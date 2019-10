ROLIGERE DAGER: Martin Johnsrud Sundby balanserer familie- og toppidrettsliv. Det koster. Derfor tillot han seg å ta det rolig i vår og sommer - for første gang i karrieren nå. Her sammen med kona Marieke Heggeland hjemme i Oslo i september. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Sundby kan legge opp før OL i 2022

HOLMEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (35) hadde en plan om å avslutte karrieren etter OL i Beijing. Nå ligger det an til at det kan være slutt etter VM i Oberstdorf om halvannet år.

I ekstase og glede etter to OL-gull (lagsprint og stafett) i Pyeongchang i fjor sa 34-åringen at han ville fortsette til OL i 2022.

– Det trenger vi ikke snakke om. Akkurat nå så må jeg ta et år av gangen. Jeg vet jeg skal gå i Oberstdorf. Jeg er veldig gira på det. Reisen frem til Oberstdorf er kult, sier Sundby til VG.

Nå kan det fort bli takk og farvel til en av de mestvinnende langrennsløperne gjennom tidene etter VM i 2021.

Med kone i full jobb, en sønn som har begynt på skolen og en sønn i barnehage så er begeret ganske fullt for 35-åringen som tok med seg familien og flyttet fra leilighet på Gaustad til enebolig ved foten av Holmenkollen i Oslo for et år siden.

– Å gå på ski er det aller morsomste jeg vet. Jeg er kjempeheldig som har fått utvikle meg, sier Sundby.

les også Motivasjonen forsvant – Sundby dropper rundt 400 treningstimer

MED PAPPA PÅ JOBB: Markus (6) kom til Seefeld for å heie på pappa Martin Johnsrud Sundby. Her etter femmia hvor han ble nummer fire, noen dager tidligere ble han verdensmester på 15 kilometer enkeltstart. Foto: Bjørn S. Delebekk

VG møtte ham hjemme ved kjøkkenbordet midt i september. Langrennsåpningen er mindre enn to måneder unna.

– Men det er en slitasje på meg selv og de rundt meg for at jeg skal prestere. Forsakingen kan bli for stor. Det er viktig at kona får en kul stilling. Det er viktig at vi får til begge deler, sier 35-åringen.

Uforenelig med livet på hjemmebane

Når han snakker høres det ut som om det er slutt etter VM i Oberstdorf. En annen viktig faktor er at under OL i Kina skal de konkurrere på 1600 til 1800-meters høyde.

– Høydesamlinger og den biten går ikke an å kombinere med livet på hjemmebane. De andre kommer til å trene masse i høyden, jeg må finne en annen løsning. Det er mange tanker i forbindelse med OL jeg ikke har tatt ennå, sier Sundby til VG.

Han fylte 35 år 26. september og vil være 37 år under lekene i Beijing.

En annen forutsetning for at OL i det hele tatt skal være aktuelt er at han må ha en veldig god VM-sesong nå. Han stiller ikke i et nytt OL om han ikke er i posisjon til å kjempe om medaljer.

les også Kona Marieke: – Jeg er så utrolig stolt av Martin

Sjeldnere gøy

For etter forrige sesong, som ble kronet med hans første individuelle mesterskapsgull, har han for første gang slitt med motivasjonen. Tidligere har han trent opp mot 1200 timer, i år blir det mellom 800 og 900 timer.

– Det er sjeldnere fryktelig gøy enn det var for fem år siden. Men fortsatt har jeg ganske mange dager på jobben som er veldig kule, sier Sundby.

– Når slutter kroppen å bli bedre?

– Det føles som har den har sluttet med for lengst. Kroppen har begynt å forfalle. Jeg jobber for å dempe forfallet, enn å bli veldig mye bedre. Men det er en negativ tanke, så jeg kan ikke tenke sånn, svarer Sundby og fortsetter:

– Jeg må se hvordan jeg kan utvikle meg. Jeg kan se tilbake til 2015/2016 da var jeg «all time high», men jeg kan også gå tilbake å se hvordan jeg var i februar, for det var bra. Jeg kan jeg gjenskape det og bli bittelitt bedre. Kroppen krever mye tøffere trening mye oftere nå. Det er en belastning siden kroppen helst ikke vil ha det.

PS! Langrennssesongen starter med nasjonal åpning på Beitostølen 22. november. Helgen etter er det verdenscupen i Finland.

