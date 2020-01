KAN GLISE BREDT: Erling Braut Haaland leker seg i Fotball-Europa. Her etter hat trick i debuten for Borussia Dortmund borte mot Augsburg. Foto: TIMM SCHAMBERGER / EPA

Her er Haalands knusende tall: – Helt utrolig

Hver tredje avslutning på mål fra Erling Braut Haaland (19) gir scoring. Ingen av de øvrige toppscorerne i europeisk fotball er i nærheten av en slik effektivitet.

Nå nettopp

Den norske tenåringen er den eneste av Europas 20 mest målfarlige menn som ligger under tre i snitt på den statistikken: Haaland er nede i et snitt på 2,71 avslutninger på mål per scoring.

Han beviste effektiviteten i debuten for Borussia Dortmund lørdag: På 34 minutter var Haaland nær ballen syv ganger. Tre touch var avslutninger på mål, og alle tre gangene gikk ballen i nettet. Det snudde kampen borte mot Augsburg.

– Den er helt utrolig akkurat nå. Vi får se om den holder seg sånn over tid. Det blir vanskelig, men i dag er tallene utrolige. Hele det siste halvåret har vært imponerende, sier tidligere storscorer Sigurd Rushfeldt til VG. Ingen har scoret flere mål enn ham i norsk eliteserie – 172.

Se Haalands første scoringer for Dortmund her:

I 2019/2020-sesongen har Haaland for klubblag i liga, nasjonal cup og Champions League spilt 23 kamper. På 1602 minutter har han scoret 31 mål. Det tilsvarer 1,4 mål per kamp og scoring hvert 52. minutt. I tillegg var han i høst den mest effektive spilleren i Champions League.

Blant toppscorerne i de største europeiske ligaene er det ingen som trenger like få avslutninger på mål som Haaland for å score: I snitt 2,71. Haaland er den eneste blant de 20 mestscorende spissene som ligger under et snitt på tre. Det viser tall fra analyseplattformen Wyscouot:

1) Ciro Immobile: 3,84 skudd per mål (23 mål for Lazio)

2) Robert Lewandowski: 3,86 skudd per mål (20 mål for Bayern München)

3) Timo Werner: 4,5 skudd per mål (20 mål for RB Leipzig)

4) Jamie Vardy: 3,4 skudd per mål (17 mål for Leicester)

5) Cristiano Ronaldo: 6,22 skudd per mål (16 mål for Juventus)

6) Sergio Agüero: 3,62 skudd per mål (15 mål for Manchester City)

7) Erling Braut Haaland: 2,71 skudd per mål (19 mål for Borussia Dortmund)

8) Lionel Messi: 5,3 skudd per mål (14 mål for Barcelona)

9) Pierre-Emerick Aubameyang: 4,75 skudd per mål (14 mål for Arsenal)

10) Marcus Rashford: 5,02 skudd per mål (14 mål for Manchester United)

... 19) Alexander Sørloth: 3,63 skudd per mål (15 mål for Trabzonspor)

Topplisten for de 20 heteste spissene i Europa er laget basert på antall mål og ligaens nivå, satt sammen av fotballmagasinet Goal. Det er samme rangeringsmåte som når den prestisjetunge «Gullstøvelen» for årets toppscorer i Europa deles ut.

Se hele listen i faktaboksen under:

Topp 20 målscorere i Europa 1) Ciro Immobile: 3,84 skudd per mål (23 mål – Lazio)

2) Robert Lewandowski: 3,86 skudd per mål (20 mål – Bayern München)

3) Timo Werner: 4,5 skudd per mål (20 mål – RB Leipzig)

4) Jamie Vardy: 3,4 skudd per mål (17 mål – Leicester)

5) Cristiano Ronaldo: 6,22 skudd per mål (16 mål – Juventus)

6) Sergio Agüero: 3,62 skudd per mål (15 mål – Manchester City)

7) Erling Braut Haaland: 2,71 skudd per mål (19 mål – Borussia Dortmund)

8) Lionel Messi: 5,3 skudd per mål (14 mål – Barcelona)

9) Pierre-Emerick Aubameyang: 4,75 skudd per mål (14 mål – Arsenal)

10) Marcus Rashford: 5,02 skudd per mål (14 mål – Manchester United)

11) Romelu Lukaku: 3,67 skudd per mål (14 mål – Inter)

12) Wissam Ben Yedder: 3,84 skudd per mål (14 – Monaco)

13) Danny Ings: 3,92 skudd per mål (14 – Southampton)

14) Kylian Mbappé: 4,02 skudd per mål (13 mål – PSG)

15) Tammy Abraham: 4,9 skudd per mål (13 mål – Chelsea)

16) Joao Pedro: 3,25 skudd per mål (13 mål -Cagliari)

17) Shon Weissmann: 4,54 skudd per mål (17 mål – Wolfsberger)

18) Karim Benzema: 6,11 skudd per mål (12 mål – Real Madrid)

19) Alexander Sørloth: 3,63 skudd per mål (15 mål – Trabzonspor)

20) Junior Moraes: 3,30 skudd per mål (15 mål – Sjakhtar Donetsk)

– Du kan aldri hvile mot ham

– De tallene er imponerende spesielt fordi han er så ung. Unge spillere pleier å trenge flere sjanser på å score. Jeg sa til VG for et halvt års tid siden at jeg trodde han ville være i en storklubb om kort tid, og det er helt klart at han fortjener den sjansen. Jeg tror dette kan gå raka vegen, sier Rushfeldt.

Han får støtte av TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Målene ser enkle ut, men med den jobben han gjør i forkant viser at han er veldig smart og god i bevegelsene sine. Han vet hvor han skal plassere seg for å score mål. Han tar steg for hver kamp han spiller. Det er veldig spennende med en så god spiss. Det er det veldig mange år siden vi har hatt, sier han og fortsetter:

– Du kan aldri hvile mot ham. Han har fart, fysikk og selv om han ikke er involvert i spillet hele tiden, kan du aldri føle deg trygg. Han lukter mål hele tiden. Får han først en meter på deg, er det ikke lett å ta det inn igjen.

Sørloth imponerer i Tyrkia

Som listen over viser, er ikke Haaland den eneste nordmannen som herjer foran mål om dagen: Alexander Sørloth «bøtter inn» mål for tyrkiske Trabzonspor. Etter at han ble lånt ut fra Crystal Palace i sommer har han scoret 15 mål på 18 kamper i ligaen, scoring hvert 89. minutt.

Haalands superform, kombinert med flere lovende norske spillere, blant annet Martin Ødegaard, Sander Berge og Kristoffer Ajer, gjør både Mathisen og Rushfeldt optimistiske med tanke på den viktige EM-playoffen i slutten av mars.

– At vi har såpass gode, offensive spillere, det er ekstremt spennende. Vi må håpe Lagerbäck klarer å sette sammen et solid nok defensivt fundament. For Haaland, Ødegaard, Berge og Ajer er blant de mest spennende spillerne i Europa, sier Mathisen, som legger til at han tror Haaland kan bli en av verdens beste spisser.

– Fremtiden ser lys ut, og på spissplass er det bedre enn på mange år. Dette er bra for norsk fotball, sier Rushfeldt.

Haaland får også ros av lagkompis Mats Hummels:

Publisert: 21.01.20 kl. 04:31

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser