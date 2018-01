STERK: Sander Sagosen i trening dagen før dagen. Fredag kvelder gjelder det i EM-åpningen mot Frankrike. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Derfor er kveldens EM-åpning ekstremt viktig: - En gruppefinale

Lillian Holden

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 12.01.18 17:45

SPORT 2018-01-12T16:45:50Z

POREC (VG) Forskjellen på seier og tap mot Frankrike i kveld kan bety enormt mye for Norge. Her får du den fulle oversikten over Norges vei gjennom mesterskapet.

– Det blir en gruppefinale allerede i første kamp. Frankrike blir nøkkelen. Vinner vi den, ser det meget lyst ut. Taper vi, får vi en hardere vei, sier Norges store stjernespiller, Sander Sagosen, til VG.

Selv om et mesterskap er langt, står det mye på spill allerede i kveld. Klokken 20.30 er det avkast mellom Frankrike og Norge i Zatika Sports Centre i den kroatiske kystbyen Porec.

VG LIVE: Følg EM-åpningen her

Dersom Norge vinner, er sjansen stor for at håndballgutta vil gå inn i mellomrunden med full poengpott, gitt at de også slår Hviterussland og Østerrike i gruppespillet. Da vil Norge «tåle» et tap i mellomspillet, for eksempel mot et sterkt kroatisklag på hjemmebane.

Taper de mot Frankrike, må de neste kampene i EM vinnes. Nåløyet er trangt for å nå en semifinale.

– Men det er viktig å tenke på at alt ikke avgjøres i første kamp også, poengterer Sagosen.

Vil du heie på håndballgutta? Send inn ditt heiarop - så brøles det ut på stadion

– Må leve med dette

Å EM-åpne mot verdens aller beste håndballnasjon er en beintøff oppgave. Norge møtte Frankrike i VM-finalen for omtrent ett år siden, og tapte. I løpet av det siste drøye året har nasjonene møtt hverandre seks ganger - senest i Golden League, hvor Norge (uten Sander Sagosen) tapte med fem mål .

Den tidligere danske landslagsstjernen Joachim Boldsen skal følge mesterskapet som TV 3-ekspert, og mener kveldens oppgjør er en 50–50 kamp.

– Starter du turneringen med en seier, så har du selvtilliten på plass. Det er enkelt for Christian Berge: Taper han den første, må han vinne resten. Det regnestykket må han leve med, sier Boldsen til VG.

Norge må bli blant de tre beste lagene i sin gruppe for å gå videre til mellomspillet. Deretter pares de opp med gruppe A, som består av Kroatia, Serbia, Sverige og Island.

Med andre ord, nok av beintøff motstand.

– Slår du Frankrike, har du reelt sett en gratiskamp i mellomrunden. Slår du ikke Frankrike, er det ganske enkelt: Da må du vinne resten av kampene, sier Boldsen og viser til sin egen karriere:

Da hans Danmark tapte for vertsnasjonen Norge i åpningskampen i EM 2008, fikk danskene presset på seg. Men Boldsen og kompani vant resten av matchene – inkludert finalen mot Kroatia i Håkons hall i Lillehammer .

Husker du dette Sagosen-showet mot Frankrike?

Marginal kabal

I motsetning til i VM, går sluttspillet i EM rett til semifinalene. De spilles 26. januar, før finalekampene går søndag 28.

Håndballgutta har vært tydelige på at de skal inn i sluttspillet, og at målet er medalje. Da bør de være påskrudd allerede i kveld.

– Blant mange gode nasjoner i EM, er det jo to som skiller seg ut. Kroatia og Frankrike. Det er veldig gode lag, som vi må legge bak oss på veien. Da er det ikke vanskelig å forstå viktigheten av kamp nummer én, sier kaptein Bjarte Myrhol til VG.

PS! Norges åpningskamp i EM går klokken 20.30 fredag kveld. Kampen kan du se hos TV 3, eller følge den LIVE hos VG.

Espen Lie Hansen har i allefall tenkt å være i slag mot Frankrike - se bare her: