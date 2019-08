POPULÆR: Ifølge Bodø Nu har flere klubber vist interesse for 20 år gamle Fredrik Bjørkan. Her jubler han for scoring mot Sarpsborg 08 på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Sønnen kan bli solgt – problematiserer Glimt-sjefens rolle

DRAMMEN (VG) En kommentator i Avisa Nordland problematiserer sportslig leder Aasmund Bjørkans rolle rundt et eventuelt salg av sønnen Fredrik Bjørkan (20). – Helt uproblematisk, svarer pappa til VG.

Bodø/Glimt har vært Eliteseriens overraskelseslag i år, og ligger på sølvplass etter halvspilt sesong. Flere spillere har blomstret i nord, og nå er blant andre Håkon Evjen (19), Amor Layouni (26) og Fredrik Bjørkan (20) hete salgsobjekter i dette vinduet. Bjørkan følges av flere klubber, ifølge Bodø Nu. Blant annet nederlandske Groningen, skriver avisen.

Om dette overgangsvinduet ender med en overgang for Bodø-gutten, er far og sportslig leder Aasmund Bjørkan blant dem som selger sønnen.

Men ifølge Bodø Nu skal ikke Glimt være interesserte i å selge, og prøver heller å forlenge kontrakten hans med ett år – ut 2021-sesongen. Den har Bjørkan foreløpig ikke signert.

Kommentator i Avisa Nordland, Markus André Jensen, problematiserer Bjørkans rolle som far og sportslig leder i en kommentar publisert nylig. Han skriver blant annet:

– På den ene siden er det i den sportslige lederen Aasmund Bjørkans klare interesse at sønnen setter navnetrekket på en lengre kontrakt, for å styrke Glimts forhandlingsposisjon. Det kan bety flere millioner kroner ekstra i klubbkassen den dagen et salg realiseres. Er det nødvendigvis så sikkert at pappa Aasmund Bjørkans interesse er den samme?

Han fortsetter:

– For trener Kjetil Knutsen og den øvrige ledelsen i Glimt er situasjonen pikant. Som sportslig leder har Aasmund Bjørkan vært med på å sikre Patrick Berg og Håkon Evjens fremtid i klubben. Kan Knutsen & co. være sikre på at Bjørkans råd til egen sønn er like klokkeklare, nå som det ligger et kontraktsforslag fra Glimt på bordet?

– Helt uproblematisk

Aasmund Bjørkan selv avkrefter overfor VG at dette er et problem.

– Jeg har ikke noe å gjøre med kontraktsforhandlinger inn mot Fredrik, og jeg er ikke inne i den prosessen i det hele tatt. Det er Frode Thomassen (daglig leder) og Kjetil Knutsen (trener) som kjører alt det som har med Fredrik å gjøre. Og det er jo ikke min 11 år gamle sønn, det er min 20 år gamle sønn. Han er voksen og står på egne bein. Så jeg anser det for å være helt uproblematisk, sier Aasmund Bjørkan.

Han legger til at hans rolle i klubben ikke handler om salg av spillere.

– Min viktigste jobb i Glimt er å være en del av trenerteamet. Jeg ønsker å hjelpe Fredrik som alle andre spillere i klubben – at de skal få til så mye som mulig og ta så store steg som mulig. Jeg jobber i tillegg med spillerlogistikk, men det er først og fremst med spillere som kommer inn, sier han.

– Faren min har jo vært med på mye før og han kjenner gamet, så han er en veldig viktig støttespiller meg og har vært det hele livet, sier Fredrik Bjørkan.

– Vi snakker jo litt og sånt, men det er ikke sånn at det er noe konkret. Det er ikke sånn at han forteller meg hva jeg skal gjøre og sånn. Det er jeg som tar valgene selv, fortsetter han.

Han forteller også at han ikke har hørt om noe konkret interesse fra klubber selv, annet enn når han blir konfrontert med det av mediene.

FAR OG SPORTSLIG LEDER: Aasmund Bjørkan jubler på Marienlyst etter seieren mot Strømsgodset. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ønsker å utvikle spillere

Det er ikke bare Bjørkan som er populær blant Glimt-spillerne etter den gode vårsesongen. Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tror Glimt kan få til sammen opp mot 40 millioner for Evjen og Layouni.

Bjørkan beskriver det som utelukkende positivt, ettersom Glimt er en klubb som ønsker å utvikle spillere.

PS: Aasmund Bjørkan sier til VG at det ikke er kommet noen bud fra Manchester City og Manchester United. Speidere fra begge klubber så Håkon Evjen score to for Glimt mot Strømsgodset på Marienlyst mandag.

