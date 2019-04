FAR OG SØNN: Bjarne Kortgaard Ingebretsen og Bjørn Petter Ingebretsen. Foto: NTB Scanpix

Godset-trenerens sønn håper faren mislykkes i jobben

Sønnen til Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen (51) er tidligere Mjøndalen-kaptein og nå ansatt i klubben. Bjarne Kortgaard Ingebretsen (31) unner ikke faren suksess i jobben som trener for erkerivalen.

31-åringen var 10 år gammel da han bestemte seg for at han ikke likte Strømsgodset. Han satt på tribunen under en cupkamp i 1996, og Godset-unionen hadde med seg et banner med teksten «brenn i helvete». Meldingen var rettet mot Mjøndalen.

– Jeg husker jeg tenkte på hvorfor de sa noe sånt og om det var lov å si. Men da bestemte jeg meg bare for at jeg ikke likte de heller. Det var da jeg skjønte hva rivaliseringen betød, sier Kortgaard Ingebretsen til VG.

Ni år senere ble faren Bjørn Petter «BP» Ingebretsen ansatt i Godset, og er i dag hovedtrener i drammensklubben.

Bjarne Kortgaard Ingebretsen ble Mjøndalen-kaptein. Etter han la opp i 2014, ble han assistentrener for A-laget, og nå er han trener for klubbens juniorlag.

Fredag kveld møtes de to klubbene til «Ælv Classico» på et trolig fullsatt Marienlyst.

– Jeg er veldig glad i faren min, men han trener jo klubben som er Mjøndalens største rival. Så lenge han gjør det, kan jeg jo ikke håpe han får så mye suksess, sier Kortgaard Ingebretsen.

– Han prøver bare å være eplekjekk! Han holder med meg mot alle andre enn mot Mjøndalen, sier derimot faren «BP».

I Strømsgodset trener «BP» blant annet Marcus Pedersen. Hva han sier før «Ælv Classico» kan du se her:

Unngår Drammen

Da «BP» tok over Strømsgodset var Mjøndalen i tredje divisjon.

– Hva tenkte du da faren din fikk jobb hos din største rival?

– Det er jo 14–15 år siden, så han har vært der lenge. Tidene har forandret seg etter det. Det var rivalisering da også, men på et helt annet nivå. Da var jo Mjøndalen nesten borte og glemt. Så da unnet jeg ham å få en jobb innenfor fotballen, for det var det han ønsket. Men jeg var ikke «superhappy» med klubbvalget, forteller Kortgaard Ingebretsen.

Han prøver å unngå Drammen, og har ikke sett en eneste kamp med faren som trener. Likevel slår ikke rivaliseringen helt sprekker i familieidyllen.

Fakta om Bjarne Kortgaard Ingebretsen Født: 10. oktober 1987, Mjøndalen. Posisjon: Midtbane

2004 - 2008: Lyn

2007: Kongsvinger, lån

2008: Nybergsund, lån

2009 - 2010: Nybergsund

2011 - 2015: Mjøndalen Vis mer vg-expand-down

– Vi erter hverandre når det andre laget taper, men ellers klarer vi det ganske fint. Vi prøver å prate generell fotball, og ikke så mye om Mjøndalen og Godset. Vi vet jo hva den andre mener om diverse, og jeg er nok litt mer på den rivaliseringen enn det han er, sier den tidligere Mjøndalen-kapteinen.

