BANKERKUSK: Dag-Sveinung Dalen hadde en stor fjorårssesong. 27-åringen ble nummer syv på landsstatistikken for travtrenere med totalt 93 seirer. Dessuten ble han banechampion i Harstad. I kveld kan han ta en en ny triumf med Lilje Bausa, som han er ubeseiret med. Foto: Eirik Stenhaug

Kveldens travtips: V76-banker mot tre strake

Publisert: 10.01.18 13:32

SPORT 2018-01-10T12:32:53Z

Lilje Bausa har vært bra til seier i sine to siste starter. Hoppa er kjapp fra start, og med samme innsats tror VGs travekspert, Anders Olsbu, at hun har en fin sjanse til å ta sin tredje strake triumf.



Olsbu mener også at Welcome S.E. kan være et bankeralternativ.

– Welcome S.E. var overlegen i montédebuten for landschampion Christina A. Hande sist. Står perfekt til i springspor på tillegg med kun en hest på strek. Ekvipasjen kan meget vel vinne igjen og er bankeraktuelle, sier traveksperten.

Dagens banker:

Lilje Bausa (V76-3) har vært god til to strake seirer og kan lede hele veien. Sprint er ingen ulempe.

Dagens luring:

Spik (V76-7) gjør en spennende start i Cato Antonsens regi. Jeg blir ikke overrasket om han vinner.

Her er Olsbus V76-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 168 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1512 kroner



V76-1 (2140mv)

8 WELCOME S.E.

14 Ready Eddie

15 Starfish And Coffee

11 Skyfall

3 Prince Tanic

13 Madonna Rags

4 Lucky Bullet

——————————-

6 Seven Cru

1 L.J.'s Dreamcatcher

7 Jacuzzi O.

12 King Royal

5 Javier Palema

9 Hot Vacation H.

10 Axel Buitenzorg

Løpet:

Welcome S.E. er en bankerkandidat i dette travrittet. Åpent bak.

Favoritten:

Welcome S.E. var helt overlegen for fjorårets montélandschampion Christina A. Hande fra tet i montédebuten sist. Killingmo-traveren er kjapp fra start og står fint til i springspor. Med bare en hest igjen på strek, kan ekvipasjen sitte tidlig i tet. I så fall blir de vriene å tukte. Hesten har uansett en god sjanse med samme innsats som sist.

Outsiderne:

Ready Eddie var god som tredje bak Etna B.R. og Amon Tomaz fra tillegg på sprint i montédebuten sist. Fikk siden krysslammelse og var tynt jobbet foran det siste løpet, hvor han møtte eliten. Har dobbelt tillegg nå, noe som ikke er enkelt å hente. Men på sitt beste kan han ende blant de tre.

Luringen:

Skyfall hadde trafikkproblemer sist. Var god til to seirer før det. Debuterer i monté, men liker han den grenen, er han ikke ueffen. Morten A. Pedersen-traveren har dessuten en dyktig rytter i Helene Kolle.

Startsiden:

L.J.'s Dreamcatcher vil som eneste strekhest lede en stund. Fra tillegg kommer nok Welcome S.E. fort. Jacuzzi O. er heller ingen sinke.



V76-2 (2100ma)

2 DAVID K.

3 BANDIT A.P.

10 POSITANO

1 ALWAYS A STAR

9 AWALKINTHEPARK

6 THE FIRST LADY

5 PATRIMONY

8 Ideal Yankee

4 Hellbillibull

——————————-

7 Opal Sunshine

11 Emmi's Kizz

Løpet:

Et vidåpent løp, hvor nesten ingen kan avskrives.

Favoritten:

David K. satt fast i norgesdebuten og feilet i tet i siste sving nest sist i et løp Awalkinthepark vant. Nå sist sto han vrient til i spor tolv, ble kjørt innvendig og satt fast i det lengste. Gikk pigg i mål og hadde krefter spart. Står langt bedre til spormessig nå. Feilfritt og på sitt beste kan han ta karrierens første seier.

Outsiderne:

Positano satt fast i debuten og har gått bra etter galopp i sine to siste starter. Har vært strøket en gang siden. Men er formen intakt, og han går feilfritt og det klaffer med posisjonene fra baksporet, er han aktuell for en fremskutt plassering.

Luringen:

Bandit A.P. satt også fast i det lengste i samløp med David K. sist, i løpet Exiting Chip vant. Det signaliseres mer offensiv styrning denne gangen. Unngår han dødens kan han være med i striden.

Startsiden:

Nesten alle i første rekke kan løse bra. En åpen startside. Muligens Patrimony til tet i første omgang.



V76-3 (1609ma)

6 LILJE BAUSA

——————————-

7 Vik Jet

2 Gonagas Rebell

3 Skauga Rasken

10 Rappen

11 Alm Vinta

1 Valle Teo

4 Heggetulla

5 Land Maria

9 Kalima

8 Sør Rigo

Løpet:

Jeg lar Lilje Bausa stå ugardert.

Favoritten:

Lilje Bausa har vært bra til to strake seirer og viser stadig fremgang. Hoppa er kjapp fra start og kan fort stikke til tet. Om ikke åpningen blir for tøff eller hun får for mye press underveis, kan hun meget vel holde helt inn. Sprint er neppe noen ulempe.

Outsiderne:

Gonagas Rebell var svak i V75 sist og ga seg. Var god til seier gangen før. Tapte kun for Stina Mi og Vik Jet etter en bra avslutning fra køen tredje sist. Blir kuskeforsterket med Flåten. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Vik Jet travet i dødens til han overtok etter 400 meter sist. Ledet i det aller lengste, men kunne ikke stå i mot formsterke Stina Mi til slutt. 9-åringen er litt variabel, men bra på sitt beste. Selv fra dødens kan han ende blant de tre, om han er på topp.

