OPTIMIST: Frode Hamre har god tro på at hans stallhest Troll Solen dirigerer hele veien. Selv kjører han en av hovedutforderne, Ingbest.

Ukens kuskekommentarer: – Tror han leder fra start til mål

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Bjerke Travbane lørdag kveld.

Anders Olsbu

Dagens banker

Don Anton (V75-2) har imponert i det siste. Forsvarer han sporet, tror jeg det er snakk om en vinner.

Dagens luring

Reime Kongen (V75-7) tapte kun for gode Våler Nikolai sist. Feilet i striden med Valle Grim nest sist.

LARS O. ROMTVEIT:

V75–1

1640 m (volte) Start kl. 20.00

1 Voje Eldin/Kristian Malmin

Heidi Moen: - Er rask fra start og har vært travsikker så langt. Utvikler seg hele tiden og står interessant til på strek. Møter selvsagt tøffere selskap og er litt vanskelig å spå. Jeg synes han er trippelaktuell om han fortsetter utviklingen.

2 Lyngås Alfa/Vidar Hop

Erik Killingmo: - Har fine fartsressurser og kan vinne et slikt løp om hun holde seg unna galoppen. Men hun er fortsatt fersk og er derfor ikke helt til å stole på.

3 Tangen Lea/Per Oleg Midtfjeld

Lars O. Romtveit: - Er og blir en stor outsider. Har fartsressursene som skal til, men galopperer hver gang. Jeg har et håp om feilfritt nå med kun tre hester på strek. Det er galoppfare, men hun duger om hun holder seg på beina.

1660 m

4 Lættis/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Er rask og har ingen ulempe av sprint. Kan nok senke rekorden en del om banen blir bra. Skal Lyngås Alfa garderes, skal han strekes.

5 Briskeby Anna/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Klaffet alt for sist til en sterk seier. Men jeg frykter dette er et løp for strekhestene, med tanke på at det er sprint. Jeg tviler på ny seier.

6 Tønder Ø.K./Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Er raskt i gang i volten. Distansen skal passe bra. Bekreftet form ved å vinne sist. Det er uansett for tøft imot. Premie er bra.

7 Fantomet/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Er og blir usikker, men er god nok uten galopp, noe han viste nest sist. Tapte ikke mange meter på galoppen sist, men mistet posisjoner. Avslutningen var sterk. Regnes som trippelaktuell og som en tidlig gardering.

1680 m

8 Krita/Dag-Sveinung Dalen

Stig Ingar Fossen: - Går fine løp og har form. Men hun står sjanseartet til på 40 meter. Distansen går bra. Hun er bra start. Uansett fornøyd med en fin premie.

9 Furderud Prinsen/Bård Humborstad

Bård Humborstad: - Kommer ut etter fire måneders pause og trener like fint som før seiersløpet sist. Men det er mange sterke konkurrenter. Får vi en fin premie er det bra. Kan kanskje snuse på siste trippel med maks flyt.

1700 m

10 Solmyr Arvid/Eirik Høitomt

Geir Kihle: - Holder sin fine form, men står vanskelig til. Er god nok med maks flyt. Det er uansett en fin premie som er målet i første omgang.

11 Vill Jerven/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Mener jeg er den med høyest toppfart i feltet. Formen er også på topp, noe den har vært lenge. Jeg synes uansett oppgaven ser vanskelig ut. En outsider.

12 Tangen Siri/Josefine Eilertsen

Erik Killingmo: - Har mye inne, men har ikke vært enkel å få først over mål. Justerer fortløpende detaljer for å få henne til i ta i for fullt. Å vinne fra en slik utgangsposisjon på sprint ser uansett vanskelig ut.

BO WESTERGAARD:

V75–2

1609 m (auto) – Start kl. 20.22

1 Don Anton/Bo Westergaard

Bo Westergaard: - Er så rask fra start at jeg tror han tar teten. Da skal han sitte foran. Jeg tror det kan gå helt inn. Han imponerte stort som toer første gang ut etter veldig lang pause og kan ventes forbedret. Han er vår beste sjanse for dagen.

2 Chinetti/Åsbjørn Tengsareid

Dag-Sveinung Dalen: - Er i form. Avslutningen etter sen luke nest sist var veldig bra. Står fint inne i pengene, men støter på noen veldig bra. Jeg tror siste trippel er maks.

3 Weinberry/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Formen er fin, noe han bekreftet med et fint løp i hardt selskap sist. Posisjonsklaff er det samme som at han kan snuse på en trippelplass. Jeg tviler vel på seier.

4 Pantani/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Var god til seier sist. Formen er på plass. Men nå er det mye tøffere imot. Han er uansett aktuell på tre-fire hester. Amerikanervogn nå.

5 Ohio Royal/Tom Erik Solberg

Per Gottling: - Holder sin flotte form. Sist han var ute på sprint speedet han inn til seier fra rygg leder på ny rekord. Kan utfordre om tet. Kommer han dit, får kusken avgjøre hva som skjer videre. Mener han er en av dem som kjemper om seieren. Strekes.

6 Tarantino Hawk/Marius Høitomt

Stine Brog: - Kommer ut etter pause og behandling. Fungerte fint i et jobb sist uke. Er rask fra start og liker distansen. Men hun trenger kanskje løp i kroppen. Er best uten sko foran og på fast bane.

7 Tiger Man E.P./Vidar Hop

Vidar Hop: - Er i form og kan løse bra fra start. Fungerte fint da jeg kjørte hurtig med ham mandag. Men motstanden er tøff og sporet sjanseartet. Kan kanskje være i nærheten av siste trippel, om det løser seg maksimalt.

8 Remana/Per Oleg Midtfjeld

Erik Killingmo: - Ville jeg hatt ambisjoner med fra et bra spor. Hun er kjapp i beina og kan gå fort på en sprint. Men fra spor ytterst bak bilvingen ser det vanskelig ut. Jeg tør ikke tro på mer enn en premie herfra.

9 Panama Rags/Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Var god til seier etter tidlig tet på Leangen sist. Formen virker veldig fin, men motstanden er betydelig tøffere nå. Sprint er heller ingen fordel, men hun vil profitere på høyt tempo foran. Kan dukke opp i striden om det skjer. Skal løpet garderes litt, skal hun vurderes.

10 Dreamliner/Eirik Høitomt

John Revheim: - Kommer ut etter nesten tre måneders pause. Har fått et hurtigjobb i uken den siste tiden og trener veldig fint. Derfor kommer vi til start med ambisjoner om å kjempe i toppen. Han er god nok i dette laget.

11 Julia Ressie/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Var sterk toer sist og har gått mange fine løp i det siste. Er mer sterk enn speedig, men står uansett så krevende til at det blir vanskelig med noe tanke på noe mer enn en bra premie.

12 Four on the Floor/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var god sist og er i form, men sjansene reduseres for mye fra dette sporet på sprint. Kommer han inn blant de fem første er det bra.

PER OLEG MIDTFJELD:

V75–3

2100 m (auto) – Start kl. 20.44

1 Denali/Dag-Sveinung Dalen

Olav Mikkelborg: - Har gått flere fine løp i det siste og er i form. Blir overflydd. Det må løse seg da. Gjør det først det, er hun god nok. Verdt en gardering.

2 My Cool Mama/Vidar Hop

Henrik Karlin: - Var god til seier sist. Da var det voltestart, noe som er en fordel. Hun varierer fra start bak bilen. Sporet er fint, men motstanden tøff nok. Mulig trippelsjanse om hun er like god som sist.

3 Livi Lady/Tom Erik Solberg

Bo Westergaard: - Er i form og er kjapp fra start, men må ha litt hjelp underveis. Kusken får ta hensyn til det. Uten sko om banen er fin. En outsider om hun får det rette løpet. Aktuell som gardering.

4 Glennis Attack/Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Sto på bra fra dødens sist og holder formen. Hun har passende forutsetninger her, er hyggelig fra start og travsikker. God trippelsjanse og verdt en gardering.

5 Tiria Jet/Maren Øyo

Maren Øyo: - Har ikke vært som best i det siste, men har heller ikke hatt marginene på sin side. Setter på helstengt nå. Da vil hun løse bra fra start. Ryggløp i det lengste er det beste. Da kan hun spurte fort. Er ikke dårligere enn de hun møter her.

6 Umbra D.E./Bo Westergaard

Bo Westergaard: - Har vunnet to strake etter lang pause og blitt bedre og bedre. Tok en sterk seier på overlegent vis fra dødens sist. Flyter på styrken. Derfor har jeg mer tro på henne enn Livi Lady. Skoløs om banen tillater det.

7 Ilenna Bonanza/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Var god som toer fra tillegg på Momarken sist. Har hatt en flott sesong, og formen virker stadig like fin. Sporet er sjanseartet, men hun er veldig rask fra start, så vi får kjøre til i håp om en fin posisjon. Flyt på veien er det samme som en plass i toppen. En tidlig strek.

