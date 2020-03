OL-NEI ELLER OL-VENT? Idrettspresident Berit Kjøll, er på Ullevaal i slutten av februar, og NIF-ledelsen sendte brev til IOC på fredag. Foto: Frode Hansen

NIF ut mot norsk presse i debatten om OL

En rekke norske mediekommentatorer var i går samstemte i at Norges idrettsforbund bør være enda tydeligere med å markere overfor IOC at OL må stoppes nå.

Nå nettopp

NIFs visepresident Johann Olav Koss uttrykte i VGs sak forståelse for kritikken, men mener at NIF «må ha tillit til at IOC, Verdens helseorganisasjon og japanske myndigheter fatter den riktige beslutningen».

– Vi har nå vært tydelige mot IOC, og bedt om at det må komme en rask beslutning, sa Koss. NIF sendte fredag brev til IOC og ba om at «OL i Tokyo 2020 ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll».

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og håndballpresident Kåre Geir Lio uttrykte støtte til den norske idrettsledelsens håndtering.

KLAR FOR OL: Torshiro Muto, en av sjefene for OL i Tokyo, blir intervjuet i Japan for noen dager siden. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Den tidligere norske svømmepresidenten Per Rune Eknes er ikke enig. Han var sist uke med på å stoppe vårens EM i svømming i Budapest, som styremedlem i det europeiske forbundet. Eknes mener helsemessige forhold, minimal dopingjakt og urettferdige treningsforhold for ulike lands utøvere allerede nå bør sette en stopper for lekene i sommer.

– Norsk idrett burde si klarere og hardere fra, sier Eknes, som var kandidat til å bli norsk idrettspresident i 2015.

les også Hammerseng-Edin om et OL-nei nå: – Ville vært et tydelig og godt signal

Kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard, slår tilbake:

– NIF er den første nasjonale olympiske komiteen i verden (blant 206 olympiske komiteer) som formelt uttrykker bekymring for gjennomføring av Tokyo-OL/PL i sommer og ber om at coronasituasjonen må være under kontroll globalt før OL/PL kan gjennomføres. Det er et tydelig signal fra Norge til IOC, sier han.

Aagard mener at norsk presse har sovet i timen, at internasjonal presse gir Norge honnør:

– Vi registrerer nå at den brasilianske olympiske komiteen har kommet etter. Det samme har det amerikanske friidretts- og svømmeforbundet. Verdenspressen har fått med seg at Norge var første nasjon som uttrykte dette kravet til IOC. De eneste som ikke har fått dette med seg er norsk presse, poengterer Aagaard, og mener også det er interessant hva den norske idrettsbevegelsen mener.

– Dere har 55 særforbund å boltre dere i, sier Aagaard.

New York Times, BBC og Sydney Morning Herald er blant dem som omtalte NIFs initiativ overfor IOC.

NIFs kommunikasjonssjef, Finn Aagaard. Foto: Frode Hansen

Mediekritikken mot NIF handler i første rekke om at Norge ikke ber IOC om å stoppe OL med en gang, istedenfor å skrive at OL ikke kan gjennomføres «før pandemisituasjonen er under kontroll». Kritikerne mener at det er åpenbart, at brevet sånn sett var å slå inn en åpen dør.

les også OL-utsettelse kan bety karrierestopp for Olaf Tufte: – Jeg blør økonomisk

Flere andre særforbund i forskjellige land har bedt om OL-utsettelse, og den tyske idrettspresidenten Jürgen Kessing sier til nyhetsbyrået DPA:– Jeg skulle ønske at de fulgte eksempelet fra fotballen og i likhet med EM også utsatte OL i Tokyo med ett år.

IOC-president Thomas Bach mener OL-avlysning vil være minst rettferdig for utøverne.

– En avlysning vil ødelegge den olympiske drømmen til 11 000 utøvere fra 206 nasjonale olympiske komiteer og flyktningteamet fra IOC. En slik avlysning vil være den minst rettferdige løsningen, sier IOC-president Thomas Bach til den tyske radiostasjonen SWR lørdag.

les også Stig-André Berge: Karrieren kan ikke ende med virus

IOC og japanske myndigheters plan er fortsatt arrangere OL i sommer, til tross for den nåværende globale spredningen av coronaviruset. Denne uken testet også en av OL-toppene i Japan, Kozo Tashima, positivt på coronaviruset.

IOC får også støtte. Ifølge tyske ARD støttet de fleste afrikanske landene og USA at OL fortsatt skal gå som planlagt, under en telefonkonferanse mellom IOC og de nasjonale olympiske komiteene.

Publisert: 22.03.20 kl. 15:27

Mer om OL IOC Tokyo Sport

Fra andre aviser