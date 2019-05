FAVORITT: Donatomite og Frode Hamre vil forøke å holde Deep Sea Dream ute i Kjell Håkonsens minneløp Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Villmannskjøring i V75?

To hester peker seg ut i Kjell Håkonsens minneløp. Begge vil imidlertid ha føringen, og det kan bli en morderisk åpning.



Anders Olsbu

Donatomite og Deep Sea Dream vil begge ha tet i Kjell Håkonsens minneløp.

– Om de ikke blir enige i løpet av kort tid, kan det være duket for en overraskelse. Hester som Pingus Vang, Jet Voice, Radieux og Photo Va Bene er ikke ufarlige om de to forgrunnsfigurene kjører for tøft mot hverandre innledningsvis, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

I Gaute Gudmestads æresløp prøver han tre hester.

– De to norgesmesterne, Odd Herakles og Ulsrud Tea, setter hverandre i stevne igjen. Den som får det beste løpet av dem, er trolig først på foto, men det må klaffe litt fra tillegg. Man skal absolutt ikke kimse av Torpa Nicklas, som vant fra tet på 1.21,8 sist og som blir kuskeforsterket med Vidar Hop nå. Jeg ser ikke bort i fra at han kan lede hele veien igjen, varsler Olsbu.

V75-bankeren er soleklar.

– Professor Ø.K. var helt overlegen sist og har ikke verre forutsetninger her. Feilfritt og uten uhell vinner han igjen, sier Olsbu.

Utenom V75-rebusen årsdebuterer årgangstoppen Hillary B.R. i DNTs hoppechampionat for 4-årige varmblodshester.

Dagens banker

Professør Ø.K. (V75-4) er den klart beste hesten. Han flyter på styrken og runder alle uten galopp.

Dagens luring

Komnes Siv (V75-1) manglet rom etter galopp i et Oaks-bonusløp sist. Er ikke ufarlig feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 90 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Professor Ø.K. i lørdagens V75-omgang på Forus Travbane. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (2040mv)

9 GLADE TIDER

12 VOJE MAREN

11 ELDODA

3 KOMNES SIV

8 BRENNE VIKKI

—————————

2 Dag Frøya

1 Tangen Siri

10 Alfa Betty

5 Jelina

7 Skumsjøstjerna

4 Skjetnefaxa

6 Tangen Frida

Løpet

Jeg prøver fem hester i DNTs hoppechampionat.

Favoritten

Glade Tider var uheldig og feilet i klar ledelse i siste sving i et Oaks-bonusløp på Momarken sist og hadde nok vunnet ellers. I stedet gikk seieren til Voje Maren, som var god. Glade Tider kommer ut med lette sko nå. Feilfritt kan hun runde alle.

Outsiderne

Voje Maren var bra til seier i Oaks-bonusløpet etter et halvt års pause sist. Travet ny pers på flotte 1.27,4 da. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Skal regnes i striden igjen, bare hun holder seg til rett gangart.

Eldoda feilet på startsiden i Oaks-bonusløpet etter pause sist og havnet langt bak, men gikk godt i kulissene og klarte sjette. Er ikke noe dårligere enn de andre.

Luringen

Komnes Siv feilet like etter start i Oaks-bonusløpet sist, men kom bra tilbake og manglet rom til slutt. Står spennende til på strek og blir kuskeforsterket med Åsbjørn Tengsareid. Feilet som godtgående i angrep nest sist, første gang ut etter pause og er bedre enn de siste resultatene skulle tilsi.

Startsiden

Nokså jevne hester på strek. En noe åpen startside.



V75-2 (2990mv)

2 ROYCE ROLLS

6 GIGOLO N.L.

3 BORIS

13 Come Vacation

—————————

12 Ulisse Kronos

1 Beverlyhills Dream

10 Hoogerland

7 Mr. Malando

8 The Trooper

11 Lightning

5 S.K.'s Spartacus

9 Perillat

4 Ina's Ballerina

Løpet

Åtte kan vinne dette langløpet, jeg prøver fire.

