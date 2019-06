SKADEFRI: Anders Mol sjekke kneet hos legen før VM. Her fra en turnering i Oslo tidligere i juni. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Mol måtte til legesjekk før VM

Anders Mol (21) har hatt problemer med kneet før verdensmesterskapet i sandvolleyball, men bekrefter til VG at han er helt skadefri noen timer før første kamp spilles i Hamburg.

– Jeg tenkte «Oi, shit. Nå må jeg være forsiktig», sier Anders Mol til VG noen timer før VM i sandvolleyball braker løs med første gruppespillkamp mot Gonzales/Reyes fra Cuba fredag ettermiddag.

Til tross for imponerende resultater i verdensserien, med blant annet tre turneringsseire på tre uker, har ikke oppladning til VM gått helt knirkefritt for to meter høye Mol. For en måned siden fikk han problemer med kneet, og måtte til en legesjekk.

Problemene kom etter 18 spilte kamper på tre uker.

– Det var en veldig stor belastning på kroppen. Kneet var vondt og hovent, men det er heldigvis under kontroll nå, sier Mol.

Han var også kneskadet i vinter. Denne gangen var det ikke samme skade, men problemene kom i samme kne. 21-åringen utelukker ikke at skadene kan ha en sammenheng.

– Jeg følte det ikke var et like stort problem som i vinter. Jeg tok det rolig, og skjønte jeg var nødt til å være litt forsiktig for at det ikke skulle bli verre. Jeg sa ifra med en gang, så det har ikke utviklet seg til noe mer. Jeg er påpasselig, og går ikke for lenge med smerter uten å si ifra, som legger til at både han og makker Christian Sørum (23) er helt skadefri og «pumped» før VM starter i kveld.

– Han er helt skadefri nå, bekrefter også far og trener Kåre Mol.

– Det var bare en liten slimpose i kneet, så det er noe helt annet enn tidligere. Men de hopper så mye, så vi er litt føre var. Han var på en liten sjekk, men det er ikke noe vi er bekymret for i det hele tatt, forklarer treneren.

21-åringen har vært skadeforfulgt de siste årene: I 2017 kollapset blant annet lungen hans to ganger på to måneder.

Kan bli tidenes yngste VM-vinnere

Anders Mol og Christian Sørum går inn i verdensmesterskapet som storfavoritter og førsteseedet. Fra telefon på hotellrommet sammen med makker Sørum forteller Mol at de to takler det forventningspresset helt fint.

– Først og fremst er det stas å være favoritt. Og i og med at vi er så unge som vi er, er det ganske sjukt å være favoritter i vårt første VM. Men vi prøver egentlig å ikke tenke så mye over det. Vi har jo høye forventninger til oss selv også. Vi må bare ha et rolig forhold til det, sier Mol.

– Men man kjenner mer og mer på at det er litt større enn en vanlig turnering. Det er bare annethvert år det er mye mer prestisje. Folk er litt mer skjerpet. Det betyr mer enn en vanlig turnering, legger Mol til.

Far og trener Kåre Mol mener guttene fortsatt skal prøve å «overraske» – selv etter å ha vært ranket som verdens beste lag siden august i fjor.

– Det er guttenes første VM, så vi er litt spente på debuten og vi prøver å sette oss litt i en utfordrerposisjon og tenker på at det faktisk ikke er noen som har vunnet VM så unge. Så vi skal prøve å overraske ved å prøve og vinne VM, sier han.

Første VM-kamp sendes 19.15 på TV 2.

Publisert: 28.06.19 kl. 16:14