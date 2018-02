KRITISK: Christoffer Svae og Norges curlinglag Team Trulsen starter OL-turneringen mot Japan onsdag. Bildet er fra Sotsji-OL der Norge endte på 5. plass – før de noen uker senere ble verdensmestere. Foto: Mikalsen, Helge

Curling-Svae kritisk til mixed double-konkurransen

Publisert: 13.02.18 00:04

SPORT 2018-02-12T23:04:45Z

PYEONGCHANG (VG) Foran bronsefinalen til Norges mixed double-par mot OAR (Russland) mener fremdeles herrelagets Christoffer Svae (35) at det ikke burde ha fått lov til å være med i OL.

– En del av nasjonene stiller ikke med sine beste spillere. Nivået kunne vært betraktelig bedre. Om fire år ville det vært det. Da ville de ha fått seks år på seg til å bli en etablert toppidrett, sier Team Ulsruds Christoffer Svae til VG.

De starter OL-turneringen i lag-curling mot Japan onsdag. Neste motstander i gruppespillet er Canada torsdag.

For snaut tre år siden, etter at Norges mixed double-par Magnus Nedregotten (27) og Kristin Skaslien (32) hadde vunnet bronsemedalje i VM, uttrykte Svae seg kritisk til at IOC hadde tatt inn mixed double på programmet for OL i 2018.

– Jeg kunne kjøpt det om mixed double hadde blitt prøvegren i Sør-Korea om tre år og OL-gren i 2022, sa Christoffer Svae i juni 2015.

Han fikk støtte av Team Ulsrud-kollega Håvard Vad Petterson (34).

– Det jeg i hovedsak mente var at det er for tidlig for dem å være med i dette OL. Jeg mener fortsatt en del av det samme. Se for eksempel på Canada. De slang sammen et lag for å spille sin uttaksturnering. Her er de et av topplagene (Canada slo Norge i semifinalen), forklarer Christoffer Svae.

Han peker også på at Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien har parallellspilt. De har spilt på lag, og så satset på mixed double «det siste året kanskje».

– De er også et av topplagene her, sier Christoffer Svae til VG under pressetreff med Norges herrelag i den internasjonale sonen i deltagerlandsbyen.

Curlingforbundets sportssjef Pål Trulsen, som var skip da Norges lag vant OL-gull i Salt Lake for 16 år siden, «er ikke enig i det hele tatt». Han mener i motsetning til Christoffer Svae at mixed double holder et bra nivå her i Pyeongchang-OL.

– Det er et litt merkelig utspill. For meg er det overraskende hvor bra det er. Det er et annet spill, der det ofte er vanskeligere oppgaver enn i lagcurling, sier Pål Trulsen.

– Det vil alltid være delte meninger om en ny gren ikke så mange har prøvd, svarte Kristin Skaslien konfrontert med kritikken fra curling-kollegaen Svae og Petterson for tre år siden.

Hun mente at den nye grenen «ville spre sporten» og at mixed double var underholdende. Her i OL har hun og samboer Magnus Nedregotten etter alt å dømme gitt sporten økt oppmerksomhet.

– Jeg synes det er gøy å se på, og jeg spiller selv også, vedgår Christoffer Svae – samtidig som han står på sitt.

Ved å vente fire år til, ville flere av de beste spillerne ha deltatt i OL-turneringen i mixed double.

I den forbindelse påpeker sportssjef Pål Trulsen at Canadas mixed double-par Kaitlyn Lawes og John Morris begge har vunnet OL-gull i lagcurling.

På spørsmål om hvor mye Team Ulsrud har utviklet seg siden 5.-plassen i Sotsji-OL for fire år siden, svarer Svae – som var på Team Ulsruds sølvlag i Vancouver-OL 2010 – at de da var favoritter til å vinne gullmedaljen i 2014.

– Vi fikk det ikke helt til der. Men tre uker senere vant vi VM. For åtte år siden var tre lag gode nok til å ta medalje. Nå er antallet åtte til ni. Flere lag er blitt profesjonelle, mens vi fortsatt er amatører, sier han.

Han mener at Team Ulsruds Norge «denne gangen» er outsider, i alle fall når det gjelder gullmedaljen.

– Dere kommer like langt som mixed double-laget?

– Jeg håper det. Sverige har vi hatt dårligst tak på. Canada har vi slått en del ganger, svarer han med tanke de to største gullfavorittene.

PS! Sveits møter Canada i OL-finalen i mixed double etter å ha slått OAR (Russland) 7–5 i den andre semifinalen mandag formiddag norsk tid.

