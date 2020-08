Landslagsherrene spent på hva Northug vil si: – Han må ta ansvar

HITRA (VG) Landslagsherrene er veldig spent på hva Petter Northug (34) har å si på fredagens pressekonferanse.

OL-vinner Simen Hegstad Krüger ble nummer fem på dag én av Toppidrettsveka på Hitra, 44 sekunder bak Erik Valnes som vant 20-kilometeren på rulleski.

Sammen med landslagskollegene skal Krüger se pressekonferansen med Petter Northug fredag klokken 12. Torsdag ble Northug stoppet av politiet på Romerike etter å ha kjørt i 168 kilometer i timen. Senere er han også blitt siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand og for straffelovens paragraf 231, for å ha oppbevart narkotika.

– Jeg tror det er mange som er spent på å høre hans versjon av dette. Det er vi på landslaget også. Jeg tror folk vil vite hans versjon. Det er en vanskelig sak, men det blir greit å høre ham sette ord på det, sier Krüger til VG torsdag kveld og legger til:

– Jeg regner med Petter ikke har det noe spesielt bra. Han er nok langt nede, uten at jeg har noen kunnskap om det.

Petter Northug hadde vært instruktør på en sommerskiskole for barn i Trysil og var på vei hjem, da han ble stoppet av politiet.

Klæbo: – Håper han får hjelp

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 13 i torsdagens konkurranse. Han håper det beste for Northug i møtet med pressen fredag.

TRØNDERSKE SUPERSTJERNER: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Petter Northug i prat under et rulleskirenn i Hamar for to år siden. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Denne saken kan deles i to dimensjoner: Handlingen tar man selvfølgelig sterkt avstand fra. Som forbilde og bilist har man et visst ansvar, det ansvaret er man nødt til å ta. Det som har skjedd er uakseptabelt. Den andre dimensjonen er at man må tenke på mennesket oppi dette, der håper jeg han får hjelp, sier Klæbo til VG.

Det er seks år siden Northug ble tatt for fyllekjøring, da han vraket bilen sin like ved huset han eide i Trondheim.

Slik så det ut da Northug møtte VG etter den hendelsen i 2014:

Nå skal Northug be om unnskyldning for andre gang.

– Jeg håper de nærmeste rundt ham er med og bidrar så han kommer seg opp igjen. Han er nødt til å ta ansvar nå. Han må ta skjeen i hånden og gjøre jobben, sier Klæbo og legger til:

– Han må ta ansvar, ikke bare for det som er skjedd, men det som skjer fremover. Han har en fremtid han er nødt til å jobbe med nå.

Klæbo har hatt kontakt med Northug.

– Det er umulig å sette seg inn i hvordan han har det. Men Petter har vært flink med pressen tidligere. Han har vært vant til å ha pressen rundt seg, så jeg håper han klarer å vise at han faktisk har tenkt å ta grep. At han har tenkt til å gjøre noe med problemet, så får vi krysse fingrene for at det blir bra i morgen, sier Klæbo til VG.

Emil Iversen har kjent Northug i årevis. Han har snakket med Northug etter hendelsen, men vil ikke si noe om det som er skjedd.

– Men man må få med seg den pressekonferansen i morgen, sier Iversen til VG.

– Blir nok vanskelig

Regjerende verdensmester på femmil, Hans Christer Holund, tok plassen foran Klæbo og ble nummer 12 på Hitra. Han føler med Northug foran møtet med pressen.

– Det er ikke noe hyggelig. Det blir nok vanskelig, sier Holund.

– Er det riktig av Petter å møte pressen nå?

– Ja, han må vel nesten gjøre det.

Didrik Tønseth ble nummer 11 torsdag. Fredag er det sprint i Aure, før Toppidrettsveka avsluttes i Granåsen lørdag.

– Jeg tipper pressen møter mannsterke når Northug snakker. Det blir sikkert bra å få snakket ut. Jeg tror det er bra han snakker om det, sier Tønseth.