Favoritten

Royce Rolls var god etter pause sist. Avsluttet sterkt til annen bak Eurora da og gikk flotte 1.14,1 full vei. Hamre-traveren kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Han står fint til på strek og kan holde unna.

Outsiderne

Gigolo N.L. var syk sist og unnskyldt. Kolnes-traveren var god til to strake før det og kan vinne igjen. Han vant nest sist på Forus og viste at han taklet lang reise.

Luringen

Boris var overlegen sist han gjestet Norge. Det var på Bjerke i fjor sommer. Bæk Nielsen-traveren kan kjempe i toppen med klaff.

Startsiden

Royce Rolls kan sitte tidlig i tet.



V75-3 (2040mv)

8 PROFESSOR Ø.K.

—————————

7 Kringeland Enok

11 Åspe Mix

5 Prinsesse Sølv

10 Lykkje May

6 Oriola

4 Åse Elden

13 Valle Tiril

2 S.G. Jerv Blesa

1 Møller Viktoria

9 Kap Tilly

12 Solberg Jela

3 Vertigo Lotta

14 Åspe Viktor

Løpet

Professor Ø.K. har en billig oppgave på papiret. En klar banker.

Favoritten

Professor Ø.K. sto tilsvarende til på dobbelt tillegg sist. Overtok kilometeren igjen og stakk i fra til en overlegen seier. Djøseland-traveren er feltets klart beste hest og runder til en ny seier uten galopp og for mye trafikktrøbbel. Jeg spekulerer ikke i favorittfall.

Outsiderne

Kringeland Enok feilet seg bort like etter start sist. Tapte kun knepent for Langlands Odin nest sist etter snaue sisterunden i dødens. Er en av mange som kan ende på trippelen bak Professor Ø.K.

Prinsesse Sølv avsluttet flott til annen bak Troll Ronja sist og er trippelaktuell.

Luringen

Åspe Mix er milevis bedre enn raden og vinner snart løp. Sist feilet han bort annen bak Professor Ø.K. 400 meter igjen. Står 20 meter dårligere til kontra ham nå, men kan likevel ende på trippelen. Nest sist avsluttet han fort etter sen åpning i et løp Solør Svarten vant.

Startsiden

Begge strekhestene kan løse fint. Muligens Møller Viktora til tet.



UTFORDRER: Jet Voice er en av flere utfordrere i Kjell Håkonsens minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2040ma)

1 DONATOMITE

5 DEEP SEA DREAM

2 Pingus Vang

3 Jet Voice

7 Radieux

4 Photo Va Bene

—————————

8 Winmecredit

6 Olimpionico

Løpet

To hester peker seg ut i Kjell Håkonsens minneløp. Men det kan bli tøff kjøring dem i mellom og åpne seg foran noen andre.

Favoritten

Donatomite fikk en tøff tur i dødens i Halmstad sist. Ble naturlig nok sliten til slutt og havnet utenfor premierekken. Travet likevel 1.10,9. Gangen før i Steinlagers æresløp måtte han tåle en tøff 1.08-åpning, men ledet i det lengste. Tapte kun for Cokstile som fikk slikke hans rygg. Her har Hamre-traveren vunnet sportrekningen. Man ønsker å sitte i tet, men kan få Deep Sea Dream over seg. Forsvarer han sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn.

Outsiderne

Deep Sea Dream hadde trafikkproblemer i Klosterskogen Grand Prix sist og fikk aldri sjansen. Gikk i mål med mye spart der. 11-åringen er meget rask fra start, så gjenstår det å se om han klarer å ta en lengde på Donatomite. Klarer han det, er det han som sitter med de beste kortene. Havner han utvendig blir det straks verre. Ellers skal han regnes i striden. Han var god til seier foran Photo Va Bene etter en tøff åpning nest sist, men var klart slått av Donatomite i Steinlagers æresløp tredje sist. Men da sto han svært vrient til ytterst bak vingen.

Jet Voice fikk også trafikkproblemer i Klosterskogen Grand Prix sist og gikk i mål med krefter spart. Men skal han vinne må det bli tøff kjøring mellom de to favorittene. Øverdal-traveren pleier å avslutte bra med rett ryggløp.

