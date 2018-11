BLIR PAPPA: Ohi Omoijuanfo skal bli far til våren. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Ohi snur etter babynyhet: Utelukker ikke overgang til norsk klubb

BEKKESTUA (VG) Senest i sommer var overgang til en norsk klubb utelukket for Ohi Omoijuanfo. Nå som han skal bli pappa tenker han annerledes.

– Har det at du skal bli pappa noen innvirkning på hvor du ønsker å spille?

– Ja, selvfølgelig. Når man skal bli foreldre tenker man plutselig ikke bare på seg selv. Alle beslutninger jeg tar nå fremover vil være til det beste for sønnen min. Så det har noe å si, sier Ohi Omoijuanfo når VG møter ham etter trening på Nadderud, og avslører samtidig kjønnet på barnet:

Etter 17 scoringer forrige sesong har Stabæk-spissen vært attraktiv på overgangsmarkedet. Selv har han vært tydelig på at han ønsker en overgang til en klubb utenfor Norge, men etter 3–0-seieren over Odd nest siste serierunde slapp han nyheten om at han skal bli far.

– Ja, det er større sannsynlighet for at jeg flytter på meg i Norge nå. For jeg har lyst til at barnet skal vokse opp i Norge. Det er et fint sted å bo. Egentlig det beste landet man kan bo i. Så selvfølgelig tenker man over det også, sier Ohi.

Men han har likevel ikke gitt opp drømmen om spill i en av de største ligaene.

– Jeg håper jeg fortsatt kan ta steget til utlandet. Forhåpentligvis er det mulig å følge drømmen min i tillegg til å gi sønnen min det beste livet jeg kan, sier han.

Kontrakten med Stabæk strekker seg ut 2020-sesongen.

Denne sesongen har det «bare» blitt åtte scoringer, men her kan du se hvordan han har hjulpet lagkamerat Franck Boli til å bli toppscorer:

Tenker mer på penger

I februar takket Ohi nei til et tilbud fra Kina . Ifølge VGs opplysninger ville det gitt en årslønn på rundt 10 millioner, og 20 millioner i kassen til Stabæk.

Da begrunnet han avslaget med at «penger er ikke det eneste som betyr noe».

– Har økonomi mer å si nå som du skal forsørge din kommende sønn?

– Både min pappa og mamma vokste opp ganske fattige. De hadde begge to jobber for å forsørge fem barn. Så jeg vet jo hvordan det er å ha det sånn. Man vil gi barna sine det beste livet man kan. Økonomi har jo noe å si der. Det viktigste er kjærligheten, men man kommer seg ikke så langt uten økonomi. Det meste i verden koster penger, så det har selvfølgelig noe å si, ja, svarer Ohi.

– De første årene går det nok fint, det blir verre når det kommer flere. Da kommer jeg til å tenke mye mer på det, legger han til.

Her forteller Ohi hvorfor han takket nei til Kina:

– Vil ikke vite noe før vi har sikret plassen

Ohi forteller at det er mye interesse rundt ham, men at det ikke har kommet noen konkrete tilbud ennå.

– Jeg har sagt til agenten min at om han hører noe konkret nå, trenger jeg ikke å vite noe før vi har sikret plassen, sier han.

Og at Stabæk skal sikre plassen er Ohi sikker på. De møter Strømsgodset førstkommende lørdag til det som omtales som «tidenes kamp» på Nadderud. Begge lagene kan rykke ned i siste serierunde.

– Jeg tror ikke det er komfortabelt for dem å komme hit. Alle forventer at de skal vinne. De har presset på seg. De er favorittene, så vi skal bare utpå her med lave skuldre og gjøre vårt beste. Vi har veldig trua på at vi holder oss i Eliteserien. Det er der vi hører hjemme, sier Ohi.