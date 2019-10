VG-FAVORITT: Gigant Invalley kan muligens holde unna for Madelen L.T.C. og Ferrari B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Ferrari B.R., Madelen L.T.C. og Gigant Invalley i eliteløp i V75

Det kan bli et spennende eliteløp med topphester som Ferrari B.R., Madelen L.T.C. og Gigant Invalley på startstreken på Bjerke Travbane i kveld.

Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, streker for alle tre, samt Cash Okay.

– Det kan bli tøff kjøring om teten mellom Gigant Invalley og Madelen L.T.C. Den som kommer foran sitter trolig med de beste kortene, om åpningen ikke blir alt for tøff. I så fall stiger sjansene for verdensrekordsetteren Ferrari B.R. og luringen Cash Okay som var meget god nest sist. Jeg streker for alle fire, sier Olsbu.

Han satser på to alenestreker i kveldens V75-omgang på Bjerke Travbane, den ene blir en sjansebanker.

– Dream Creation feilet i stengt posisjon kort før mål i Kriteriet sist. Han er kjapp fra start og kan lede hele veien. Brødsjø Brisa imponerte tidligere i år og har nå fått ett løp i kroppen etter litt pause. Men galoppen ligger på lur og hun er ikke noe sikkert holdepunkt, varsler Olsbu.

Dagens banker:

Dream Creation (V75-1) fikk ikke fritt frem i Kriteriet sist og feilet i stengt posisjon kort før mål.

Dagens luring:

Marve Tinn (V75-2) var solid toer i sitt siste travritt. Både kusk og hest har flyttet til Heidi Moen nå.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 60 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1320 kroner

BANKERKUSK: Kristian Malmin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

4 DREAM CREATION

——————————–

2 Gaius B.R.

7 Pantani

8 Merkulov

6 Diesolo de la Luna

1 Dani's Princess

3 Lastmanstanding

11 Hepburn B.R.

10 Writing Queen

12 New Action

5 Quinzy Joe

9 Hot Stone

Løpet:

Jeg klemmer til med bankeren direkte i form av Kriterie-deltakeren Dream Creation.

Favoritten:

Dream Creation kjørte om teten i Kriteriet sist og fikk den da Easy Winner feilet i første sving. Overlot siden føringen til Ivan B.R. etter 600 meter. Søkte seg utover på oppløpet da sistnevnte begynte å trekke seg, men feilet i stengt posisjon kort før mål. I Kriteriekvalifiseringen tapte han kun for Easy Winner etter å ha angrepet fra annet utvendig 500 meter igjen. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og skulle han klare å komme seg foran, kan han bli vrien å tukte. Skal uansett regnes, men det blir straks verre om han skulle bli hengt opp i dødens.

Outsiderne:

Gaius B.R. travet det meste løpet i dødens sist og var god toer bak Four On The Floor. Gangen før vant han enkelt etter å ha overtatt ledelsen etter 400 meter. Møter tøffere selskap her, men skulle han komme foran, skal han i alle fall regnes blant de tre. Og fra ryggen på Dream Creation blir han fort toer.

Luringen:

Merkulov var strålende til seier og milevis forbedret i Erlend Rennesvik-regi sist. Da feilet hesten fra start, men kom fantastisk tilbake og vant enkelt. Det var snakk om et billig lunsjløp, men måten han gjorde det på imponerte. Står ytterst på vingen og tas sannsynligvis opp fra start. Men skulle det bli tøff kjøring i front, kan han ende blant de tre.

Startsiden:

Dream Creation er kjapp fra start, men Gaius B.R. vil muligens prøve å ta i mot.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

7 HAUGESTAD ARNE

6 MARVE TINN

2 REM ODIN

5 MINTOR

8 TEKNO TEDDY

——————————–

1 Furderud Svarten

4 Myrviks Anton

3 H.C. Blesen

Løpet:

Jeg spiller fem av åtte hester i dette travrittet.

Favoritten:

Haugestad Arne tok en etterlengtet seier i et vanlig travløp sist, men var heldig da Stjerne Ball feilet som klar vinner på streken. Var toer fra tillegg i to travritt før det og holder toppform. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Rem Odin er litt variabel, men går noen gode løp innimellom. Men hesten har kun vunnet fire ganger på 84 forsøk. Dog har han gjort flere gode montéløp og har en dyktig rytter i form av Siv Emilie Løvvold. Muligens kan hun lure ham inn til en etterlengtet seier.