Radieux holder kanskje ikke samme form som tidligere, men er ikke mye dårligere enn stallkameraten Deep Sea Dream på sitt beste. Dog er sporet sjanseartet.

Photo Va Bene avsluttet fort til annen bak Deep Sea Dream sist og skal ikke avskrives.

Luringen

Pingus Vang likte ikke den løse banen i Klosterskogen Grand Prix og feilet sist. Kjentes fin ut i forkant av det løpet. Skulle det bli tøff kjøring mellom de to forgrunnsfigurene, er Pingus Vang en av dem som kan vinne, om han viser seg seg fra sin beste side.

Startsiden

Donatomite og Deep Sea Dream vil trolig kjøre tøft om føringen.

V75-5 (2040ma)

6 HARBOUR EIGHTYSIX

7 Paulino

2 Brage Hindø

—————————

5 Counterstrike

1 Charming Boom Bay

12 Ithinkiamagenius

4 Thai M. Share

8 Super Talisman

3 Lara's Revenge

11 Air Speed

10 Easy Tolli T.

9 Candelia Hooves

Løpet

Tre hester peker seg ut i dette varmblodsløpet med Harbour Eightysix som klar favoritt foran et par pausehester.

Favoritten

Harbour Eightysix har vært god i sine tre starter i Kolnes-regi. Både sist og tredje sist vant han fra tet. Første gang ut var han overlegen. Nest sist måtte han se seg slått med en lengde av Roberto Brazz. 5-åringen er bra fra start og har en god sjanse om han kommer foran, men han har et par raske på innsiden.

Outsiderne

Paulino kommer ut etter nesten et halvt års pause, men har trent fint. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men viser han seg fra sin beste side, samtidig som det klaffer litt med posisjonene, er det ikke umulig.

Luringen

Brage Hindø feilet som mulig vinner i tet 300 meter igjen i sin siste start før pausen. Var god både tredje og fjerde sist til henholdsvis annen bak Masserati G.T. og til seier. Er kjapp fra start, og feilfritt kan han muligens ta i mot favoritten. Har kapasitet for en topplassering uten galopp.

Startsiden

Brage Hindø, Thai M. Share og Harbour Eightysix er kjappe bak bilen, om det laddes.



KNEPEN FAVORITT: Odd Herakles (bildet) og Ulsrud Tea peker seg ut i Gaute Gudmestads æresløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (1600mv)

6 ODD HERAKLES

9 ULSRUD TEA

5 TORPA NICKLAS

—————————

1 Valle Mattis

10 Kleppe Slauren

3 G. Jerken

8 Norheim Jærv

7 Føynland Kongen

2 Solør Svarten

4 Troll Solen

Løpet

Jeg prøver tre hester i Gaute Gudmestads æresløp.

Favoritten

Odd Herakles får et knepent tips. Han klarte ikke å holde formsterke Lome Brage ute i Moe Odins æresløp sist. Sistnevnte fikk dirigere i front, og det var vanskelig å hente noe til slutt. Men Odd Herakles sto på flott til annen. Måtte se seg slått av Ulsrud Tea og Roli Eld fra dødens nest sist, men vant Lars Laumbs løp fra samme posisjon tredje sist. Kusk Adrian Solberg Akselsen varsler offensiv satsning. Romtveit-traveren får et knepent tips.

Outsiderne

Ulsrud Tea var for en sjelden gangs skyld uten for trippelen sist. Oppladningen før den starten ble ikke den beste, og hun feilet innledningsvis. Sto på fint til femte etterpå. Nest sist var hun god toer bak Lome Brage. Får hun ligge på vent til siste bortre, speeder hun fort til slutt.

Luringen

Torpa Nicklas var god til seier etter tre måneders pause sist. Vant enkelt fra tet på 1.21-tallet da. Blir kuskeforsterket med starteksperten Vidar Hop nå. Hesten er kjapp fra start og klarer han å komme seg foran, kan han bli vrien å fange.

Startsiden

Torpa Nicklas kan stikke til tet. Valle Mattis vil prøve å utfordre.



