Snowboard- og ski-stjernene stoppes av coronaviruset

Silje Norendal (26) og Marcus Kleveland (20) er blant snowboard-stjernene som stoppes av coronaviruset: X Games i Kina om tre uker er utsatt på ubestemt tid.

– Ja, vi fikk beskjed i går. Det er kjipt, det er det første (vinter) X Games i Kina. Jeg hadde gledet meg og var forberedt på å dra dit. Men vi begynte å snakke om det i forrige uke, om hvor skummelt det er, sier Silje Norendal.

Hun, Marcus Kleveland, Ståle Sandbech og Mons Røisland – som sist helg vant sølvmedalje i slopestyle i X Games i Aspen – skulle alle ha deltatt i X Games Kina i Chongli-distriktet ved byen Zhangjiakou – snaut hundre mil fra coronavirusets episenter Wuhan – 21. til 23. februar.

Utsettelsen rammer også Norges beste freeski-utøvere.

Silje Norendal forteller at det i e-posten fra X Games til utøverne som er invitert til konkurransen i Kina sto skrevet at beslutningen om å utsette det inntil videre var konfidensiell. Noen timer senere ble den imidlertid offentliggjort.

– Vi får se hva som skjer med viruset. Men det er sagt at X Games i Kina vil bli arrangert i løpet av året, sier Silje Norendal – som hadde flybillettene og visum til Kina i boks da beskjeden om utsettelse kom.

Det er Disney-eide ESPN som står bak X Games. I en uttalelse fra selskapet står det at de på grunn av «bekymringene» knyttet til coronaviruset har besluttet å utsette X Games i Chongli til en senere dato.

«Sikkerheten til våre utøvere, stab og publikum har høyeste prioritet, og vi vil fortsette å følge situasjonen nøye», meddeler ESPN.

Silje Norendal reiser til USA søndag for å delta i Dew Tour 6. til 9. februar. Deretter skal hun kjøre verdenscupen i Calgary. Meningen var at hun så skulle reise til Kina, med retur til USA og US Open 24. til 29. februar.

– I dag fikk jeg beskjed fra reiseagenten min at man uten ekstra kostnad kan bytte fly-dato til Kina. Det gjaldt opprinnelig for reiser frem til 7. februar. Nå er den endret til 29. februar. Det skal mye til for at flyselskapene gjør det, bemerker Silje Norendal.

Friidretts-VM innendørs i Nanjing 13. til 15. mars står i fare for å bli avlyst. World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet) har informert sine medlemsnasjoner om at de følger situasjonen i Kina nøye. Søndag bestemt det asiatiske friidrettsforbundet å avlyse sitt innendørsmesterskap 12. til 13. februar i Hangzhou i Kina.

– Jeg fikk en e-post fra World Athletics før helgen om at vi skal avvente situasjonen. Utøverne våre er informert om det. Jeg regne med at det blir avgjort om det par dager, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund.

Isabelle Pedersen (60 meter hekk), Hedda Hynne (800 meter) og Marcus Thomsen (kule) har søkt om visum til Kina med tanke på deltagelse i inne-VM. Slokvik sier at siste frist for å bestille flybilletter via World Athletics er 31. januar.

– Inne-VM er ikke viktig for dem, og det har ingenting å si når det gjelder OL. De har bare lyst til å delta, sier toppidrettssjefen om Pedersen, Hynne og Thomsen.