8 Hands Up/Joakim Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Har gått mest på det jevne i det siste og har et dårlig spor. Fornøyd med premie.

9 Tiffany Yellow/Frode Hamre

Frode Hamre: - Varierer i prestasjonene. Gikk et bedre løp på Bjerke nest sist enn på Momarken sist. Sporet er perfekt. Kan snuse på siste trippelplass om det klaffer.

10 Veggie Hanover/Hans Jørgen Eggen

Liv Haslie: - Skal ikke undervurderes. Hun har veldig fin form, men har ikke hatt marginene på sin side i det siste. Går fine løp bakfra. Løser det med posisjonene underveis, er hun god nok. Strekes.

11 Dominique A P/Eirik Høitomt

Morten Juul: - Har det vært mye stang ut for i det siste. Sist var det min skyld. Hun har gått mange tøffe årgangsløp og hevdet seg bra. Erstatter pisken med blindemaske. Tempo foran er det samme som at hun er med i seierskampen.

12 Coventina va Bene/Å. Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har gått fine løp og er i form. Blir det tempo og hun får ryggløp tar hun mange til slutt. Men det er hardere selskap denne gang. Uansett trippelaktuell med maks klaff.

13 Chere/Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth: - Kommer ut etter pause. Mangler litt på toppformen. Har mye inne, men herfra handler det om å smyge med i håp om en bra premie.

14 Eerin Am/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Går fine løp hver gang og holder sin fine form. Nå står hun så krevende til at det er en premie som er mest realistisk i utgangspunktet.

OLAV MIKKELBORG:

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 21.06

1 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Står bedre til nå enn da han ble toer sist. Trener veldig fint og er så rask fra start at han sitter i tet direkte. Jeg tror han leder fra start til mål over full distanse. Uten sko og med amerikanervogn.

2 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Tok en sterk seier sist og er ikke langt unna toppformen. Men han har ingen fordel av full distanse kontra Troll Solen. Men sporet kunne ikke vært bedre. Har en god sjanse til å bli toer. Uten sko nå.

3 Myhreng Jerker/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Var veldig bra som toer sist og er fin form. Har fått de to tøffeste konkurrentene i spor innenfor seg. Det kan gjøre det tøft med tanke på seier. Men distansen er en fordel, og vi prøver amerikanervogn for første gang. Prøver å gi dem en kamp, og vi har ikke tapt på forhånd.

4 Tin Balder/Joakim Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Gikk et godt løp sist og er veldig rask fra start. Kan få en fin posisjon og en ditto premie. Rører normalt ikke de beste.

5 Valle Mattis/Geir Vegard Gundersen

Heidi Moen: - Har vært god de to siste gangene. Tok en sterk seier nest sist. Sist ble det litt feil underveis. Men jeg synes det ser vanskelig med alle de tre hardeste konkurrentene i spor innenfor. Jeg tror mest på en ny trippelplass.

6 Finnskog Sjefen/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Er ikke riktig i toppform. Da løser han heller ikke så bra fra start som han kan. Det er tøft imot. Fornøyd med en liten premie.

7 Lex Lodney/Dag-Sveinung Dalen

Gjermund Gravdal: - Holder fin form, men står sjanseartet til med alle de tøffeste på innsiden. Premie er bra.

8 Moe Svarten/Jan Martin Bjerring

Jan Martin Bjerring: - Har fått fire løp i kroppen etter veldig lang pause og nærmer seg toppformen. Men her er forutsetningene helt feil med de tøffeste imot i bra spor, mens vi står dårlig til. Kjører etter en best mulig premie.

9 Tord Viking/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Skal smyge inn en premie fra et bra spor. Det er maks.

GUNNAR AUSTEVOLL:

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 21.28

1 Milles Standpoint/Dag-S. Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var god som toer på Bjerke sist og er i form. Sporet er perfekt. Hun er sikret et fint løp herfra. Jeg tror ikke hun vinner, men en trippelsjanse skal det være.

2 Holland/Eirik Høitomt

Morten Juul: - Har vært litt ujevn, men har stabilisert seg mer nå. Gikk et bra løp som toer sist, etter å ha slitt med halsen gangen før. Er ikke av de raskeste fra start. Det handler om å komme inn i en fin posisjon. Motstanden meldes å være tøff. Kun en liten outsider.

3 Tearsofthesun/Amanda Robertsen

Dag-Sveinung Dalen: - Imponerte med vanntett seier på Leangen sist. Formen er på topp, men det er tøffere imot nå. Uansett ikke sjanseløs i kampen om en trippelplass om det flyter litt hennes vei.

4 Indiana Fortuna/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Kommer ut etter lang pause. Har bra kapasitet, men trenger nok løp i kroppen før hun er der. Tøft imot er det også. Premie er bra.

5 Eldorado Gracieux/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har gått to veldig bra seiersløp for meg. Alt virker bra med ham ifølge eieren. Han skal regnes med seierssjanse, om han er like god som sist.

6 Pastor Lucas/Tom Horpestad

Tom Horpestad: - Kom ikke overens med baneunderlaget på Färjestad sist og var unnskyldt da. Trener fint, men kommer ut i tøft selskap. Jeg tviler på seier.

7 Selma's Revenue/M. T. Gundersen

Elise K. Holt: - Holder toppform, og vi har siktet inn dette løpet. Men det kan bli vanskelig med tanke på seier, siden den store favoritten har spor innenfor oss. Men han har mye inne og tåler å bli brukt. Jeg har tro på min hest.

8 Macro Star/Bo Westergaard

Bo Westergaard: - Har tatt to strake seirer etter veldig lang pause og var ekstra fin i seiersløpet på Charlottenlund sist. Gikk uten sko da. Vi håper å kunne kjøre uten nå også. Sporet er veldig sjanseartet, men han er rask fra start. Vi får se det litt an på startsiden. Regnes som en outsider.

9 Hot Stone/Hans Wilhelm Storås

Hans Wilhelm Storås: - Var flink som toer sist. Formen er fin, og sporet bra med tanke på at vi kan smyge med. En fin premie er bra i disse omgivelsene.

10 Gjølmes Magistrate/A. L. Wolden

Anders L. Wolden: - Duger i grunnlaget, men kommer ut etter pause og møter gode hester fra et dårlig spor. Jeg ligger derfor lavt.

11 Esperanza Trunoise/Vidar Hop

Vidar Hop: - Ble det dødens på sist med Eldorado Gracieux i tet. Jeg synes han fullførte sterkt med tanke på det. Hadde godt av å få det løpet i kroppen og kan ventes forbedret. Tøft å vinne med favoritten i et bedre spor, men hun vil gjøre et godt løp.

12 Sister of Mercy/Åsbjørn Tengsareid

Sindre Skjølås: - Har vunnet to strake og er i veldig fin form. Sporet er dårlig, men hun kan spurte fort med posisjonsklaff og tempo. Er uansett fornøyd med premie.

DAG-SVEINUNG DALEN:

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 21.48

1 L'amour Bonanza/Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg: - Satt fast to ganger før han fullførte greit som toer fra tet sist. Skulle kjørt mer unna på siste bortre da. Er i form og tar teten hvis jeg vil. Jeg tror vi velger å sitte foran. Regnes.

2 Crackajack/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har vært veldig bra i det siste til tre strake seirer. Tok teten lett fra førstespor bak bilen i V75 på Leangen sist. Kan ta teten igjen, så får vi se hva som skjer siden distansen er 500 meter lengre nå. Kjører uansett til start med ambisjoner om å kjempe om seieren. Strekes.

3 Elite B.R./Tom Erik Solberg

Bo Westergaard: - Gjør sitt første løp for oss. Kom på stallen etter løpet på Forus 2. november. Han har kun gått hjemme på gården. Jeg blir overrasket om han vinner, men han vil gjøre et bra løp.

4 Faust Boko/Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Går gode løp hver gang og har fått et fint spor. Det er noen bra imot, men han går ned en klasse i forhold til de siste startene. Jeg tror han kjemper i toppen.

5 Dream Builder/Vidar Hop

Eirik Høitomt: - Vant lett sist og er bra, men han møter noen veldig bra, så han er mer trippel- enn seiersaktuell.

6 Royaldoodle/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Møter tøff motstand. Premie som gjelder.

7 I.D. Entity/Bo Westergaard

Bo Westergaard: - Var bra sist, men har et tøft løp. Så en premie er bra.

8 Etosha Boko/Josefine Eilertsen

Jan Helge Karlsen: - Kommer ut etter to måneders pause og går sitt første løp i vår regi. Er ikke skikkelig testet på bane, men vi har fått et godt inntrykk av ham hjemme.

