Magnus Carlsen spiller digital turnering.

Småsyk Carlsen under press: − Jeg har sett så mye syner

Magnus Carlsen må kjempe for å unngå tidlig exit fra Champions Chess Tour-åpningen. Verdensmesteren sliter med etterdønningene etter coronasykdom.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag vant Carlsen to partier, tapte ett og spilte én remis på tredje dag av den pågående turneringen. Etter endt spilledag står Carlsen med 20 poeng. Det gir delt annenplass i turneringen.

To andre spillere har samme antall poeng som nordmannen, mens ytterligere fem spillere står på enten 19 eller 18 poeng. Dermed er det svært tett foran de tre siste rundene tirsdag.

De åtte beste spillerne etter 15 innledende partier er klare for utslagsrundene. Seier i partiene belønnes med tre poeng. Dermed kan stillingen endre seg mye i hver runde.

Etter mandagens spill klaget en hostende Carlsen over at hode og kropp er langt fra hundre prosent.

– Jeg kjenner at jeg ikke har energi og må ta meg ordentlig sammen. Jeg har sett så mye syner i det forskjellige partiene. Jeg vet ikke helt hva som foregår. Jeg føler at jeg sitter og gjetter litt hva jeg skal gjøre. Forhåpentligvis blir det bedre de neste dagene, sa sjakkstjernen da han skulle oppsummere dagen overfor TV 2.

Carlsen ga samtidig uttrykk for at formen blir litt bedre dag for dag.

– Jeg føler at jeg spilte litt bedre i dag enn de andre dagene. Hodet fungerte lite grann bedre, sa 31-åringen fra Lommedalen.

Gjorde musefeil

Carlsen innledet dag tre med seier mot vietnamesiske Quang Liem Le, men i parti nummer to ble det bråstopp for den norske verdensmesteren.

Etter en jevn åpning mot canadiske Eric Hansen gjorde Carlsen en stor feil i trekk nummer 30. Det satte 31-åringen fra Lommedalen i en vrien posisjon, og trekk nummer 33 ble en ny kjempetabbe.

– Alt gikk galt i løpet av tre minutter. Når først den ene tabben skjedde, fortsatte han med en brøler av dimensjoner der han ga fra seg løperen gratis, sa sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

Etter endt dag kunne imidlertid hovedpersonen opplyse at trekket som avgjorde partiet var et resultat av en musefeil. Carlsen gjorde ved en glipp et trekk han ikke hadde planer om å gjøre.

Turneringen spilles digitalt.

Viktig seier mot Duda

Nederlaget mot Hansen satte uansett den norske sjakkstjernen i en meget vrien posisjon i kampen om plassene i kvartfinalene. Etter at samtlige spillere hadde spilt to partier mandag, lå Carlsen på sjetteplass sammenlagt. Flere konkurrenter pustet han i tillegg i nakken.

I det påfølgende partiet spilte verdensmesteren en svært rask remis mot den meritterte kineseren Ding Liren. Det ga Carlsen kun ett poeng, hvilket forverret situasjonen i sammendraget.

I mandagens avsluttende parti fikk imidlertid nordmannen en etterlengtet og tiltrengt seier mot polakken Jan-Krzysztof Duda. Duda spilte svakt og ga tidlig nordmannen overtaket i stillingen.

– Det var et veldig, veldig dårlig parti av han, men for all del. Jeg gjorde det jeg skulle, sa Carlsen etterpå.

Onsdag avsluttes grunnspillet med tre nye runder. Der møter Carlsen profilerte spillere i form av Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov og Anish Giri.