Startsiden:

Lilje Bausa sitter normalt tidlig i tet. Vik Jet kan også løse bra.



V76-4 (2100ma)

9 PERILLAT

3 DREAM BUILDER

2 THAT'S GOOD CHIP

——————————-

4 Boston Vincent

12 Kampala

5 Gunny Princess E.

1 Be My Toddy

8 A Beautiful Cut

7 Tindra Star

10 American Paco

6 Exit River

Løpet:

Jeg synes tre hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Perillat ble det helt feil for sist da han ble hengende i tredjespor nesten hele løpet. Dessuten ble han forstyrret til en kort galopp i siste sving. Glem det løpet. Gangen før var han overlegen etter å ha travet mye av løpet utvendig for leder. Med samme innsats kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne:

That's Good Chip har egentlig et fint løp, men formen er usikker. Hesten er behandlet for magesår. Trenger muligens løp i kroppen, men står såpass spennende til at jeg ikke tør avskrive ham.

Luringen:

Dream Builder vant greit fra tet i V75 sist. Er bra fra start og skulle han komme foran på ny, stiger sjansene betraktelig. Blir ikke så lett å fange om han skulle få dirigere.

Startsiden:

De tre innerste samt Gunny Princess E. kjører om teten.



V76-5 (2100ma)

10 EMIL MOLLYN

4 NESLANDS TRON

——————————-

11 Kolbu Jonatan

6 Pave Jerkila

7 Torvald

5 Remspik

12 Voje Per

9 Alsaker Pumbaa

8 Høvding Jaros

2 Løvland Søpken

3 Missingmyr Stjernen

1 Eld Grim

Løpet:

Jeg tror det kan rekke med to hester.

Favoritten:

Emil Mollyn feilet seg bort direkte i sine to siste starter før pausen. Før det radet han opp tre strake seirer og var veldig god. Viser han seg fra sin beste side, blir han tung å stå i mot. Hesten rapporteres fin i trening, men trenger kanskje ett løp i kroppen før han er på topp. Skal uansett regnes med en bra sjanse.

Outsiderne:

Kolbu Jonatan har avsluttet bra etter sen åpning tre ganger på rad, og treneren mener han er bedre enn noen gang. Skal regnes blant de tre.

Luringen:

Neslands Tron har vært ute i tøffe lag i det siste og går ned en klasse her. Han går stort sett fine løp hver gang, og har favoritten en dårlig dag, står han klar til å overta.

Startsiden:

Ingen startraketter i første rekke. En åpen startside. Eld Grim og en feilfri Missingmyr Stjernen kan løse fint. Førstnevnte skal nok uansett ha ryggløp.



V76-6 (1609ma)

3 RAPIDE FRECEL

1 A WINNER

10 MC VET

6 SAN DIEGO

——————————-

12 Revenue Lavec

9 City Va Bene

4 Fairyman

11 Red Bolt

2 Norse Ideal

8 Walker Jade

Løpet:

Fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Rapide Frecel fikk det sydd opp sist og avgjorde greit foran Allaway G.T. Hamre-traveren er kjapp fra start og klarer han å ta en lengde på A Winner, kan han bli vrien å fange. Havner han i dødens, blir det straks verre.

Outsiderne:

A Winner overtok føringen midtveis sist og holdt unna for gode Super Orlando. Står til for et fint løp, og bare han ikke blir sittende fast, har han sjansen igjen.…

San Diego har tatt to strake seirer og har formen på topp. Ved begge anledninger har han vunnet lett. 8-åringen er flink fra start, men har noen raske på innsiden. Men faller han ned i et fint utvendig par, skal han ikke avskrives.

Luringen:

Mc Vet kommer ut etter pause. Feilet seg bort i sin siste start. Radet opp fire annenplasser før det, men er ingen antvinner. Blir det tøff kjøring i front, stiger sjansene. Men det kan han hende han trenger løp i kroppen før han er på topp. En typisk outsider.

Startsiden:

Rapide Frecel og A Winner kjører trolig om føringen.



V76-7 (2100ma)

4 VILLAS CATO

10 SPIK

——————————-

3 Bravo Turbo

1 Lille Jim

11 Nordby Sleipner

9 Bokli Teddy

8 Dag Støvar

6 Joker C.K.

2 Stumne Scott

5 Tallas

7 Løset Elden

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i V76-finalen.

Favoritten:

Villas Cato var langt under båten sist, men ble trolig dratt luften ut av. Gangen før gikk han et sterkt løp etter galopp i V75 på en veldig dårlig Leangen-bane. Var solid til to strake seirer før det. Med tilsvarende innsats har han en fin sjanse.

Outsiderne:

Bravo Turbo sjokkvant etter et smørløp sist, men var uansett bra. Skal ikke avskrives om han viser det samme, men det må uansett klaffe litt for den seige 14-åringen

Lille Jim er på gang, men blir trolig overflydd. Men skulle han komme seg løs, samtidig som det blir litt kjøring der fremme, kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Spik gjør en veldig spennende start i regi av Cato Antonsen. Han har ikke stått så lenge der, men grunnkapasiteten er såpass stor at han kan bli skummel på direkten. En stor outsider.

Startsiden:

Stumne Scott og Bravo Turbo er bra fra start. Førstnevnte skal trolig ha ryggløp.



