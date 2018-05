BANKERKUSK: Ulf Ohlsson er den klart mestvinnende kusken i Sverige i år. På Solvalla lørdag kjører han storfavoritten Disco Volante. I tillegg har han fine vinnersjanser med Digital Performer, Hope And Dreams og Sir Q.C. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Elitloppsvorspiel med Jackpot og 100 mill. i potten

Publisert: 25.05.18 10:57

SPORT 2018-05-25T08:57:10Z

Det er klart for den store Elitloppsfesten på Solvalla. Lørdag er det V75-spill med nærmere 20 millioner kroner ekstra i syverpotten, før det braker løser med kanonløp på søndagen.

Lørdag er det V75-finaler og langløpet Harper Hanovers lopp som står i fokus. Spillemessig er V75-omgangen svært interessant med Jackpot. Totalt venter over 100 millioner i den totale premiepotten. Er du alene om å klare syv rette vil du kunne innkassere over 50 millioner kroner.

Mine V75-bankere blir Disco Volante og Double Exposure. Begge har vært i Elitloppsdiskusjonen og skal ha fine sjanser i henholdsvis bronsedivisjonsfinalen og Lady Snärts lopp.

Søndag skal både Lionel og Cokstile prøve å kvalifisere seg til Elitloppsfinalen, hvor Bold Eagle blir favoritt. Dessuten gleder jeg meg stort til Elitkampen med Lannem Silje, Odd Herakles og Lome Brage på startstreken.

NB! Kuskekommentarer på alle hestene til V75-løpene på Elitloppssøndagen vil du finne på trav.vg.no, hvor du også kan se alle Solvalla-løpene direkte.

Dagens banker

Disco Volante (V75-1) travet radige 1.09,9 sist. Kan lede hele veien.

Dagens luring

Platon Face (V75-7) er satt opp for Harpers og kan vinne seierssjekken på hele 900 000 svenske kroner.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 384 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2100 kroner

V75-1 (2140ma)

1 DISCO VOLANTE

———————————-

4 Explosive Merlot

2 Ragazzo da Sopra

6 Magic Gwin

3 Whisky Akema

5 Knifetown Winner

8 Erik Sting

10 Shadow Of Brisbane

7 Västerbo Grosbois

12 Sobel Conway

11 National Prince

Løpet

Disco Volante står ugardert i bronsedivisjonsfinalen.

Favoritten

Disco Volante har imponert med tre seirer på fire forsøk hittil i år og brøt den magiske 1.10-grensen sist. Var faktisk med i Elitloppsdiskusjonen. Da bør han i alle fall ta seg av bronsedivisjonsfinalen. Melander-traveren er god fra start, men kan bli utfordret. Forsvarer han sporet, er trolig løpet kjørt.

Outsiderne

Explosive Merlot knep seieren fra ledende Magic Gwin sist. Skal regnes blant de tre.

Luringen

Ragazzo da Sopra var kun knepent slått av Whisky Akema tross et løp i sporene før han kom ned i dødens etter 700 meter. Trippelaktuell.

Startsiden

Disco Volante kan forsvare sporet. Whisky Akema og Knifetown Winner kan utfordre.



V75-2 (2140ma)

4 DIGITAL PERFORMER

10 GINA SCHERMER

7 Output Pressure

6 Breidabliks Cognac

3 Diggerman

———————————-

2 Bag's Simoni

12 Kövras So Far

9 Early Pactol

1 Voyage d'Amour

5 Ramon Dekkers

8 Djorkaeff Sisu

11 Captain Sisu

Løpet

Jeg prøver fem hester i Klass II-finalen.

Favoritten

Digital Performer tapte for et par gode 4-åringer sist. Tok en sterk seier fra dødens nest sist. Han er bra fra start, men har et par raske på innsiden. Blir han sluppet til tet, blir han vrien å tukte.

Outsiderne

Output Pressure har vært bra til to strake og er ikke noe dårligere enn stallkameraten Digital Performer, tvert i mot. Sjanseartet spor.

Luringen

Gina Schermer var solid til seier på Åby sist. Har trukket bakspor igjen, men blir det bare litt kjøring i front, kan hun runde alle på ny.

Startsiden

Alle de fem innerste kan løse bra. Hestene i spor to til fire gjør opp.



V75-3 (1640ma)

4 DOUBLE EXPOSURE

———————————-

2 Ultra Bright

6 Peace Of Mind

10 Unique Juni

5 Unrestricted

8 In Toto Sund

9 Bula Bula Am

1 Firewire

7 Galactica

Løpet

Double Exposure blir klar favoritt i Lady Snärts lopp, et løp for hoppeeliten, men det finnes et par utfordrere.

Favoritten

Double Exposure er ei meget bra hoppe. På stallen til Daniel Redén mener man at hun faktisk kunne vært god nok for selveste Elitloppet. Sist ble hun bakket fra start, men hun avsluttet sterkt til tredje bak Nadal Broline og Giveitgasandgo. Gangen før ble hun forsert 1400 meter igjen og kom frem til ledende Ultra Bright runden igjen. Sistnevnte holdt sikkert unna, mens Double Exposure var tapper toer. Kan havne utvendig for Ultra Bright på ny. I så fall blir det litt sjanseartet. Fra tet er det fort snakk om en vinner, men det spørs om hun kommer dit.