Luringen:

Marve Tinn er klart best i monté, som nå. I sitt siste travritt var han tapper toer fra dødens og gikk sterke 1.26,5, kun slått av Hr. Ford. Marion Kleveland jobber nå hos Heidi Moen og har med seg hesten dit. Det kan ha gitt ham ytterligere tenning, men han vinner heller ikke så ofte. Fasiten viser seks seirer på 82 forsøk. Jeg blir ikke overrasket om han skulle vinne her.

Startsiden:

En åpen startside. Myrviks Anton kan løse lynraskt bak bilen i vanlige travløp. Så gjenstår det å se om han kan gjøre det samme i travritt, men han kan også feile. Mintor, Rem Odin, Tekno Teddy og Haugestad Arne kan også løse bra.



SUPERAKTUELL: Erik Killingmo trener og kjører storfavoritten Lovato America. Foto: Even Elvenes, Equus Media

V75-3 (1609ma)

6 LOVATO AMERICA

12 Hazil Boko

——————————–

4 Emmet Bonanza

8 Rocky Rich

1 City Va Bene

3 Boynton

7 Do It Fass

5 Tedo O.K.

9 Kosmos Dream

2 A. Priori

11 Exit River

Løpet:

Lovato America er en bankerkandidat, men jeg velger å ta med Hazil Boko som gjør en spennende start i Kolnes-regi.

Favoritten:

Lovato America feilet på startsiden i debuten sist, men kom solid tilbake og manglet rom til slutt. Gikk sterke 1.15,8 med stort terrengtap etter galopp da. Killingmo-traveren er normalt helt travsikker. Gikk også et flott prøveløp før den starten. Uten uhell skal han normalt ha en god sjanse her.

Outsiderne:

Emmet Bonanza var det gode treningsrapporter på før han kom ut etter pause sist, men han skuffet ved å gå mest på det jevne. Tonholm-traveren kan være forbedret med det løpet i kroppen. Men det må han også være for å rekke i trippelsammenheng her. Hesten er imidlertid veldig god på sitt beste og vant tre løp på ti forsøk i fjor.

Luringen:

Hazil Boko har stått et par måneder hos Sigbjørn Kolnes, som rapporterer at hesten har vært meget bra i trening. Selv om han er blitt strøket inn et spor, står han sjanseartet til. Men skulle favoritten rote seg bort igjen, er det ikke umulig. Men Hazil Boko har aldri vært noe sikkert kort. En typisk outsider.

Startsiden:

City Va Bene, Boynton, Emmet Bonanza og Lovato America kan alle løse bra. Muligens kan sistnevnte sitte tidlig i tet.



V75-4 (2100ma)

1 FRØYU PELLE

9 ARD

12 Valle Storm

11 Mietor

4 Idfaxen

3 Dag Julius

——————————–

2 Skogli Viktor

10 Blessomen

5 Sikvelands Svarten

7 Ingerø Mari

8 Lykkje Tveiten

Løpet:

En duo peker seg litt ut, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Frøyu Pelle var endelig tilbake i toppform sist og vant enkelt fra tet. Han kan sikre seg teten igjen, selv om han har et par raske på utsiden. Gjør han det og er like god som sist, kan det absolutt holde inn igjen.

Outsiderne:

Ard går stadig fine løp og fortjener snart en seier igjen. Tapte kun knepent for godt avsluttende Gomnes Hans T. i V75 sist Gangen før ble han syvendehest i det norske Derby. Femte sist ble han fjerde i det svenske Derby. Står til for et fint løp og kan ta en etterlengtet seier, om Frøyu Pelle ikke skulle være på topp.

Luringen:

Valle Storm hadde mageproblemer og var unnskyldt sist. Gangen før vant han lett fra tet i knallhardt tempo. Tredje sist var han solid toer bak Bokli Rapp etter en tøff åpning og luke ut av siste sving. Kommer muligens ut skoløs for første gang. Treneren mener han kan være 20 meter bedre om det skulle fungere. Uansett står han sjanseartet til i spor tolv.

Startsiden:

Frøyu Pelle kan forsvare sporet. Skogli Viktor og Dag Julius er begge kjappe, men skal normalt ha smygløp.



