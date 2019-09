TIDENES NORSKFØDTE TALENT: Ubeseirede Hillary B.R. blir megafavoritt i hoppe-Derby. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Søndagens travtips: Klart for Derby og Kriteriet

Årets største travdag for norskfødte unghester står for tur. Totalt skal det kåres fire Derby- og fire Kriterie-vinnere denne dagen.

Anders Olsbu

Nå nettopp







Hillary B.R. er den sikreste vinneren. Hun har en solid sjanse til å vinne hoppe-Derby for varmblodshester, som er V4–2.

– Hillary B.R. er tidenes norskfødte talent. Gundersen-traveren er ubeseiret på sine 14 starter hittil i karrieren og har imponert voldsomt. Uten uhell vinner hun lett i hoppe-Derby, hvor hun i så fall vil innkassere to millioner kroner, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Sørlandstreneren Øystein Tjomsland klarte kunststykket å kvalifisere hele 15 hester til klasseløpene, noe ingen har gjort før ham. Olsbu lar to av dem stå ugardert i V75-spillet.

– Grisle Odin G.L. var uheldig i det svenske Kriteriet tredje sist og måtte nøye seg med tredje. Han vant meget lett i kvalifiseringen til det norske Kriteriet her og skal regnes med en solid sjanse. Stallkameraten Havglimt er verst i mot, sier Olsbu.

– Nordsjø Odin vant lett det svenske Derby tredje sist. Feilet som vinner nest sist og var overlegen i Derby-kvalifiseringen sist. Skal ha en flott sjanse i det norske Derby. Stallkameraten Rappstjernen er hardeste utfordrer, mener traveksperten.

Geir Vegard Gundersen har dagens største favoritt i Hillary B.R., men har også forgrunnsfigurene i Kriteriet i form av Iggy B.R. og Ivan B.R., samt Noble Superb og Max Brady i Derby. Det kan bli en ny stor dag for far og sønn, Magnus Teien Gundersen.

Dagens bankere:

2 Hillary B.R. (V4–2)

2 Grisle Odin G.L. (V75–2)

2 Nordsjø Odin (V75–5/V5–3)

Dagens luring

Gentle Design (V75–1) står spennende til alene på strek i Per Ulvens æresløp og blir kraftig kuskeforsterket med Björn Goop. Kan muligens overraske i dette stayerløpet.

Øvrige løp:

5. løp: (1100ma) Do It Fass (4) - Next Game (7) - Super Photo (8) Outs.: Patrimony (2)

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Her er Olsbus Bjerke-tips:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kr

Stort V75-forslag (over streken): 2025 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 60 kr

Stort V5-forslag (over streken): 270 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 216 kr

Stort V4-forslag (over streken): 384 kr

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Dagens Dobbel:

DD-1: Lionel avsluttet sterkt fra køen sist og knep seieren fra Floris Baldwin som ledet i det lengste etter en tøff åpning. Lionel kan gjøre grovjobben og kan vinne selv fra dødens, om han viser seg fra sin beste side. Ferrari B.R. ble tredje bak Lionel sist. Har fått et dårlig spor igjen og er avhengig av hardt tempo for å rekke frem til seier i Karsten Buers æresløp.

DD-2: Fem-seks hester kan vinne Derby for varmblodshester. Jeg gir fjorårets Kriterie-vinner Stoletheshow et ytterst knepent tips. Han vant lett etter å ha overtatt føringen to runder igjen i sin Derby-kvalifisering. Var helt nede på 1.10,4 som annen gangen før og er i absolutt toppform. Deretter rangerer jeg Gundersen-duoen Noble Superb og Max Brady. Posisjonene vil avgjøre mye her.

DD-1: 5,11,1 DD-2: 3,1,4,2,5 = 15 rekker

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre klasseløpsbankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V4-1 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

2 BRENNE BERNA

1 NORDLI ALMA

3 ALFA LINA

10 Nordsjø Vinni

—————————–

4 Vinnas Titania

7 Holter Oda

5 Grude Bambi

9 Stas Eldi

6 Elsa

8 Theofaksa

12 Suksess Terta

11 Haslistjerna

BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen har gjort alt riktig bak ubeseirede Hillary B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V4-2 (2100ma)

Hoppe-Derby

2 HILLARY B.R.

—————————–

1 Rebella Matters

3 Blueridge Sun

9 Delight Classic

7 Thankful

4 Lastsundayinmay

5 Wanda Classic

6 Tiffany Yellow

12 I.D. Entity

10 Panama Rags

8 Ilenna Bonanza

11 Catherine's Chic

KRITERIE-VINNER: Brenne Blesa, fjorårets hoppe-Kriterie-vinner blir favoritt også i hoppe-Derby. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V4-3 (2100ma)

Hoppe-Derby

2 BRENNE BLESA

1 ELDODA

10 VOJE MAREN

4 ALFA BETTY

—————————–

3 Alonso Jenta

9 Dale Anne

5 Ask Viktoria

7 Brenne Vikki

6 Tangen Siri

11 Borkmira

12 Komnes Siv

8 Åsa O.K.