9 Trophy Spring/Eirik Høitomt

Morten Juul: - Avsluttet veldig bra bakfra sist og er i form. Men fra dette sporet er han dønn avhengig av tempo foran. Blir det først det, kan han dukke opp. I motsatt fall blir det veldig vanskelig.

10 Ganyboy/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Hadde full fart over mål som treer sist og er på rett vei. Men det er bra hester i mot og sporet er sjanseartet. Fornøyd med en bra premie.

11 Xanthis Amazing/Kristian Lindberg

Peter Strømberg: - Kommer ut etter pause og behandling. Ser fin ut i trening, men trenger muligens løp i kroppen før godformen er på plass. Men er hun så god som hun kan være, mener jeg hun er trippelaktuell.

12 Luxury Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Holder fin form. Innsatsen bakfra sist var bra. Men sporet ødelegger det meste. Fornøyd med en ok premie.

TROND ANDERSSEN:

V75–7

2140 m (volte) – Start kl. 22.05

1 Valle Grom/Vidar Hop

Dag-Sveinung Dalen: - Galopperte uten seiersmulighet sist. Vant to strake før det og står interessant til på strek. Men det er noen veldig bra imot. Mer trippel- enn seiersaktuell.

2 Hommes Ferrari/Joakim Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Er ikke enkel å få feilfritt rundt. Er god nok til å snuse på siste trippel uten galopp. En liten outsider.

3 Jærvsøælva/Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth: - Galopperte fra seg en mulig seier sist. Hun liker seg best på denne årstiden, og formen virker veldig fin. Får hun ryggløp i det lengste med luke til slutt, kan det meste skje. En luring.

4 Hof Blesen/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har gått jevne, fine løp lenge nå. Har flott form og kan være trippelaktuell igjen, selv om det er noen gode hester imot.

2160 m

5 Anima/Per Oleg Midtfjeld

Stig Ingar Fossen: - Gikk et veldig bra løp som treer sist og hadde krefter igjen over mål. Sporet er bra, og hun har blitt raskere fra start. Tåler også å gjøre en del selv. Tung bane er en fordel. Har til gode å vinne løp i år, men skal regnes med trippelsjanse.

6 Missingmyr Stjernen/B. Strømnes

Bjørn Strømnes: - Satt bom fast sist og har form bedre enn raden. Han har stått vanskelig til de siste gangene. Er uansett fornøyd med en premie her.

7 Hellestvedt Trym/Johan H. Undem

Johan H. Undem: - Feilet direkte bak bilen sist. Bekreftet sin fine form med å gå et veldig bra løp etterpå. Var god til seier fra tillegg i V75 før det. Volte er en stor fordel. En av fire-fem som kan vinne.

8 Trø Flax/Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Mangler litt formmessig og møter tøff motstand. Premie som gjelder.

9 Finnskog Nox/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Gikk et fint løp som treer sist, hans tredje løp etter pause. Virker å være på vei mot finformen. Vi kjører til fra start. Kan være på trippelen med klaff.

10 Sirikit/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Har form bedre enn raden. Møter noen bra, men er så bra selv at jeg har litt tro på henne. Verdt en gardering.

11 Edens Odin/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var veldig god til seier i Drammen sist og er i form. Han har fått et fint spor på tillegg og kan løse raskt fra start i volten. De tøffeste konkurrentene står i bakspor. Regnes med fin trippelsjanse og som en gardering.

12 Valle Grim/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har toppform i kroppen og et riktig løp på papiret. Men bakspor på tillegg gjør det litt mer sjanseartet. Det må klaffe herfra. Er uansett god nok til å dukke opp i seierskampen igjen. En tidlig gardering.

13 Reime Kongen/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Holder sin fine form og har vist at han duger de gangene det klaffer. Men det må det også gjøre fra et sjanseartet spor. Verdt en gardering.

14 Kaptein Kuling/Jan Rune Gaustad

Jan R. Gaustad: - Har ikke hatt marginene på sin side i det siste. Har form og kapasitet som duger i dette laget. Må ha klaff fra en vanskelig utgangsposisjon. Får vi det, er han en av dem som kan vinne.

15 Frier Birk/Anette Frønes

Anette Frønes: - Både hesten og jeg pleier å legge oss før dette løpet skal gå lørdag kveld. Vi står attpåtil krevende til langt bak. Men jeg tror han kan være med langt fremme, om det bare klaffer.

Publisert: 13.12.19 kl. 11:33 Oppdatert: 13.12.19 kl. 11:44

