

Henning Andersen i det norske selskapet, som har stått for organiseringen av tidligere X Games i Norge, forteller at planen deres er å slå sammen sommer og vinter X Games til ett arrangement.

– Selv om Norge er et lite land og action sports er globalt, hevder vi oss i nesten alle øvelser. Vi har naturgitte forutsetninger for å være best i vinterøvelsene, men også interesse og arenaer for sommersportene, sier Henning Andersen.

Han mener at «kombinasjonen» av Hafjell og Telenor Arena er perfekt for dette. Det er her, i Bærum og Øyer kommune, X Games er planlagt arrangert neste år.

Total har Andersen og Sahr lagt frem et budsjett på 79 millioner kroner. De største kostnadene vil være knyttet til «Arena», «medieproduksjon» og «Pengepremier». Disse utgiftspostene er kostnadsberegnet til rundt 10 millioner kroner hver.

X Games Norge 2020 søker Staten om et bidrag på 45 millioner for gjennomføringen. Kommuner og fylkeskommuner vil i henhold til inntektsbudsjettet bidra med seks millioner kroner.

Sahr skriver i søknaden at de «har respekt for at det er mye

penger, men sammenlignet med hva andre internasjonale idrettskonkurranser koster, så er dette ikke dyrt.»

Videre: «Etter 2020 har vi gjennomført fem X Games i Norge med en totalpris (ca. 220 millioner kroner) som er lavere enn hva det ville ha kostet å søke Vinter-OL til Oslo i 2022. NRK har beregnet at Norge har brukt til sammen 330 millioner kroner på å søke om OL i 2014, 2018 og 2022. Norge har som kjent ikke fått noen av de arrangementene.»

I søknaden trekkes også sykkel-VM 2017, ved at det vises til at arrangementet i Bergen gikk med et underskudd på 79 millioner «til sammenligning».

Søknaden er på 26 sider. I den presenteres også en del av utøverne, norske og internasjonale, som vil kaste glans over X Games 2020.

Antidoping har vært en het potet i forbindelse med tidligere X Games arrangementer i Norge.

I søknaden skriver Sahr at X Games Norway har avtale med Antidoping Norge om uavhengig testing av utøverne. SAHR betaler for testing og opplæring, men har ingenting med testmetoder og analyse å gjøre.

ESPN eier varemerket og X Games som arrangement og konkurranse.

Henning Andersen hevder at ESPN har «bidratt ytterligere» gjennom å utvikle sponsormarkedet sammen med Sahr.

– I 2018 satt vi ny sponsorrekord med 8,7 millioner kroner, som forventes å overstige 10 millioner kroner for X Games Norway 2019. For dette arrangementet bringer ESPN én betydelig internasjonal sponsor, og vi jobber videre med ESPN for å sikre en ytterligere internasjonal sponsor for 2020, skriver han i søknaden.