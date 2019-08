GODT TAK: Eirik Horneland gir Erik Botheim en klem etter hattrick og seier mot Tromsø på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB Scanpix

Botheim skuffet over vraking – slik svarer Horneland

ZAGREB (VG) Rosenborg stilte kun med én ren spiss da de tapte første playoff-kamp til Champions League. – Ganske kjipt, sier Erik Botheim (19), som ikke fikk plass i troppen.

Alexander Søderlund var dermed eneste spiss i troppen som møtte Dinamo Zagreb. RBKs andre spiss Erik Botheim så Rosenborg tape 0–2 fra tribuneplass.

Av offensive spillere hadde Rosenborg med seg David Akintola (startet), Samuel Adegbenro (startet), Pål André Helland (byttet inn) og Emil Konradsen Ceide.

Etter kamp svarte trener Eirik Horneland slik på hvorfor Botheim ikke fikk en plass.

– Du stilte bare med en spiss i dag og Botheim er ikke med i troppen. Hva er grunnen til det og hva hadde du gjort om Søderlund ble skadet for eksempel?

– Da hadde jeg brukt en annen spiss.

– Hvilken da?

– Nei, men det… Det er et godt spørsmål, men det er det bare jeg som vet.

– Vurderte du Botheim som ikke god nok i dag?

– Botheim var ikke i troppen i dag fordi vi valgte de andre 18.

Med tett kampprogram de siste ukene har Botheim fått mye tillit i Eliteserien når Søderlund har hvilt seg på benken. Han har vist seg tilliten verdig, og scoret blant annet hattrick da Rosenborg slo Tromsø 5–2 på Lerkendal.

VG møter Botheim på flyplassen agen derpå. Dette sier han selv om vrakingen:

– Jeg har ikke noen spesiell kommentar annet enn at treneren ikke hadde bruk for meg, sier 19-åringen og legger til at han fikk beskjeden på kampdagen.

– Hadde han noen forklaring?

– Nei, ikke egentlig. Hvis han ikke har bruk for meg, har han ikke bruk for meg. Jeg er i hvert fall klar til å bidra hvis han har det , svarer Botheim og fortsetter:

– Det er ganske kjipt. Det er helt sikkert. Jeg skulle selvfølgelig vært utpå der selv, men jeg prøver å hjelpe gutta til å komme oss inn i Champions League. Det var kjipt å se på, men det var en interessant kamp å følge med på.

Han forteller at han satser på spilletid igjen når Rosenborg møter Stabæk på Lerkendal kommende lørdag.

Ifølge Adressa er Rosenborg og Horneland på utkikk etter en ny spiss. De skal blant annet ha sett på Ognjen Ožegovi, som flere serbiske medier har meldt er på vei til Rosenborg. Horneland forteller også avisen at de har sett på Östersunds spiss Dino Islamovic.

Publisert: 22.08.19 kl. 17:04

