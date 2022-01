Pellegrino forlenger med Bodø/Glimt: − Hele høsten har vært et eventyr

Kontrakten til Amahl Pellegrino (31) gikk ut ved årsskiftet. Nå har han blitt enig med Bodø/Glimt om å forlenge avtalen med ett år.

Det bekrefter Bodø/Glimt mandag kveld – kun minutter etter at VG først meldte om kontraktsforlengelsen.

– Hele høsten har vært et eventyr, og jeg har fått oppleve to av mine største drømmer som Glimt-spiller. Det å vinne serien og spille i Europa har jeg aldri opplevd før jeg kom til Bodø og jeg har lyst til å fortsette den reisen, sier Pellegrino til glimt.no via telefon.

Ifølge VGs opplysninger var det interesse fra utlandet, deriblant lukrative tilbud fra Midtøsten, men 31-åringen ville heller bli værende i Bodø, noe han går langt i å bekrefte i pressemeldingen.

– Jeg har vært usikker og gått mange runder med både meg selv og familien. Det har vært bra tilbud fra utlandet, men totalen har ikke vært noe bedre enn det jeg får her. Sånn sportslig sett altså, sier han.

Mandag ettermiddag spøkte Pellegrino med at han var arbeidsledig og søkte jobb:

Pellegrino kom til Bodø/Glimt fra Damac FC i august. Det skjedde bare måneder etter han kom til klubben i Saudi-Arabia etter å ha herjet for Kristiansund i Eliteserien i 2020-sesongen. Kontrakten med Damac ble terminert etter to mål på 12 kamper.

Etter overgangen til Bodø/Glimt ble det seks mål og tre målgivende pasninger på 15 kamper i Eliteserien.

– Vi er svært glade for at Pellegrino ønsker å være oss videre, skriver sport manager Håvard Sakariassen i en SMS til VG, og koster attpåtil på seg en smilende emoji.

Samtidig leverte han to mål og to assists i Conference League.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Amahl Pellegrino.

Bodø/Glimt opplyser at han har fått påvist corona og dermed ikke er tilgjengelig for media, men regner med å være klar når oppkjøringen starter om en ukes tid.