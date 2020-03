MØTTES MANDAG: Abid Raja (Venstre og til venstre) sammen med Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Idrettspresidenten etter OL-nei: Nekter for NIF-vingling

Søndag var Norges idrettsforbund tilfreds med at IOC ga seg selv en frist på fire uker med å avgjøre hvorvidt OL skal avholdes i sommer eller ikke. Ett døgn senere anbefaler idrettspresident Berit Kjøll at Norge dropper OL.

Det skjer etter et møte med kulturminister Abid Raja mandag.

– Det vi ser nå, er at når IOC ikke klarer å fatte denne beslutningen selv, så kommer landene dem i forkjøpet. Dette er bare forsmaken på hvordan verden vil beslutte å utsette OL. Den avgjørelsen burde IOC fattet selv. Men vi som har observert IOC over tid, ser jo at de ikke går i takt med samtiden, sier statsråden til VG.

Berit Kjøll befant seg fortsatt i lokalene til kulturdepartementet da hun snakket med VG i 17-tiden mandag.

– Det ville vært umusikalsk å ikke fatte en beslutning nå, sier hun.

De siste dagene har det imidlertid stormet i spørsmålet om corona og sommerens Tokyo-OL:

Overfor VG avviser idrettspresidenten i dag noen form for vingling.

– Jeg mener dette har vært en prosess med en tydelig linje hele veien. Det har skjedd ting som vi har måttet forholde oss til fra dag til dag. I tillegg har pandemien eksplodert og det har blitt tegnet et stadig tydeligere bilde som gjorde at jeg landet på det standpunktet jeg har formidlet idag, sier Kjøll.

– Det har vært et voldsomt medietrykk. Er dere presset ned i knestående her?

– Nei, jeg opplever det ikke sånn. Jeg har respekt for at folk i ulike roller har ulike meninger i denne saken. Men her, som i alle andre sammenhenger, må vi i idretten gjør en solid og grundig jobb inn mot dem som sitter som arrangører av OL og paralympics. Jeg har likevel respekt for at saken engasjerer. Det er også positivt for idrettsdemokratiet.

Kulturminister Abid Raja er overfor VG klar på at mandagens Kjøll-utspill, ikke er instruert av ham. Dette er idrettens, ikke regjeringens, avgjørelse, sier statsråden.

Han tok likevel pennen fatt og skrev om OL-spørsmålet på sin Facebook-side lørdag kveld. Og før Kjøll kunngjorde sin anbefaling til idrettsstyret, så hadde de to altså hatt et møte.

Kjøll avviser at hun er instruert fra politisk hold:

– Langt ifra. Vi har hatt en løpende dialog gjennom helgen og opplever at vi står sammen om denne saken. Men jeg har altså rådført meg blant andre med både helseministeren og kulturministeren i dette spørsmålet, sier hun.

– I går, søndag, var dere tilfreds med at IOC ga seg selv en frist på fire uker. I dag anbefaler du Norge å ikke delta i OL. Hva har endret seg i corona-bildet på denne tiden?

– Dette er en prosess og ting endrer seg raskt. Bare i løpet av det siste døgnet har koronasituasjonen forverret seg ytterligere, og flere aktører har også kommet på banen og bedt om en utsettelse av lekene. Jeg ser og leser at situasjonen rundt corona ikke kommer til å endres til det bedre frem mot sommeren. Mitt standpunkt i dag, har også fremkommet etter diskusjon med øvrige deler av idrettsorganisasjonen, sier Kjøll.

Hun mener brevet NIF sendte til IOC på fredag, der de ber om at OL ikke avholdes før man har fått kontroll på den pågående pandemien, fikk ringvirkninger: I etterkant har flere andre olympiske komiteer kommet på banen og vært tydeligere enn hva NIF opprinnelig var.

– Det at IOC har bedt om noe tid for å komme opp med en plan, har vi veldig stor respekt for. Men i lys av den alvorlige situasjonen som vi står oppe i, så kan jeg ikke se for meg at det er mulig å gjennomføre et OL/PL i juli og august. Hverken av helsemessige, sikkerhetsmessige eller sportslige rettferdige årsaker, sier Kjøll.

Abid Raja omtaler møtet med Berit Kjøll som godt og konstruktivt. De to kommuniserer ifølge statsråden godt med hverandre.

– Jeg var tydelig på hva jeg som minister mener. Men dette er idrettens egen beslutning, ikke regjeringens. Jeg er naturligvis glad for at de valgte dette, og at dette brevet ble sendt.

– Det har vært mange medieoppslag de siste dagene, og det har ikke skjedd noen endring i situasjonen rundt coronasmitte. Har både dere og idretten vært presset her?

– De som kjenner meg, vet at det ikke er lett å presse meg. Jeg har vært tydelig her, sier Raja.