SJANSEBANKER: Brødsjø Brisa og Odd Arne Sagholen har en god vinnersjanse feilfritt, dersom hun viser seg fra sin beste side. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2140mv)

2 BRØDSJØ BRISA

——————————–

6 Koseboen

9 Odins Zamurai

7 Bragevinn

4 Helmen Terna

10 Hof Lodin

1 Romhus Tiril

5 Krita

3 Tegner Tarzan

8 Langlands Teddy

11 Spang Remina

Løpet:

Brødsjø Brisa blir en sjansebanker.

Favoritten:

Brødsjø Brisa er meget bra på sitt beste og tok fire seirer og en annen på en periode på fem starter tidligere i år. Hun skuffet i sitt siste løp før pause, men har vært bra ellers. Sist sto hun på tillegg, feilet to ganger, men kom bra tilbake til sjette. Med det løpet i kroppen kan hun være ytterligere forbedret. Kommer hun seg greit ut fra det trange annetsporet og går feilfritt ellers, skal hun ha en fin sjanse. De tøffeste utfordrerne er nesten mer usikre enn henne.

Outsiderne:

Koseboen har rotet mye med galopp i det siste, men vant to løp for Tengsareid i sommer. Han får prøve seg igjen nå. Klarer han å lose hesten feilfritt rundt, kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Odins Zamurai gikk et flott løp for eieren sist. Feilet snaue runden igjen, men kom sterkt tilbake til fjerde i et løp Rappoda vant. Feilfritt er han en av dem som kan ende på trippelen.

Startsiden:

En feilfri Brødsjø Brisa kan sitte tidlig i tet.



VERDENSREKORDSETTER: Ferrari B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (1609ma)

2 GIGANT INVALLEY

5 MADELEN L.T.C.

3 FERRARI B.R.

4 Cash Okay

——————————–

8 Rapfolo

1 Thai Navigator

9 Calina

7 Mr. X.F. Royal

6 Robin G.T.

Løpet:

Tre-fire hester kan vinne dette eliteløpet.

Favoritten:

Gigant Invalley overtok etter 400 meter fra Mr. X.F. Royal sist og stakk i fra til en enkel seier. Møter klart skjerpet selskap nå, men kan vinne igjen om han klarer å holde Madelen L.T.C. ute på startsiden. Han er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen etter to måneders pause.

Outsiderne:

Madelen L.T.C. har vært helt fantastisk. Den tidligere hoppe-Derby-vinneren har blant annet vunnet NM for hopper i år. Dessuten satt hun fast i knallhardt selskap i EM for hopper på Solvalla tredje sist. Jeg ser ikke bort i fra at hun kan utfordre Gigant Invalley både om føringen og om seieren.

Luringen:

Ferrari B.R. har stått vrient til i spor elleve i alle sine tre siste starter. Midtfjeld-traveren leter litt etter den absolutte toppformen. Men skulle det bli tøff kjøring mellom Gigant Invalley og Madelen L.T.C. kan seieren plutselig sitte der.

Startsiden:

Gigant Invalley er kjapp ut og kan muligens holde Madelen L.T.C. ute.

V75-7 (2100ma)

11 HARLEY D.E.

9 RED SHANKLY R.S.

1 HIGHLAND BREEZE

2 KARAMEL HILL

7 Massive Speed

6 Norma B.

8 Dream Builder

12 Aida Mae

4 Alpha Scarlet R.R.

10 Anthony Downs

3 Forza Rapida

——————————

5 Ubuntu

Løpet:

Kun Ubuntu er sjanseløs i V75-finalen.

Favoritten:

Harley D.E. avsluttet solid til fjerde etter å ha sittet sist innvendig sist fra spor tolv. Kommer muligens ut skoløs for første gang, og skulle det bli litt kjøring der fremme, kan han runde alle.

Outsiderne:

Red Shankley R.S. avsluttet fort etter sen åpning i V75 nest sist og var god til en enkel seier sist. Står til for et fint løp og skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Highland Breeze ble sittende fast bak en sliten leder sist og gikk bra etter startgalopp nest sist. Kan løse bra fra start, men det spørs om hun kan holde Karamel Hill ute. Fra tet kan hun bli vrien å tukte. Skulle uansett regnes om det løser seg.

Startsiden:

Karamel Hill og Highland Breeze kjører om føringen.



