Manchester City har anket utestengelsen fra Champions League. I juni skal saken opp til høring i CAS. Foto: Rui Vieira / AP

Manchester City-utestengelse til høring i CAS i juni

I juni skal Idrettens voldgiftsrett (CAS) ta stilling til Manchester Citys anke.

Tidligere i år besluttet UEFA å utestenge Manchester City fra Champions League i to sesonger. Årsaken var brudd på Financial Fair Play-regelverket.

Klubben uttalte at de var skuffet over avgjørelsen og anket umiddelbart avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Nå er det satt en høringsdato for saken. Det kommer fram på CAS’ hjemmesider.

Utestengelsen av den engelske klubben skal opp i CAS fra 8–10. juni i år. Skulle utestengelsen bli opprettholdt vil City utebli fra europeiske turninger i 2020–21 og 2021–22. Den engelske ligamesteren er fremdeles med i årets utgave av Champions League, men det er usikkert hvordan den skal ferdigspilles.

I tillegg til brudd på regelverket, ble City også ilagt en bot på 30 millioner euro. Interne dokumenter som ble lekket til «Football Leaks», har antydet at Manchester City hadde blåst opp størrelsen på sponsoravtaler over en fireårsperiode og dermed kommet i brudd med de finansielle bestemmelsene.

Etter at dommen kom uttalte City-trener Pep Guardiola at han vil fullføre sin kontrakt uavhengig av resultatet fra anken. Midtbanestjernen Kevin De Bruyne har sådd tvil rundt sin egen fremtid i klubben om CAS skulle opprettholde dommen.

– Når en endelig avgjørelse faller der, vil jeg vurdere alt sammen, uttalte han tidligere denne måneden.

Publisert: 19.05.20 kl. 16:21 Oppdatert: 19.05.20 kl. 16:38

