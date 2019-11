SOLEKLAR BANKER: Åsrud Vilja. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To klare V75-bankere

Både Åsrud Vilja og Ask Major møter overkommelig motstand. Uten uhell bør begge vinne sine respektive V75-løp.



Anders Olsbu

Det mener i alle fall VGs travekspert, Anders Olsbu.

– Åsrud Vilja er den sikreste vinneren. Hun jakter nå sin fjerde strake seier. Norges nest beste hoppe bak Ulsrud Tea, står faktisk 20 meter bedre til kontra seiersløpet sist og har tre bein i mål allerede, sier Olsbu.

Han nøler heller ikke med å la Ask Major stå alene.

– Ask Major vant helenkelt på lette bein sist og har vært meget god i år. 5-åringen jakter nå sin niende årsseier i sitt 14. forsøk, sier Olsbu.

Dagens banker:

Åsrud Vilja (V75-6) har vært meget bra i det siste og skal ha en solid sjanse igjen.

Dagens luring:

Fantomet (V75-4) skuffet stort sist, men var bra gangen før. Står sjanseartet til, men kan overraske.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 540 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2352 kroner

Superklaff V75 Jarlsberg 9. nov. – 128 000 innspilt

VGs store V75-forslag på 1260 kroner gikk inn med hele 128 000 kroner. Dog var det litt tur med i bildet, i og med at vi fikk inn Hellestvedt Trym inn på strykning.

V5-treff Jarlsberg 9. nov.

Det store V5-forslaget til 1100 kroner satt som det skulle på Jarlsberg lørdag. Utbetalingen ble 14765 kroner.

V65-klaff Forus 5. nov.

Det store V65-forslaget på 1680 kroner gikk inn med seks rette og ga til sammen 9587 kroner.

V65-treff Leangen 4. nov.

Det store V65-tipset på 1260 kroner traff med seks rette og ga en utbetaling på 5 888 kroner.

Nye V5-gevinster Klosterskogen 31. okt.

VGs store V5-forslag på 896 kroner ga en utbetaling på 5452 kroner.

V5-treff Biri 27. okt.

Det store V5-forslaget gikk inn med 5 465 kroner.

Super-klaff Forus 22. okt.

Det store V65-forslaget gikk inn med 13 000 kroner, mens det store V5-forslaget utbetalte hele 26 200. Alle Eksperten-lagene i V65 og V5 gikk også inn med tilsvarende utbetalinger.

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to sikre V75-vinnere på Bjerke Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1609ma)

5 ASK MAJOR

—————————–

4 Edens Odin

10 Torpa Oda

1 Finnskog Lux

2 Sikvelands Svarten

3 Tekno Teddy

9 Missingmyr Stjernen

7 Bork Oda

6 Bol Odin

Løpet:

Ask Major blir stor favoritt i V75-innledningen, og jeg nøler ikke med å bankertippe ham.

Favoritten:

Ask Major har hatt en fantastisk sesong i Martine Wessel-regi med åtte seirer på 13 forsøk. Kun to ganger har han vært utenfor trippelen. Sist i V75 satt han innvendig i køen, men han avsluttet solid da det løste seg, til en enkel seier. Møter ikke stort verre selskap her og skal ha en god vinnersjanse igjen.

Outsiderne:

Ramstad Balder (strøket) gikk godkjent til fjerde med tanke på upassende forhold for hans del sist. Opheim-traveren liker best tørt vært og god bane. Viser han seg fra sin beste side, kan han ende på trippelen. Men sporet er sjanseartet. Så det må klaffe en god del herfra.

Luringen:

Edens Odin sto på fint til fjerde bak Ask Major sist, dog klart slått. Gangen før var han ikke mye slått av Smedpål. Var flink til seier tredje sist, men han er ikke lett å få inn på bestilling. Nyborg-traveren har kun vunnet to ganger på 41 forsøk. Dog har han vært hele 22 ganger på trippelen, noe han fort kan være igjen.

Startsiden:

Ask Major kan sitte relativt tidlig i tet, om han blir offensivt kjørt. Av de andre kan Finnskog Lux og Edens Odin åpne ganske bra. Førstnevnte slipper nok gjerne til Ask Major.



