OLYMPISK MESTER: Ola Vigen Hattestad vant sprinten i Sotsji i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hattestad heier på Planica – tror Trondheim får VM

Publisert: 17.05.18 07:35

Hele det slovenske laget er i Planica og venter på VM-avgjørelsen. Det er også tidligere verdensmester Ola Vigen Hattestad (36), som ønsker seg Planica-jubel.

– Her er de veldig spente. Det vil bety ekstremt mye for dem både økonomisk og som inspirasjon, sier Hattestad til VG.

Han har nettopp lagt opp etter en eventyrlig karriere med både VM- og OL-gull. Men samboeren Katja Visnar satser én sesong til.

Søker for fjerde gang

På selveste 17. mai i 18.30-tiden skal FIS (Det internasjonale skiforbundet) bestemme om det er Planica eller Trondheim som skal arrangere ski-VM i 2023.

– Langrenn er en liten idrett her, så de kunne trengt en «boost». Med VM kunne de vist frem sporten sin, det er noen her som ikke vet forskjellen på skiskyting og langrenn, sier Hattestad.

Skiflyging er stort i Planica.

– På hopp vil det bli stinn brakke, sier Hattestad.

Planica søker for fjerde gang. Slovenia har aldri arrangert ski-VM. Trondheim var VM-vert i 1997.

Hattestad mener Planica har mye å by på.

– Det er veldig fint her. Det er fine fjell. Det er fantastisk anlegg. Under skianlegget er det et garasjeanlegg som blir brukt som parkering og lounge om vinteren, om sommeren er det skitunnel, sier Hattestad.

– Hvem håper du får VM?

– Det tør jeg ikke svare på, om du skjønner, svarer Hattestad.

– Norge er stormakt

Men selv om han heier litt ekstra på hjemlandet til samboeren som VM-vert denne gangen, så tror han Trondheim tar det.

– Folk her tror Trondheim vinner, men alle håper veldig på Planica. De frykter at et tredje mesterskap på rad i mellom-europa skal ødelegge. Og Norge er en stormakt her som kan påvirke valget, i denne sammenheng er Slovenia små, sier Hattestad.

Seefeld i Østerrike skal arrangere VM neste år, mens tyske Oberstdorf er vert i 2021.

Marit Bjørgen er med på en siste sjarmoffensiv på FIS-kongressen i Hellas for å få VM til Norge.

Hattestad regner med å tilbringe mer tid enn vanlig i Slovenia i år. Visnar vil trene mer sammen med landslaget enn hun har gjort i det siste. Så pappa Ola og sønnen Ludvig er med som heiagjeng.

– Vi er klare for feiring torsdag uansett, enten så feirer vi 17. mai, eller så tar vi en dobbeltfeiring med ski-VM også, sier Hattestad.

PS! Ski-VM i nordiske grener består av hopp, kombinert og langrenn.