SOMMERBRUN: Hans Christer Holund fikk jobbet litt med sommerfargen på hytta i Tvedestrand i juli. Onsdag formiddag var han tilbake på Østlandet og trente ved Sognsvann i Oslo. Foto: Therese Alice Sanne

Verdensmester Holund legger opp etter OL i Beijing

SOGNSVANN (VG) Hans Christer Holund (30) har bestemt seg: Noen dager etter at han fyller 33 år er langrennskarrieren over.

Nå nettopp

Søndag 3. mars ble Holund verdensmester på femmila i Seefeld. Nå har han bare to mesterskap igjen før toppidrettslivet er over: VM i Oberstdorf i 2021 og OL i Beijing i 2022.

– Etter OL er det slutt. Jeg tror det kan være smart å sette en deadline. Det kan være litt motiverende og, for den jobben man må legge ned for å prestere krever ganske mye, sier Holund til VG .

Han fyller 33 år 25. februar - fem dager etter OL-femmila i Kina.

Karrieren nådde nye høyder da han tok OL-bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte i fjor. Det ble et ordentlig spetakkel da han noen dager senere ble vraket til OL-stafetten.

Holund var veldig rørt etter VM-gullet i mars:

Nå nyter han sommeren med hytteturer, ørretfiske og mye trening. Han gleder seg til han kan bruke tiden på andre ting enn to treningsøkter om dagen og 200 reisedøgn i året.

– Det er en del ting man ikke får vært med på. Men vi er veldig heldige som kan ha dette som jobb. Men det er en slitsom jobb. Vi trener mye. Det koster mye overskudd. Det er mye annet gøy du kan gjøre i livet også, sier Holund.

Livet har mer å by på

VG møtte verdensmesteren ved Sognsvann i Oslo onsdag. Fra klokken 10 til 12 var han ute og løp på stiene i Nordmarka. På kvelden ventet treningsøkt nummer to.

Han bor i Nittedal med samboer Anne Marie Dalen. Torsdag dro han til Børgefjell for å fiske. Treningstøyet var selvfølgelig med. Før avreise hadde han en intervalløkt på rulleski.

– Jeg ser jo i sosiale medier at livet har mer å by på, som skiferie i alpene, at man kan ta seg en øl på kvelden. Man får ikke smakt så mye på det vanlige livet i denne jobben, sier Holund og understreker at han ikke klager.

30-åringen har vært på landslaget siden 2015. Han tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen i februar 2016, da han ble nummer tre på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lahti.