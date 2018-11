Bendtner etter tidenes Lerkendal-nedtur: - Det var en fotball-leksjon

SPORT 2018-11-08T21:50:12Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-RB Salzburg 2–5) Aldri før har Rosenborg hatt en tyngre omgang i Europacup-sammenheng på Lerkendal. Brutale 0–4 sto det halvveis i kampen. Nå har Rosenborg null poeng i Europa League, og 12 baklengsmål.

Vegard Aulstad

Erik Eikebrokk

Publisert: 08.11.18 22:50 Oppdatert: 09.11.18 00:24

Rosenborg ble til tider avkledd, latterliggjort og utspilt i første omgang av fjerde kamp i gruppespillet i Europa League. Rini Coolens lag var aldri i nærheten av å henge med på notene da bortelaget fra Østerrikske Salzburg gjorde som de ville mot et ekstremt tafatte trøndere.

– Det er brutalt. Det er brutale svar du får på nivåforskjell. Det må vi erkjenne. Så må vi ha nytt fokus. Vi har ikke tid til noe selvmedlidenhet nå. Dette må vi snu fort, sier sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye, til VG.

Han er sportslig ansvarlig for gruppa som skulle ut å «hevne» en svak start på Europa-høsten. Slik gikk det definitivt ikke. Allerede etter seks minutter sto det 0–1, og det skulle komme tre baklengsmål til før hvilen.

0-4 er for øvrig det styggeste pauseresultatet Rosenborg noensinne har hatt på hjemmebane i en europacupkamp. Klubben har heller aldri før sluppet inn fem mål på hjemmebane mot internasjonal motstand.

– Jeg har aldri vært med på en sånn 1. omgang i karrieren min. Det kunne like gjerne ha stått 8-0. Det var en fotball-leksjon, og det var veldig frustrerende å være en del av det. Det tror jeg det var for alle, sier Nicklas Bendtner til VG.

– Det var bra smertefullt i dag ja. Vi fikk vel så «øra flagra» nede i Sociedad i fjor og, men det var ikke noe gøy å være en del av denne omgangen her, følger RBK-keeper André Hansen opp.

Nå er Rosenborg på en mildt sagt tung, og kort, liste med lag som står med null poeng så langt i Europa League-gruppespillet.

Rosenborg

F91 Dudelange (Luxembourg)

Akhisarspor (Tyrkia)

– Vi går ikke hjem og leser tabellen i dag, det er ikke pent, fortsetter Hansen, som fort kunne fått flere baklengs enn fem.

Gulbrandsen: - Vi er bedre enn media tror

Spesielt imponerende for bortelaget var Takumi Minamino, som sto bak tre av målene før pause, det siste scoret Fredrik Gulbrandsen.

– Jeg føler kanskje at media tror at Rosenborg skal slå oss ganske greit. Men vi er nok et litt bedre lag enn det norsk media tror.

Salzburg leder nå gruppa med full pott, 12 poeng av 12 mulige.

En formasjonsendring i pausen gjorde at hjemmelaget reddet noe av æren for Rosenborgs del, men poeng var de aldri i nærheten av å redde. Dermed har trønderne tapt fire kamper av fire mulige.

De to målene i 2. omgang gjør at klubben unngikk å gå på sitt største hjemmetap noensinne. To ganger tidligere har RBK nemlig tapt 0-4 på hjemmebane - mot Chelsea i 2007 og Valencia i 2008.

– Vi må innse realiteten. For øyeblikket kan vi ikke konkurrere med lagene på dette nivået, sier en ærlig Rini Coolen.

Da lagene gikk inn til pause var det til buing fra hjemmefansen, og ikke bare fra et lite knippe supportere. Da lagene kom ut igjen til andre omgang, hadde trener Coolen lagt om formasjonen, fra 4–3–3 til 4–4–2, der Alexander Søderlund ble ofret til fordel for Marius Lundemo.

– Vi vant andreomgangen. Jeg er fornøyd med svaret jeg fikk. Men dette er realiteten, og alt i alt kan vi ikke være fornøyde, fortsatte Coolen.

RBKs poengfangst i Europa-gruppespill 2018/19 (EL) 0 poeng (med to kamper igjen) 2017/18 (EL)

5 poeng 2015/16 (EL)

2 poeng 2012/13 (EL)

6 poeng 2010/11 (EL)

3 poeng 2008/09 (Uefa cup)

2 poeng 2007/08 (CL):

7 poeng 2005/06 (CL):

4 poeng 2004/2005 (CL)

2 poeng 2002/03 (CL):

4 poeng 2001/2002 (CL):

4 poeng 2000/01 (CL):

7 poeng 99/00 (CL)

11 poeng 98/99 (CL)

8 poeng 97/98 (CL)

11 poeng 96/97 (CL)

9 poeng 95/96 (CL)

6 poeng

Målfest

Det hjalp litt å endre formasjon. Adegbenro scoret, før Salzburg igjen scoret - via Even Hovland. Det siste målet tilhørte RBK. Bendtner skøyt, mens Mike Jensen touchet ballen og 2–5 var et faktum.

– De er et mye mer sammensatt lag. De kjenner hverandre godt, og alt spillet sitter bedre. Vi fortjener å tape kampen, der er ikke så mye mer å si, sier Bendtner.