V75–7 (1600ma)

5 TIP ESTEREL

4 SUPER STRONG

2 JEFFERSON DOTCOM

10 Avery

—————————

7 M.S. Triple J.

6 I Am The Tiger

11 Lucky Vegas

9 Spenda Muscle

8 Hopeful Tooma

3 Delec Hanover

1 Carl Lewis

12 Lucky Princess

Løpet

Jeg sjanser på fire hester, men ser tre hester til med en viss sjanse.

Favoritten

Tip Esterel avsluttet solid til annen bak Syoss sist, men fikk alt for lang frem. Vant greit fra tet gangen før. Formen er på topp, og trener og kusk, Pål Buer, ser ikke bort i fra at hesten kan vinne selv fra dødens.

Outsiderne

Super Strong har gått to solide løp på rad i Søvik-regi. Han vant lett tross en 1.10-åpning over full distanse sist. Forsvarte seg i det lengste etter en 1.09-åpning gangen før, men måtte se seg slått av Wayne Brogård. Sprint er intet minus. Kan vinne igjen.

Avery kan ventes forbedret med løp i kroppen etter pause. Blir det tøff kjøring i front, noe det fort kan bli, er han ikke ueffen.

Luringen

Jefferson Dotcom firte til tredje etter å ha dratt hardt unna i front etter pause sist, men får godkjent. Hadde vært solid i en lokalkjøring før det. Eilefsen-traveren er veldig kjapp fra start. Klarer han å sikre seg føringen, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn. Løpet er 500 meter kortere nå.

Startsiden

Jefferson Dotcom, Super Strong og Tip Esterel vil trolig kjempe om føringen. Hopeful Tooma er også meget rask, men står ytterst bak bilen.



NØKKELKUSK: Kjetil Djøseland, her med Kleppe Slauren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSK:

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 46 år

Antall seirer i år: 10

Antall seirer totalt: 422

Varsler for Kleppe Slauren

Han har storfavoritten Professor Ø.K. i V75-3 og varsler for Kleppe Slauren i eliteløpet. Kjetil Djøseland er alltid aktuell når V75-løpene går på hjemmebanen Forus.

V75-1: - Hun var veldig god til seier første gang ut etter lang pause, Voje Maren. Vinner om hun er like bra nå. Hestene å slå blir trolig Brenne Vikki, som var svak sist, men som kan bedre, og duoen Eldoda og Glade Tider, som begge tapte for Voje Maren sist, men som står klar om favoritten svikter.

V75-2: - Duoen Gigolo N.L. og Royce Rolls skiller seg litt ut fra fine utgangsposisjoner. Begge er i form. Fra tilleggene kan vestlandshåpene Ulisse Kronos og Come Vacation utfordre om det klaffer. Løpet ser åpent ut. Mange kan vinne.

V75-3: - Jeg var godt fornøyd med måten Professor Ø.K. vant på sist. Regnes i toppen igjen, men det kan bli tøft å hente tillegg på Åse Elden, som vant tre av seks løp i fjor. Han har stor kapasitet.

V75-4: - Han er i toppform, Donatomite. Travet 1.10,9 fra dødens sist. Ingen nekter ham teten. Holder han seg rolig, tror jeg han leder hele veien. Banker!

V75-5: - Han var vært veldig god i sine tre første løp i Norge, Harbour Eightysix. Møter Paulino som har et høyt toppnivå og som kan utfordre med klaff. Luringen er Charming Boom Bay, som det kan løse seg perfekt for fra førstespor.

V75-6: - Mye skal skje om vinneren ikke heter Odd Herakles eller Ulsrud Tea. De to har vært utrolig gode lenge. Jeg har likevel ambisjoner med Kleppe Slauren, som har slått dem før. Han var uheldig første gang ut etter lang pause, men kjentes fin ut. Valle Mattis kan være en luring fra tet med jevnt, hardt tempo hele veien.

V75-7: - Tip Esterel har vunnet to av fire i år og har vært veldig bra. Har et riktig løp på papiret og blir klar favoritt. M.S. Triple J. er god på sitt beste og kan utfordre med klaff. Det samme kan Super Strong som er i toppform og rask fra start.

