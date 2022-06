NYE REGLER: Casper Ruud og Rafael Nadal må oppdatere seg på nye regler fra 11. juli. Her gratulerer Ruud spanjolen med seier i French Open-finalen.

Regelendring i tennis: − Vi får komme oss på tegnspråkkurs

Tennisspillerne vil få muligheten til å få råd fra trenerne sine underveis i kampene fra 11. juli. Endringen får svært splittet mottagelse.

Tennis er en av få idretter hvor spillerne er overlatt til seg selv så fort kampen starter. Det har ikke vært lov å ha en trener til stede ved benken, og trenerne har heller ikke hatt lov til å gi beskjeder fra tribunen. Men nå endres reglene – i alle fall for en periode.

For fra og med 11. juli og ut årets sesong vil spillerne få muligheten til å få råd fra trenerne, bekrefter ATP (Det internasjonale tennisforbundet). Det vil si at Wimbledon (27. juni til 10. juli) blir siste turnering uten kommunikasjon.

– Jeg synes det egentlig er greit, reglene blir jo misbrukt allerede. Det har vært vanskelig å håndheve reglene siden det blir snakket så mange forskjellige språk, sier Christian Ruud, far og trener til Casper Ruud, til VG.

Ruud får støtte hos tidligere tennisspiller, og nå analytiker for ESPN sine tennissendinger, Pam Shriver.

– Det er på tide, med tanke på at de har hatt så store utfordringer med å håndheve reglene rundt det at coaching ikke er lov, sier Shriver til Tennis.com.

For selv om det ikke er lov, så veksles det ofte ord mellom spiller og trener på tribunen underveis i kampene.

– Man måtte slått hardere ned på dagens regler om null dialog. Når man ikke gjør det, synes jeg det er et godt forslag å prøve dette, sier Ruud.

– Er du og Casper enige om dette?

– Vi har faktisk ikke diskutert det så mye, men jeg tror han liker det, svarer han.

Det er likevel langt fra alle som er like positive til endringene.

– En trist dag for tennis. Tennis trenger ikke coaching under kampen, den bare tror at den trenger det, skriver New York Times’ tenniskorrespondent Christopher Clarey på Twitter.

– Tennisen mister en av de eneste unike egenskapene som ingen annen sport hadde. Spilleren måtte finne ut av ting på egen hånd. Det var det fine med det, skriver tennisspiller Nick Kyrgios på Twitter.

Det vil først etter prøveperioden bli bestemt om «coaching» skal bli tillatt permanent.

Medvedev var i vinter ikke spesielt fornøyd med hvordan «coachingen» ble straffet:

Kyrgios mener det vil bli urettferdig for spillerne som ikke har råd til å ha med seg trenere rundt på turneringer.

– Hva vil skje hvis en høyprofil-spiller møter en lavt rangert spiller, som ikke har råd til en trener? Skriver australieren.

– Jeg forstår det argumentet, men de i toppen vil uansett ha et mye større team. De med størst apparat vil uansett ha en fordel. Så det argumentet faller litt fra hverandre sånn sett, svarer Ruud på argumentet fra Kyrgios.

Trenerne vil ha en egen trenerboks på siden av banen, men de har kun lov til å kommunisere verbalt når spilleren deres er på samme side av banen. Reglene spesifiserer likevel at ikke-verbal kommunikasjon vil være lov.

– Kommer du og Casper til å ta tegnspråkkurs de neste ukene?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det er jo et godt poeng. Det spørs om vi ikke får komme oss på tegnspråkkurs i løpet av sommeren, svarer Ruud med glimt i øyet.