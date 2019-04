PROFIL: Carina Olset, programleder i NRK, på jobb under VM i ski nylig. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Carina Olset om rettighetstapet: – Veldig, veldig tungt for NRK

NRK-profilene Jann Post, Kjetil André Aamodt, Carina Olset og Johan Remen Evensen synes det er trist at statskanalen mister store deler av vintersport-rettighetene.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg synes det er selvfølgelig veldig, veldig tungt for NRK å miste de rettighetene. I den medieverden vi har i dag, må vi bare se hvordan vi kan løse journalistikken på en annen måte. Vi kan jo ikke senke lista bare fordi vi har mistet de rettighetene, sier Olset, profilert programleder i NRK.

– Det er selvfølgelig kjedelig og trist for NRK-sporten. NRK-sportens sjel har jo vært disse flatesendingene, å fylle lørdagen og søndagen med vinteridrett på høyeste nivå. Det blir jo selvfølgelig verre å få til nå, sier langrennskommentator Post til VG.

Torsdag morgen offentliggjorde NRK og Nent Group nyheten om at sistnevnte tar over verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski fra 2021/2022-sesongen. Avtalen til Nent Group, kanskje bedre kjent som Viasat for mange, gjelder for fem år.

les også NENT Group overtar NRKs vinter-rettigheter: - Vi er selvfølgelig skuffet

– For meg så betyr det at jeg ikke får kommentert så mye langrenn som jeg har gjort til nå. Det er selvfølgelig trist. Jeg har jo kommentert langrenn siden 2007/08-sesongen, og har blitt veldig glad i den idretten, sier Post.

Lange tradisjoner

Olset mener kanalen må tilpasse den nye mediehverdagen.

– Vi har jo visst at vi kunne miste de. Det kommer ikke som et sjokk, så det betyr jo bare at vi må snu litt på måten vi jobber på, sier Olset.

NRK vil fortsatt ha rettighetene til skøyter og skiskyting. NRK har hatt lang tradisjon for å vise vintersport, og det har ofte hatt svært høye seertall.

– Jeg synes det er synd at ikke statskanalen sender vintersport. Det ligger i den norske folkesjela ganske nært, å kose seg med en varm kopp kakao i sofaen og se vintersport i helgene. De lange flatesendingene i helgene tror jeg er viktig for norsk skisport. Jeg tror at det er noe den norske tv-seeren setter pris på. Man har jo hatt en del forsøk med vintersport på andre kanaler helt siden tidlig 90-tallet, og det flyter helt klart best på NRK, sier Kjetil André Aamodt, kanalens alpin-ekspert til VG.

– Det blir spennende å se hva Viasat kan få til. De vil jo sikkert prøve å få til et kjempebra produkt, men min erfaring er at det er best for seerne og sporten at NRK sender det, sier Aamodt videre

les også «Heimebane»-Carew: Forstår at homofile fotballspillere ikke står frem

– Trist for NRK og min jobb

Også NRKs ekspert på skihopp, Johan Remen Evensen, synes det var en kjedelig nyhet.

– Det tenker jeg er trist for NRK og min jobb. Det er nå en gang sånn at rettighetene og pengene rår, sier Remen Evensen til VG.

– Personlig så har jeg vokst opp med skihopp på NRK, så det blir jo selvfølgelig rart.

Jann Post synes det er vanskelig å si hva dette betyr for NRK.

– For sporten betyr det at ting kommer til å bli endret og det kommer til å bli utfordringer, sier Post.

Publisert: 11.04.19 kl. 09:41 Oppdatert: 11.04.19 kl. 10:04