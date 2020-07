DRIVE: Viktor Hovland drar av gårde både på golfbanen og i bilen. Kjør! Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland dropper fly og kjørte 16 timer i bil på én natt: – Ikke veldig smart

Viktor Hovland (23) er tidenes første norske mann på topp 50 på verdensrankingen og nevnes blant favorittene i ukens Rocket Mortgage i Detroit. Den nøkterne reisemåten hans vekker imidlertid oppsikt.

– Jeg tenkte bare at jeg ville kjøre fordi jeg liker å kjøre, sier den norske golfstjernen.

Hovland tilbakela nemlig hele 1770 kilometer på én natt da han forflyttet seg fra Colonial Country Club hvor Charles Schwab Challenge gikk av stabelen for noen uker siden.

På en pressekonferanse onsdag ble nordmannen spurt hva han syntes om landeveiene han tilbakela over 16 timer. Mesteparten av turen gikk imidlertid i mørket.

– Jeg så ikke så mye og følte meg ikke særlig bra, så det var ikke veldig smart, erkjenner Hovland.

RUNDTUR: Viktor Hovland har, ifølge beregningene til Google Maps, tilbakelagt rundt 4 800 kilometer. Foto: GOOGLE MAPS

Mer frihet

Helt siden PGA-touren startet opp igjen for en måned siden, har 23-åringen forflyttet seg fra den ene turneringen til den neste. Fra Oklahoma der han bor, til Sør-Carolina, til Connecticut, til Michigan, hvor han spiller i denne ukens Rocket Mortgage Classic i Detroit og utover.

Det betyr at Hovland har tilbakelagt om lag 5000 kilometer og sittet 45 timer bak rattet i sin Lexus. Et halvt dusin Red Bull hjalp Hovland til å gjennomføre reisen, som han mener gir ham mer fleksibilitet enn golfsirkusets egne fly.

– Selv om jeg må sitte i bilen og kjøre i 15 timer, er det fortsatt mye mer praktisk fordi jeg kan dra når jeg vil og også pakke flere ting i bilen, sier Hovland, og slår fast:

– Det er bare litt mer frihet på den måten.

Helt rått

Mandag ble den offisielle verdensrankingen i golf oppdatert med Hovland inne på en historisk 45. plass.

– Det er et magisk tall. Nå er han inne i alle storturneringer. Det er helt vilt, og han har så mye å gå på, sier kommentator for Eurosport, Per Haugsrud.

En plassering topp 50 på verdensrankingen gir ham automatisk invitasjon til å spille alle golfens Major-turneringer.

– Det er helt rått! Han har levert i lang tid, og det overrasker meg ikke at han går inn blant topp 50. Han hører hjemme i verdenstoppen, sier toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn, som mener at Hovland er tidenes beste mannlige norske golfspiller.

– Uten tvil, konkluderer han.

Norsk herregolfs beste plassering på verdensrankingen før Hovland, var Espen Kofstad i 2012. Da var han rangert som verdens 180. beste golfer.

Rocket Mortgage sendes på GOLFTV og Eurosport fra torsdag 2. juli til søndag 5. juli.