V75-2 (2100ma)

6 THAI SELENE

11 GRAND COMMANDER

5 MIA VINCE

1 SIR OTTO

2 BURNDOWNTHEMISSION

8 Designed Genius

10 Thai Swagger

—————————–

12 Proud Design

3 New Young

7 Aksel Pedro

9 Superb Story

4 Sugar Fine Lady

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i DNTs unghestserie for norskfødte 3-åringer.

Favoritten:

Thai Selene fikk en tung tur første gang ut etter snaue tre måneders pause sist, men fullførte godkjent til femte. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Nest sist var hun overlegen foran Montego Bay. Viser hun seg fra sin beste side, kan det fort være snakk om en vinner igjen.

Outsiderne:

Grand Commander gikk godkjent til fjerde i Killingmo-debuten sist. Kan være forbedret nå, men han står sjanseartet til i spor elleve og må ha tur på veien. Med tempo stiger sjansene.

Sir Otto slapp til Chocostile etter snaue 500 meter sist. Midtfjeld tok opp i siste sving, og da ekvipasjen foran stakk, kom åpningen på oppløpet og han vant kontrollert. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og kan ende blant de tre fra en fin utgangsposisjon.

Luringen:

Mia Vince skal kunne bedre enn vist. Har trukket et ok spor og kan overraske, men hun må være klart forbedret for å vinne. Det kan hun også være. En outsider.

Startsiden:

Sir Otto kan muligens forsvare sporet. Mia Vince, Thai Selene og Designed Genius vil muligens forsøke seg litt.



V75-3 (2100ma)

3 SELMA'S REVENUE

5 BEST REGARDS

8 FIDANZA

12 WISHMASTER

—————————–

9 Pastor Lucas

1 Nonesuch Genius

7 Emerick

10 Donato Gilbak

11 Shez Elegant

6 Tom Ki

2 O.M. Ebony

4 Cigarette

Løpet:

Jeg streker for fire hester, men skulle gjerne hatt med noen til, for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Selma's Revenue sto på flott til tredje bak Icarius B.R. og Hot Stone sist. Gangen før tok han en sterk seier etter mye dødens. Står fint til spormessig og kjemper normalt om seieren igjen.

Outsiderne:

Fidanza er en av våre bedre 3-årige hopper, men hun har ikke fått så mye uttelling ennå. Nå er hun tilbake etter sykdom. I sin siste start galopperte hun grunnet en utstyrsfeil. Hun ble fjerde i en hoppe-Kriterie-kvalifisering tredje sist og har en god del inne. Fortjener snart karrierens første seier.

Luringen:

Best Regards har stått på Hamre-stallen i seks uker og kommer nå ut etter pause. Hun var flink til seier i debuten fjerde sist. Hamre-traverne pleier alltid å være godt forberedt. Ingen bør bli overrasket om hun skulle vinne på direkten.

Startsiden:

Nonesuch Genius er rask, men vil få Selma's Revenue over seg. Fidanza kan også løse bra, men står sjanseartet til ytterst på vingen.



V75-4 (2140mv)

7 PER B.

10 HAUAN HERO

13 FANTOMET

5 PRINS ISAK

6 T.B.'S TRØLL TYR

15 TRØ ENNIUS

12 Troll Diva

—————————–

8 Talomen Ø.K.

1 Tun Odin

2 M.E. Oda

9 Prins Aragon

14 Runi

3 Maris Rappfot

4 Party Løve

Løpet:

Et åpent løp, jeg prøver halve feltet.

Favoritten:

Per B. er tilbake etter pause, men er godt forberedt. Hesten har blant annet vunnet en lokalkjøring på 1.32. Har et trangt spor, men feilfritt og med klaff er han god nok til å vinne på direkten.

Outsiderne:

Hauan Hero har vunnet lett i sine to siste starter og rekordforbedret seg sist. Møter noen gode og kommer ikke til dekket bord. Men med klaff kan han kjempe om seieren.

Luringen:

Fantomet skuffet stort i Bergen sist, selv om han møtte tøff motstand i Nils A. Skjolds æresløp. Han ville ikke ta i da. Avsluttet fint i Romtveit-debuten gangen før. 3-åringen står sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg, men løser det seg og han vil ta i for fullt, kan han kjempe helt i toppen. Men han må ha tur herfra.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Muligens kan Prins Isak sitte tidlig i tet.



V75-5 (2100ma)

5 LE RAPIDE

10 ILENNA BONANZA

1 GONZALES B.R.

—————————–

9 J.T.'s Moneypenny

3 Photolicious

8 King N' Swing

11 Backgammon

2 Norwegian Pine

4 Etna Sisu

6 Lady Revenue

7 Needed Time

Løpet:

Tre hester kan rekke i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Le Rapide sto på flott til tredje bak Shankly Lane og Knight Classic i et stayerløp i V75 på Sørlandet sist. Ble også treer bak gode Cry Wolf nest sist. Tredje og femte siste vant han lett fra tet, hans favorittposisjon. Vokser en klasse der. Kommer han dit, skal han regnes med en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Gonzales B.R. firte fra tet etter pause sist, men var forkjølet og unnskyldt da. Kan langt bedre enn det. Var god i et par starter i vår. Står til for et løp i tet eller lederrygg og kan fort ende blant de tre.

Luringen:

Ilenna Bonanza er en av våre bedre 4-årshopper. Hun ble fjerde i Oaks-revansjen sist, hvor gode Blueridge Sun vant. Gangen før vant hun lett fra tet. Hun kvalifiserte seg til hoppe-Derby, men der ble det dessverre galopp. Med tempo runder hun de fleste, muligens alle.

Startsiden:

Le Rapide er ute etter føringen, men har et par raske på innsiden.

BANKERKUSK: Kristian Malmin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (1640mv)

9 ÅSRUD VILJA

—————————–

10 Tante Ragnhild

7 Finnskog Oda

2 Osen Prinsessa

3 Lille Olga

1 Hvatt Ronja

6 Arvesølv

5 Kagge Lina

4 Voje Diva

Løpet:

Åsrud Vilja, i dette hoppeløpet, er kveldens sikreste vinner.

Favoritten:

Åsrud Vilja er Norges neste beste hoppe etter Ulsrud Tea og har blitt toer i de tre siste års hoppe-NM. For fire år siden ble hun norgesmester. Nå har hun tatt tre strake seirer. Hun står faktisk 20 meter bedre til enn sist, og uten uhell skal det være snakk om en vinner.

Outsiderne:

Brenne Blissi (strøket) er nok ikke helt toppform, men jeg holder henne for å være den nest beste hoppa i feltet. I normalform kan hun bli toer.

Luringen:

Tante Ragnhild ble sittende fast etter galopp sist. Hun blir nok gitt et ryggløp igjen. Har hun fritt frem i siste sving, kan hun fort speede inn til en trippelplass.

Startsiden:

Hvatt Ronja forsvarer normalt sporet.



V75-7 (2100ma)

10 KAMPERHAUGS DINA

1 IN HÅLERYD

3 HÖWINGS VENUS

7 Mira Prawo

8 Aida Mae

11 Galaxy W.

4 Amarone Classic

6 Dreamy Queen

—————————–

2 Exciting Chip

12 Amazing Case

9 Skytten Lisl

5 Zenit Sun

Løpet:

Kun Zenit Sun er sjanseløs i dette hoppeløpet, men jeg må gå inn på åtte hester.

Favoritten:

Kamperhaugs Dina har vært god i sine tre siste starter. Hun var solid treer bak S.M.K. Silvousplait og Amazing Dream sist. Gangen før avsluttet hun strålende til annen bak Eddie Arctous tross startgalopp. Tredje sist speedet hun ned Velvatter etter et perfekt smygløp. Hun er klart best med ryggløp. Da speeder hun fort. Klaffer det bare litt fra baksporet, kan hun vinne igjen.

Outsiderne:

In Håleryd har avsluttet bra i sine to siste starter. Som favoritten er hun best med ryggløp. Kommer åpningen kan hun absolutt vinne.

Luringen:

Höwings Venus norgesdebuterer og gjør en spennende start i Cato Antonsens regi. Hun vinner ikke ofte, men var bra til seier på 1.11,5 over sprintdistanse tredje sist. Har hatt pause og trenger muligens løp i kroppen før hun er på topp. En outsider.

Startsiden:

Mira Prawo står langt ute, men er rask når hun laddes med. Kan muligens sitte tidlig i tet.



Publisert: 13.11.19 kl. 12:00