V4-4 (2100ma)

Hoppe-Kriteriet

2 SWEET LINS

3 H.M. LOVELY COMERS

4 OH U. SEXYLADY

9 ANOTHER CREATION

8 SASSY GIRL

10 AMAZING STREET

6 LADY ANN

5 LUCKY QUEEN SOA

1 CATCH A VOLO

12 Fast Cash

7 Beak's Lively

11 Ayita

—————————–

V75-1 (3100mv)

Per Ulvens æresløp

14 CAPTAIN MORGAN

8 C NU GILBAK

11 N.Y. COEUR DE SOLEIL

1 GENTLE DESIGN

13 BÅLSTA PALEMA

6 HARLEY D.E.

2 NOBLE TILE

9 U.BERGS SVANTE

5 BLEEDING HEART

4 EASY TO WIN

10 QUANTANAMERA

7 UNI LEST

12 Soros Kronos

3 Lightning

15 Armando Kievitshof

—————————–

SUKSESSDUO: Øystein (t.v.) og lillebror Vidar Tjomsland har kvalifisert hele 15 hester til klasseløpsfinalen. Grisle Odin G.L. har en god sjanse til å vinne Kriteriet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

Kriteriet

2 GRISLE ODIN G.L.

—————————–

1 Havglimt

3 Eldborken

5 Arkan

9 Mjølner Loke

6 Sylv Odin

4 Bjørn Bork

10 Järvsö Elling

7 Oss Can

12 Pave Tore

11 Brid Arne

8 Tekeld

I SITT LIVS FORM: Roli Eld har vist panserform og har en god sjanse til å runde alle tross tillegg i Trygve Diskeruds minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3/V5-1 (2140mv)

T. Diskeruds minneløp

13 ROLI ELD

12 ULSRUD TEA

7 Pave Faks

—————————–

2 G. Jerken

6 Sjø Kongen

1 Will Prinsen

11 Ingbest

8 Valle Mattis

5 Kolnes Kjell

4 Tante Ragnhild

3 Vertigo Bjørn

10 Lex Lodney

14 Hellin Faxen

9 Vesle Sjur



MER LAURBÆR: Stall Gundersen har favorittduoen i Kriteriet. Far Geir Vegard Gundersen kjører Ivan B.R., mens sønnen Magnus Teien Gundersen styrer Iggy B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4/V5-2

Kriteriet

2 IGGY B.R.

3 IVAN B.R.

8 Custom Colt

—————————–

1 Easy Winner

9 Photo Fighter

5 Thai Eros

4 Dream Creation

12 Admiral Knick

11 Te Amo Corazon

6 Chinetti

10 Gliding Sun

7 Kvåles Ruin

DERBY-VINNER: Nordsjø Odin vant det svenske Derby. Tjomsland-traveren er stor favoritt til å vinne det norske Derby også. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5/V5-3 (2600ma)

Derby

2 NORDSJØ ODIN

—————————–

1 Rappstjernen

3 Tangen Trygg

4 B.W. Rune

5 Guli Roy

9 Vestpol Kongen

12 Våler Nikolai

6 Møller Tor

7 Gott Klirr

11 Ard

10 Aasvind

8 Egon

MANGEMILLIONÆR: Lionel , som har kjørt inn over 16 millioner kroner, blir favoritt i Karsten Buers æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6/V5-4 (2100ma)

Karsten Buers æresløp

5 LIONEL

11 FERRARI B.R.

1 FLORIS BALDWIN

4 Patent Leather

2 Always On Time

—————————–

8 Lover Face

7 Mr. X.F. Royal

3 Radieux

6 Cash Okay

10 Red Bar

9 Rapido Va Bene



DERBYFAVORITT: Noble Superb er en av de heteste Derby-kandidatene. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7/V5-5 (2600ma)

Derby

3 STOLETHESHOW

1 NOBLE SUPERB

4 MAX BRADY

2 EYE OF THE TIGER

5 S.K.'S MYSTIC TITAN

6 Cry Wolf

—————————–

10 Sam The Man

9 Broad Vision

12 Hendrix B.R.

11 Strong Case

7 Gogo Hall

8 Don Cash

Publisert: 07.09.19 kl. 19:51







Mer om