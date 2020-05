PRESIDENT: Berit Kjøll, her under en debatt på Norges idrettshøgskole i mars 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Idrettsforbundet mener norsk idrett har tapt 1,5 mrd. kr.

Norske idrett har så langt rapport om tap på 1,5 milliarder kroner under den pågående coronakrisen. Idrettspresident Berit Kjøll karakteriserer det som et nøkternt estimat.

Tallet som ble presentert av Norges Idrettsforbund (NIF) mandag morgen, er resultatet av at 57 prosent av alle landets idrettslag, samt en rekke særforbund, har meldt inn hva sine nettotap i forbindelse med coronakrisen er.

Brorparten av tapene stammer fra avlyste arrangementer, samt bortfall av andre inntekter og drift av egne anlegg.

– 1,5 milliarder kroner er et stort beløp, men samtidig et nøkternt estimat, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG.

Hele fire av ti idrettslag hevder det er fare for såkalt varig reduksjon i aktivitetstilbudet dersom man ikke får kompensert tapene, melder idrettsforbundet.

– Det gjør at vi risikerer at medlemsavgiften vil øke. Da er vi inne i en negativ sirkel: Vår største utfordring er allerede i dag den økonomiske barrieren for å delta i idrett, sier Kjøll.

I forrige uke la kulturminister Abid Raja (V) en ny krisepakke på bordet for idrett og frivillighet i Norge. Den er verdt én milliard kroner og gjelder perioden fra mars til 15. juni.

Idrettsforbundet ber nå om at en tilsvarende pakke lages frem til 31. august i første omgang.

I tillegg bes det om 50 millioner kroner i støtte til toppidrettsutøvere som har OL i Tokyo som sitt store mål, samt 300 millioner kroner i pengestøtte til grasrota i norsk idrett, slik at idrettsklubbene kan bedre likviditeten sin.

NIF ber også om at kompensasjonsordningen til næringslivet utvides, slik at flere klubber som er registrert som aksjeselskaper i større grad kan søke.

I tallene som NIF sendte ut mandag morgen, kommer det frem at 972 millioner kroner stammer fra konkrete innraporteringer fra landets idrettslag. 107 millioner stammer fra særforbund, mens resten, rundt 400 millioner kroner, er noe mer usikre kalkyler som idrettsforbundet har gjort.

– Jeg vil oppfordre alle foreldre og andre engasjert i idrettslag over hele Norge om å bidra på best mulig måte nå, ved å betale medlemsavgifter og ta vare på idrettslaget sitt gjennom krisen. Det smerter helt sikkert å betale for noen som ikke er i aktivitet, men vi er på vent. Idretten gjenåpnes i disse dager. Jeg ber alle om å hjelpe oss over kneika. Det gjelder også det lokale næringslivet, sier Berit Kjøll til VG.

