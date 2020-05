NY JOBB: Ola Vigen Hattestad blir presentert som norsk damelandslagstrener i langrenn onsdag. Her feiret han OL-gullet i Sotsji i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ola Vigen Hattestad ny landslagstrener for Johaug og co.

OL- og VM-vinner Ola Vigen Hattestad (38) tar med seg familien hjem fra Slovenia for å overta som ny norsk damelandslagstrener om noen dager.

Hattestad overtar dermed jobben etter Geir Endré Rogn, og blir den nye makkeren til Ole Morten Iversen.

38-åringen kontaktet langrennssjef Espen Bjervig ganske tidlig og meldte sin interesse for jobben. Torsdag i forrige uke var jobben hans.

– Katja og jeg åpnet en flaske da, vi gjorde det, sier Hattestad til VG og ler.

Dette er det første intervjuet han gir som norsk landslagstrener.

– For meg akkurat nå er dette drømmejobben. Det er stort. Jeg er glad for muligheten, sier Hattestad.

De to siste årene har 38-åringen vært landslagstrener for Slovenia. Mandag fortalte han de slovenske løperne at han gir seg der.

Ola Vigen Hattestad Klubb: Ørje IL. Samboer/forlovet med Katja Visnar. De har sønnen Ludvig (4,5 år).

117 starter i verdenscupen. 32 pallplasser, 13 av dem seirer.

Vant sprintcupen sammenlagt tre ganger (2008, 2009, 2014).

OL-gull: 2014 (sprint).

VM-gull: 2009 (sprint og lagsprint sammen med Johan Kjølstad).

Tre NM-gull. Vis mer

SØLV-KLEM: Katja Visnar med sønnen Ludvig på armen etter VM-sølvet på lagsprint i Seefeld i fjor. Trener, samboer og pappa Ola Vigen Hattestad var stolt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nyheten kommer bare to dager etter at det ble kjent at den slovenske langrennssamboeren Katja Visnar legger opp.

– Det hadde vært umulig å ta denne jobben på et tidligere tidspunkt mens Katja var aktiv. Det hadde vært utfordrende, sier Hattestad.

Han trente Slovenia med samboeren på laget til VM-sølv foran de norske sprintdamene i Seefeld i fjor.

– Slovenia kommer ikke til å slå Norge på lagsprinten i VM neste år, sier Hattestad og ler, før han legger til at Slovenia har et veldig godt sprintlag.

Stor karriere

Han var utilnærmelig da han ble verdensmester på sprint og lagsprint i VM i Liberec i 2009. I 2014 gjorde han det umulige da han kvalifiserte seg til OL på mer enn overtid, klinket til og ble olympisk mester. Under VM i Falun året etter tok han bronse på sprinten. Han la opp etter OL-sesongen i 2018.

Han skal trene slovenerne ut mai. I juni reiser han til Norge for å møte de norske landslagsdamene. I august flytter hele familien hjem fra Slovenia til Mesnali hvor de har hus.

– Min spisskompetanse er fart. Så jeg håper å påvirke der, selv om det allerede er fart i laget med Maiken (Caspersen Falla) og ungjenter som Ane (Appelkvist Stenseth), sier Hattestad.

– Som småbarnsfar, hva tenker du om 200 reisedøgn i året som landslagstrener?

– Jeg har tenkt fryktelig mye på det her, men jeg er så glad i idretten og langrenn, så det er greit selv om det innebærer å være mye borte, svarer Hattestad.

– Verdens beste damelag

Han er en rolig og sindig østfolding. Og selv om han oppnådde resultater få nordmenn kan vise til, gikk han litt under radaren. Og han likte det.

Han er forberedt på at presset og oppmerksomheten blir annerledes nå i «langrenns-gale» Norge.

– Man har ikke samme mulighet til å gå inn i boblen som trener, man må være mer våken på ting rundt. Men det er ikke like intenst å være trener, det er mer jevnt jævlig i en konkurransesituasjon, sier Hattestad og ler.

38-åringen har ingen formell trenerutdannelse. Han var selv på landslaget samtidig som mange av damene han skal trene nå, som Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla.

– Det er verdens beste damelag, så jeg skal være forsiktig med å si hva Johaug skal gjøre nå før jeg begynner, sier Hattestad.

PS! Norge har en gang tidligere hatt en landslagstrener som er OL- og VM-vinner på sprint, Tor-Arne Hetland var herretrener fra 2016 til 2018.

