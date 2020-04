TRØBLET: Magnus Carlsen raste etter eget tabbetrekk i det andre partiet mot Jan Nepomnjasjtsjij. Foto: Skjermdump / TV 2

Carlsen slo tilbake etter fryktelig start

Magnus Carlsen (29) fikk en fryktelig start mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij (29) i sin egen nett-turnering «Magnus Carlsen Invitational».

– Dette er den dårligste hvit-åpningen jeg noensinne har sett Magnus spille. Jeg er nesten stum og det er ikke så ofte, sier sjakkekspert Hans Olav Lahlum på TV 2s sending.

Etter fem av syv kamper i «grunnserien» av turneringen lå tre av åtte spillere likt. Ding Liren, Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen hadde alle 11 poeng. De fire beste går videre til semifinalen i turneringen der det er drøyt 2,5 millioner kroner i premiepenger.

I det første av fire hurtigsjakk-parti mot Nepomnjasjtsjij spilte Carlsen med hvite brikker. Allerede etter partiets syvende trekk brukte verdensmesteren over seks minutter på å finne sitt neste.

– Dette er fullstendig skandale. Magnus har nå brukt fem minutter i en stilling han har hatt på datamaskinen for formodentlig ikke så mange dager siden, sier sjakkekspert Jon Ludvig Hammer på TV 2s sending, og det endte altså med russisk seier.

Dette er Magnus Carlsen Invitational: 8 deltakere, alle møter hverandre i innledende runder.

Hvert oppgjør består av fire partier med hurtigsjakk.

15 minutter per spiller og 10 sekunder per ekstra trekk.

Står det uavgjort etter fire partier avgjøres det på armageddon.

3 poeng for seier etter fire partier

2 poeng for seier etter armageddon.

1 poeng for tap etter armageddon.

Topp fire på tabellen etter alle har møtt hverandre går videre til semifinalene som spilles 1. og 2. mai. Vis mer

Parti 1: Carlsen – Nepomnjasjtsjij 0–1. Carlsen var i trøbbel fra første stund med hvite brikker, og etter 29 trekk var det over.

Parti 2: Nepomnjasjtsjij - Carlsen 1/2–1/2. Etter et trøblete første parti så det også dårlig ut for nordmannen i andre parti. Etter 27 trekk var vinnersjansene til Carlsen 2 prosent, mens russeren hadde 80 prosent sjanse for seier.

Carlsen snudde partiet og hadde 98 prosent sjanse på seier etter 49 trekk. Så gjorde han en tabbe (konge g5) og mistet overtaket. Carlsen raste i stolen, og partiet endte med remis.

– Det er helt sinnsykt! Først roter «Nepo» bort en remis-stilling, så kaster Magnus bort en vinnende stilling, og det blir remis, sier Hikaru Nakamura på chess24.com-sendingen.

Parti 3: Carlsen – Nepomnjasjtsjij 1–0. Carlsen hadde stort sett god kontroll, og slo tilbake i det tredje partiet med hvite brikker. Dermed er stillingen 1,5–1,5 før siste parti.

Carlsen vant sine fire første kamper i turneringen, men gikk på et sjokktap mot Anish Giri i den femte kampen.

Slik reagerte 25-åringen på den seieren:

