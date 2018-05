Nossum om forholdet til Northug: – Vi er veldig gode venner

ULLEVAAL STADION (VG) Eirik Myhr Nossum (32) har aldri opplevd at barndomskompis Petter Northug (32) har vært skikkelig forbannet på ham. Han håper han slipper det også som landslagstrener.

Northug og Nossum er oppvokst i nabobygdene Mosvik og Inderøy i Nord-Trøndelag. De har kjent hverandre «hele livet».

– Jeg har ikke opplevd at Petter har vært skikkelig forbannet på meg før, så får vi se om han får muligheten til det i vinter. Jeg håper jeg slipper det, sier Nossum til VG og fortsetter:

– Men vi kommer til å ta ham ut eller ikke, uavhengig av at han er tidligere kompis med meg. I Norge er du nødt til å leve godt med at noen er sure på deg, for vi kommer til å ha åtte stykker som er mer enn overkvalifisert til å gå en stafett.

Veldig stolt

Tirsdag formiddag ble han presentert som ny hovedtrener for allroundlaget i skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion. Han var tydelig stolt. Trenerdrømmen har gått i oppfyllelse, tidligere enn han turte å håpe.

Nossum kan fortelle at han har sett Northug sint.

– Han er da egentlig som alle andre som er sure og forbannet, han sier klart ifra, sier Nossum og legger til:

– I sånne situasjoner er alle mer eller mindre konstruktive, så får man det litt på avstand, kan ting bli mer konstruktiv. Sånn opplever jeg at det er i alle situasjoner når folk er sure på meg eller andre, det går fint etter hvert.

Nossum har tatt en mastergrad i fysiologi ved Norges idrettshøgskole. Han var trener i Lyn fra 2006, og altså Northugs «altmuligmann» fra 2007. Han var Northugs trener i OL-sesongen 2014. Det ble en nedtur .

Veldig gode venner

De to siste årene har han vært assistenttrener under Tor-Arne Hetland, som fikk sparken etter OL i Sør-Korea etter massiv kritikk fra utøvergruppen.

Northug tilhører sprintlaget og trener Arild Monsen nå, men når Northug skal gå distanserenn, er det Nossum som er sjefen.

– Er han god nok, så skal han få gå. Jeg kommer ikke til å ta han ut til noen distanser i Seefeld-VM her og nå. Men er han tilbake der han var i 2015, så er han hyperaktuell til å gå mer enn bare sprint, sier Nossum til VG.

– Hvor gode venner er dere nå?

– Vi er veldig gode venner, svarer Nossum.

– Henger dere sammen privat?

– Nei, han bor i Trondheim og jeg bor i Oslo. Vi kommer til å ha en del felles samlinger, så det kommer til å bli en del felles treffpunkter. Vi trenger ikke lang tid på å ta opp tråden når vi treffes, svarer Nossum.

Om en drøy uke er de på samling på Sognefjellet.

PS! Landslagssjef Vidar Løfshus mener det er uproblematisk at Nossum og Northug er barndomsvenner.

– Det har ikke hatt noen stor relevans. Det som er positivt med det er at han har jobbet med en toppidrettsutøver før og vet hva det handler om, sier Løfshus til VG.