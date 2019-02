Toronto Maple Leafs' målvakt Garret Sparks forsøker å holde målet rent mot New York Rangers i Madison Square Garden. Foto: AP

Dobbel Zuccarello-assist i Rangers-seier

Mats Zuccarello sørget for to assister da New York Rangers vant 4-1 mot Toronto Maple Leafs på hjemmebane søndag kveld i NHL.

NTB

Publisert: 11.02.19 05:07







Mats Zuccarello har tatt 15 poeng – fem mål og ti assist – på ti kamper siden 12. januar, ifølge NHL. Også i kampen mot canadiske Maple Leafs søndag plukket nordmannen poeng og bidro til seier.

Det første målet kom etter bare 28 sekunder, hvor Mats Zuccarello og Chris Kreider gir Mika Zibanejad assist. Ti minutter senere utlignet Maple Leafs, signert Kasperi Kapanen. Det gikk dog ikke lenge før Rangers tar overtaket igjen og sørger for nok en scoring, denne gang av Jimmy Vesey til stillingen 2-1.

Toronto stilte til start i Madison Square Garden med sin lengste seiersrekke for sesongen i bagasjen. Laget hadde fire seire på rad og hadde tatt poeng i de seks siste kampene.

Selvtilliten fra Canada-lagets forrige kamper holdt ikke i møtet med et sterkt Rangers-lag, som etter en målløs andre periode satte pucken i mål to ganger i tredje periode. Adam McQuaid, med assist fra Zuccarello, scoret etter 12 minutter, før Kevin Hayes leverte et uassistert mål sju minutter senere til stillingen 4-1.

Zuccarello fikk 20 minutter og 12 sekunder på isen denne gang.