Outsiderne

Ultra Bright holdt unna for Double Exposure sist etter å ha fått dirigere litt i tet underveis. Hun er kjapp fra start og har aldri tapt fra tet. Hun vil prøve på den posisjonen igjen. Kommer hun dit uten at åpningen blir for tøff, kan det muligens gå veien igjen.

Luringen

Peace Of Mind gikk i mål med krefter spart som toer i Finland sist, hvor Elitloppsdeltakeren Pastore Bob vant. Italieneren er kjapp fra start og kan være med i tetkampen. Og skulle hun komme foran, er sjansene til stede.

Startsiden

Ultra Bright vil prøve på teten, men både Double Exposure og Peace Of Mind vil utfordre. Firewire er heller ingen sinke.



V75-4 (2140mv)

5 ROSE MARY

9 HOPE AND DREAMS

7 QUITE NICE

1 EQUINE AM

2 Rim Perfect

———————————-

11 Ditty Bopper

8 Under The Counter

14 Västerbo Cheers

12 Rita C.D.

6 Ava

15 Qiao Q.L.

10 Kashmary Night

3 Twilight Brodda

13 Gatelink

4 M.T.Likeable

Løpet

Jeg sjanser på fem i finalen i Diamantstoet.

Favoritten

Rose Mary vant lett fra tet sist. Holdt unna tross en 1.06,5-åpning nest sist. Er ikke helt travsikker, men kan vinne feilfritt.

Outsiderne

Hope And Dreams gikk en solid langspurt sist og var ikke mye slått av Rita C.D. som fikk et smørløp.

Luringen

Equine Am kan forsvare sporet. Kan kanskje vinne om hun får dirigere.

Startsiden

Nr. 1,5 og 7 kan løse bra feilfritt.

V75-5 (2140ma)

1 MICHELANGELO ÅS

2 SPRINGOVER

4 TRINITY LUX

7 COKTAIL FORTUNA

———————————-

9 Bryssel

12 Globalsatisfaction

8 Master Crowe

3 Mellby Collector

10 Baron Gift

5 King City

6 British Steel

11 Super Zantos

Løpet

Fire-fem hester med vinnersjanse i sølvdivisjonsfinalen.

Favoritten

Michelangelo Ås fikk en velfortjent seier sist etter tre strake annenplasser. Overtok 1400 meter igjen og holdt unna for Springover. Redén-traveren er god fra start og kan forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han lede helt inn. Skulle han bli overflydd, blir det straks mer sjanseartet.

Outsiderne

Trinity Lux var bra til seier i København sist og så fantastisk ut i et hurtigarbeid nylig. 6-åringen er bra fra start og kan være med i striden om det bare klaffer litt med posisjonene.

Luringen

Springover fikk sen åpning i København sist og måtte nøye seg med annen bak Trinity Lux. Gangen før var han ikke mye slått av Michelangelo Ås. Untersteiner-traveren fortjener virkelig en seier snart, og den kan fort komme her.

Startsiden

Michelangelo Ås er god fra start, men kan bli utfordret av Mellby Collector og Trinity Lux. Coktail Fortuna er heller ingen sinke, men står langt ute. Uansett må man trolig bare la ham gå.



V75-6 (2140ma)

10 BANDIT BRICK

5 FLORIS BALDWIN

3 ATUPEM

11 VOLNIK DU KRAS

2 URGENT CALL

1 SIR Q.C.

9 Glenn Boko

———————————-

4 Porthos Race

6 Machiavelli

12 Arsenal

7 Sir Henry P.Hill

8 Cameron Dream

Løpet

Flere med vinnersjanse i Klass I-finalen.

Favoritten

Bandit Brick har avsluttet solid i sine to siste starter, men har fått alt for langt frem. Steen Juul-traveren, som har vunnet hele 24 starter på 28 forsøk og som aldri har vært utenfor trippelen, kan runde alle bare det blir litt kjøring i front.

Outsiderne

Atupem vant foran Volnik du Kras i Finland sist etter et fint smygløp. Begge skal regnes i striden igjen, men førstnevnte har trukket det klart beste sporet.

Luringen

Floris Baldwin holdt unna for godt avsluttende Bandit Brick sist etter et fint løp. Trond Anderssen-traveren er flink fra start, men står litt sjanseartet til. Skulle det bli feil for favoritten, samtidig som det klaffer fra Floris Baldwin, er det ikke umulig med reprise.

Startsiden

Urgent Call kan muligens ta seg forbi Sir Q.C.

V75-7 (3140mv)

13 CARAT WILLIAMS

2 TESIO

12 CALL ME KEEPER

3 PLATON FACE

9 U.S. Male E.P.

10 Ready Ribb

———————————-

11 Handsome Brad

8 Qahar Q.C.

15 Coquin Bebe

14 Heartbreaker V.S.

6 Allaway G.T.

5 Wasa Thunder

7 Canadian Rolls

1 One Memphis

4 Hollywood Hills

Løpet

Flere med sjanse i Harper Hanovers lopp.

Favoritten

Carat Williams er en meget bra franskmann. Har vunnet 18 av 40 løp. Kan runde alle.

Outsiderne

Call Me Keeper avsluttet bra, men fikk for langt frem sist.

Luringen

Tesio gikk 1.13,0 sist og skal kunne det på denne distansen også.

Startsiden

Nr. 2,3,6 og 7 er flinke ut.