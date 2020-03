HIT, MEN IKKE LENGRE: Dette skiltet møter folk som vil trene på Oslos fotballbaner. Foto: Terje Pedersen

Oslo kommune tar nye grep og selvkritikk: Kjetting på målene og nye plakater

Oslo kommune innrømmer kommunikasjonstrøbbel med egne innbyggere. Nå gjør de nye justeringer for å hindre all aktivitet på fotballbanene.

Nå nettopp

– Vi har ikke vært helt tydelige i kommunikasjonen da beslutningen ble tatt, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsansvarlig i Bymiljøetaten.

Beslutningen han snakker om er at alle fotballbaner i Oslo ble stengt. Den 12. mars besluttet Bymiljøetaten i Oslo kommune å lukke alle kommunale idrettsanlegg og svømmeanlegg som følge av den pågående viruspandemien. Samme dag meddelte Norges idrettsforbund at all idrettsaktivitet skulle avlyses med umiddelbar virkning.

– Det kunne virke som om det bare var organisert idrett et forbud gjaldt og det var greit at folk var der, sier Kongsteien.

Det er altså ikke tilfelle, forbudet gjelder nemlig all aktivitet og opphold på banene.

– Vi vil nå tydeliggjøre at banen er stengt for all aktivitet, både egentrening og individuell trening, derfor setter vi nå opp nye plakater som er tydeligere enn før, i tillegg vil vi låse alle målene med kjetting, forklarer Kongsteien.

NYE PLAKATER: Sånn ser de nye plakatene ut, de inneholder en presisering og at anleggene er stengt for all aktivitet og opphold. Foto: Oslo kommune

«På grunn av det pågående utbruddet av Koronavirus er anlegget stengt for all aktivitet og opphold på ubestemt tid.»

Heter det på den nye plakaten. Altså en liten presisering fra den tidligere plakaten som lød:

«På grunn av det pågående utbruddet av Koronavirus er anlegget stengt på ubestemt tid.»

Kongsteien er tydelig på at dette er et viktig grep i den dugnaden vi står i.

Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt med vakthold eller politi, slik idretten etterlyste i helgen.

– Erfaringen er at folk er gode til å ta ansvar, bare de blir klar over hva som gjelder, mener Kongsteien.

Generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke er glad for at kommunen har kommet dem i møte.

– Det er viktig med tydeligheten, mange var usikre på hva som gjaldt og det ble også vanskelig for idrettslagene som følte et visst ansvar, sier Brekke.

Han forteller videre at kommunen i tillegg til å presisere reglene og låse målene også vil ha oppsyn med de ulike banene, slik at ingen bruker dem.

– Problemet isolert sett er ikke at noen står og trikser, men når det først er to der, så blir det tre også blir det flere og flere.

Spesielt vanskelig var det i helgen med fint vær, da opplevde man at ting kom ut av kontroll. Han ba derfor folk om å kontakte politet om nødvendig.

– Med dagens regime, må vi forholde oss til smittevern-tiltakene. Det må håndheves og om nødvendig må man ringe politiet.

Kongsteien synes det er vanskelig å anslå hvor mange som har brutt forbudet, men forteller at det har kommet noen meldinger.

– Det har ikke vært et stort problem, men enhver ansamling av folk er en utfordring. Vi må prøve å begrense så mange som mulig av dem, avslutter Kongsteien.

Publisert: 24.03.20 kl. 15:40

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser