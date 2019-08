TO UNDER PAR: Viktor Hovland slo tilbake etter den svake runden fredag, men falt av teten. Foto: Matt Sullivan / Getty Images North America

Viktor Hovland i tetsjiktet før avslutningen

Den norske golfkometen Viktor Hovland falt ned til en delt sjetteplass etter å ha gått to slag under par lørdag, men er fortsatt i god posisjon før avslutningen.

Hovland er i en meget spennende posisjon før avslutningen søndag. Han er to slag bak teten og er i høyeste grad med i seierskampen før den siste runden.

Nordmannen leverte en strålende førsterunde syv slag under par, og var i delt ledelse etter første dag av Nationwide Children’s Hospital Championship. Fredag ble den svakere runde to over par, men Hovland slo tilbake med to slag under par på lørdagens runde.

Han gikk til slutt en 69-runde (par 71), etter to birdier og én bogey på hver halvdel. Bogey-ene kom på det andre og 13. hullet, mens birdiene kom på 4., 6., 12. og 16. hull.

Dermed har han falt ned til en delt sjetteplass, etter å ha ligget på en delt fjerdeplass før lørdagens runde og ledet før fredagens. Jose Rodriguez og Brandon Hagy er i tet med ni slag under par, to slag under Hovlands syv.

Likevel var det en opptur målt opp mot den skuffende fredagsrunden. Da gikk han to slag over par, og mistet ledelsen etter den fenomenale åpningen torsdag. I sluttspillet er det kun én ting som gjelder for nordmannen: Å bli blant de 25 beste sammenlagt, som sikrer plass på PGA-touren neste sesong.

Kristoffer Ventura har på sin side falt av og ligger nå på en delt 50. plass etter en 73-runde lørdag. En dobbel bogey (to over par) på det 11. hullet ble bunnpunktet for Oslo-spilleren.

PS! Her kan du følge ledertavlen i turneringen, og her kan du følge stillingen totalt i Korn Ferry Tour Finals.

PS2! Turneringen sendes på Eurosport Norge og Eurosport Player.

Publisert: 17.08.19 kl. 22:50 Oppdatert: 17.08.19 kl. 23:09