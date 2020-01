Familietragedien bak NFL-stjernens faste «mamma-gest»

Hver gang DeAndre Hopkins (27) scorer touchdown, løper han bort til sin blinde mor på tribunen og gir henne ballen. Historien bak den rørende gesten er bare én av stjernespillerens mange familietragedier.

NFL-spillere har en tendens til å skaffe seg negative overskrifter – særlig utenfor USA. Men historien om Houston Texans-stjernen DeAndre Hopkins og hans mor er rett og slett rørende.

Fakta om DeAndre Hopkins Alder: 27

Posisjon: Wide Receiver

Hjemsted: Central, South Carolina

NFL-lag: Houston Texans (2013-)

College-lag: Clemson Tigers (2010–2012)

Valgt til NFLs drømmelag (All-Pro) tre ganger (2017, 18, 19)

Hopkins er en av ligaens største profiler, og av mange regnet for å være den beste «wide receiveren» for øyeblikket. Han er inne i sin syvende sesong i NFL, og har vært i Houston Texans siden han ble valgt ut av klubben som nummer 27 i NFL-draften i 2013.

FØLELSESLADET: DeAndre Hopkins gir moren ballen etter en touchdown mot Indianapolis Colts i Houston, Texas, 21. november i år. Til høyre på bildet er søsteren Kesha Smith. Foto: Bob Levey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Da var det gått nesten 11 år siden han og familien ble rammet av tragedien som er bakgrunnen for ritualet han utfører etter hver touchdown.

I en ESPN-dokumentar fortelles følgende: Han var ti år gammel da moren, som hadde ansvaret for DeAndre og hans tre søsken alene, kom i krangel med kjæresten utenfor huset til en annen kvinne han hadde hatt et forhold til.

Plutselig dukket kvinnen opp og kastet etsende væske i ansiktet på Sabrina Greenlee – moren til Hopkins.

– Det første jeg tenkte var «hvorfor ville noen kaste varmt vann på meg». Noen sekunder senere forsto jeg at det ikke var varmt vann. Huden min falt bokstavelig talt av ansiktet mitt, nakken min, brystet og ryggen min. Og en hvit gardin kom over øynene mine, forklarer Greenlee i en ESPN-dokumentar.

På et lokalt sykehus ble hun lagt i kunstig koma. Da hun våknet etter en måned, var hun helt blind. Hun har fortsatt store, synlige arr i ansiktet og på kroppen.

Brukte fotballen som terapi

– Det var et sjokk. Helt ærlig, så var det skremmende. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle takle det, sier Hopkins om tiden da han som liten gutt skulle forholde seg til skadene og traumene moren hadde blitt påført.

Kvinnen som påførte moren de alvorlige skadene ble dømt til 20 år, og sitter fortsatt i fengsel.

Det var ikke den første, og ikke den siste, tragedien som rammet familien.

Da Hopkins var fem måneder gammel døde faren i en bilulykke, og moren ble alene igjen med barna.

Morens bror, Terry Smith, var en lovende fotballspiller og i ferd med å slå igjennom i NFL da han fikk store skadeproblemer på midten av 90-tallet. I 1997, da Hopkins var fem år, ble onkelen skutt og drept av politiet i Atlanta etter at han hadde brutt seg inn i hjemmet til sin fraseparerte kone. Ifølge politirapporten ble han drept da han forsøkte å knivstikke kona mens hun holdt parets to år gamle datter.

Fetteren Javis Austin var det store forbildet til DeAndre i oppveksten. Han var også et stort talent, men Javis ble fryktelig deprimert da broren hans fikk hjertestans og døde mens han spilte basketball. Fotballkarrieren skjøt heller ikke fart slik han hadde håpet og trodd. Fetteren forsøkte å skyte seg selv i hodet, men overlevde til tross for store skader . Da var DeAndre Hopkins 11 år gammel.

STERK HISTORIE: DeAndre Hopkins, her avbildet i 2018, opplevde den ene tragedien etter den andre før han slo igjennom i NFL. Foto: Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Idretten ble ekstremt viktig for unge Hopkins i oppveksten. Han hadde spilt amerikansk fotball siden seksårsalderen, men alle tragediene og morens tøffe hverdag bidro til at han gikk enda mer inn for å bli virkelig god.

I 2010 begynte han på Clemson University for å være i nærheten av moren, og etter en imponerende college-karriere ble han plukket opp av NFL-klubben Houston Texans i 2013.

– Beste følelsen i hele verden

Etter syv sesonger i Texas har han for lengst blitt en favoritt hos Houston-fansen med sine spektakulære mottak, og gang på gang har han levert i viktige situasjoner. Sist lørdag gjorde han det igjen. Houston Texans lå under 11–16 mot Buffalo Bills med under ni minutter igjen, men da våknet Hopkins.

27-åringen slo Buffalos beste forsvarsspiller Tre’Davious White, og tok imot ballen for 41 enorme yards. Like etter løp Carlos Hyde inn en touchdown, og Hopkins tok imot pasningen som ga to ekstra poeng.

VIKTIG: Da Houston Texans trengte det som mest i sluttspillkampen mot Buffalo Bills 4. januar, så vartet DeAndre Hopkins opp med dette mottaket som hjalp Texans til å ta ledelsen etter å ha ligget under 0–16 med 17 minutter igjen. Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det måtte spilleforlengelse til for å avgjøre kampen. Quarterbacken Deshaun Watson ble helten da han dro seg fri fra to Bills-forsvarere, og sendte ballen til Taiwan Jones som kom seg helt ned til 10 yard-linjen.

Kickeren Ka’imi Fairbarn avgjorde kampen med et enkelt field goal, og sendte Texans til neste runde. I det som i praksis er kvartfinalen som leder til Super Bowl, venter Kansas City Chiefs søndag kveld klokken 21:05.

Nå tjener DeAndre Hopkins rundt 140 millioner kroner i året, men penger og berømmelse har ikke endret på forholdet til moren.

Hver gang han gir moren ballen beskriver han som noe helt unikt:

– Det å se henne glad er den beste følelsen i hele verden ...

– Det symboliserer så mye mer enn noen kan forstå. Det er et symbol på et bånd som ikke kan ødelegges, sier mamma Sabrina.

PÅ FØRSTE RAD: Sabrina Greenlee (her fra kampen mot Colts i oktober) fikk ikke muligheten til å føle sønnen under lørdagens sluttspillkamp da Hopkins gikk poengløs av banen. De får en ny sjanse i NFL-kvartfinalen mot Kansas City Chiefs søndag kveld. Foto: Bob Levey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Alt som har skjedd har gjort meg så mye sterkere. Jeg føler at jeg har så mange engler rundt meg. Det virker som om jeg blir beskyttet uansett hva som skjer. Små hindringer som ikke går min vei påvirker meg veldig lite. Jeg har vært gjennom så mye, beskrev Hopkins i et intervju med USA Today for nesten syv år siden.

Publisert: 12.01.20 kl. 16:50

