PIONER: Truls Möregårdh er den første som bruker den sekskantede racketen i konkurranse.

Sjekk denne svenske «revolusjonen»: − Har brutt en barriere

Den svenske unggutten Truls Möregårdh (19) kan være i ferd med å revolusjonere bordtennissporten. For øyeblikket er han den eneste som spiller med en sekskantet racket.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det spesielle grepet har allerede fått mye oppmerksomhet. Ikke bare er racketen unik. Den har også bidratt til at Möregårdh tok seg til finale i singel i VM, der han riktignok ble et nummer for liten mot den kinesiske storfavoritten Fan Zhendong.

Kan Möregårdh være bordtennisens svar på Jan Boklöv? Svensken revolusjonerte hoppsporten med sin V-stil på 80- og tidlig 90-tall.

Filip Wirström er hjernen bak. Han jobber for den svenske leverandøren Stiga, og forteller at de har jobbet intenst for å utvikle racketen. Han tror den kan være med å ta sporten til nye høyder.

– Det føltes rart i starten, men ganske raskt innså vi at den sekskantede formen hadde sine fordeler, sier han til Expressen.

Racketen har fått navnet «Cybershape» og har større trefflate enn en vanlig rund racket. Den klassiske formen har 2,5 centimeter som linjerer med underlaget på bordet. Denne har 6,5 centimeter. Dette gir et bedre treff, mener han.

– Vi har søkt patent og jobbet hardt med at ingen bilder skulle lekke ut. Möregårdh har trent på kveldstid for å unngå at noen ser hva han driver med, sier Wirström, som hyller VM-finalisten for hans bidrag i utviklingen, og kaller han for fremtiden.

Ulf «Tickan» Carlsson har selv vunnet VM. Nå er han landslagstrener for det norske landslaget. Treneren tror det kan være en revolusjon på gang.

– Det har gått veldig fort. Den ble lansert tidligere i november, og allerede nå blir den brukt i en VM-finale. De beste spillerne bruker det beste utstyret, og når man en VM-finale, understreker det poenget. Dette kommer bare til å eskalere, sier «Tickan» Carlsson til VG.

Selv har han faktisk fått testet racketen. Det er ingen tvil om at dette vekker nysgjerrigheten, understreker svensken.

– Man har nok brutt en barriere med en ny form på racketen. Jeg har testet den litt, og jeg kjente forskjell. Denne gir større trefflate. Jeg har veldig tro på dette, men det som avgjør hvor utbredt den blir er hvor god den er i de ulike fasene i spillet. Dette har gått veldig fort, men det kan være en revolusjon for sporten, sier han.

STØRRE TREFFLATE: Her er Truls Möregårdh i aksjon med racketen i VM-finalen.

Spørsmålet nå er, hva skjer videre?

– Det kommer nok til å se annerledes ut fremover, tenker jeg. Det er viktig at man tør å pushe grensene. Slik er det i alle idretter. Dette er et steg i den retningen.

Wirström forteller at ideen kom allerede for to år siden.

– Bordtennisverden er ganske konservative når det kommer til utvikling. Vi ville se om det finnes fordeler med å ta i bruk en ny utforming, sier han.

Norske Tommy Urhaug har både gull og bronse i bordtennis i Paralympics. Han ble overrasket da han så racketen for første gang. Men også han tror dette er et steg i riktig retning.

– Jeg har visst at det har vært ting på gang, og jeg visste at det ble jobbet med en ny racket. Men jeg ble litt overrasket over formen. Det tror jeg mange ble. Samtidig skjønner jeg veldig godt tanken bak. De har gjort det for å få et bedre treffpunkt. Kvaliteten blir bedre på flere slag, sier Urhaug til VG.

I VERDENSTOPPEN: Tommy Urhaug har vunnet både gull og bronse i Paralympics. Nå gleder han seg til å teste de nye racketene.

I likhet med landslagssjef Carlsson, tror han dette er noe som kan komme til å dominere i årene fremover. Selv får han sine senere denne uken. Om det er en god «match», åpner han opp for å ta dem i bruk under konkurranser.

– Jeg tror kanskje dette har kommet for å bli. Bordtennisen er ved et veiskille nå. Mange ønsker litt nye impulser, så det er flere ting som testes. Den eldre garde tenker nok at dette ikke er bra, men den nye generasjonen tenker at dette er gull. Det gir også en ny mental «boost» å være nysgjerrig, sier Urhaug.