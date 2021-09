EM-HELT: Felix Baldauf feirer EM-tittelen i Serbia i mai 2017. Siden da har karrieren stagnert.

Bryteprofilen VM-vraket etter alvorlig diagnose: − Ble forbannet

Oslo-VM går uten Felix Baldauf (26) på brytematten, men endelig har han fått en forklaring på alle skadeproblemene de siste årene.

Av Per Opsahl

I helgen kom VM-troppen som skal forsvare Norges ære på hjemmebane i Oslo i begynnelsen av oktober. Der er ikke Baldauf med.

Europamesteren fra 2017 har hatt enorme skadeproblemer de siste årene, men reagerte sterkt da han fikk beskjeden.

– Jeg ble forbannet. Noe annet ville vært rart, sier Baldauf til VG på telefon fra Danmark der han er på treningsleir sammen med resten av herrelandslaget.

Mens flesteparten av lagkameratene forbereder seg til VM på hjemmebane i Oslo, så går Baldauf altså glipp av nok et mesterskap. Like før OL-kvalifiseringen i mai ble han corona-smittet.

VM-troppen i bryting: Fristil, damer: Ramona Eriksen (50 kg) – AK-54

Grace Jacob Bullen (59 kg) – BK Atlas

Iselin Moen Solheim (76 kg) – Urædd BK Gresk Romersk, menn: Snorre Harsem Lund (55 kg) – SP09

Stig-André Berge (63 kg) – Oslo BK

Morten Thoresen (67 kg) – Bodø BK

Håvard Jørgensen (72 kg) – Lambertseter BK

Exauce Mukubu (77 kg) – SP09

Per-Anders Kure (82 kg) – T & IL National

Ruben Elias Been (87 kg) – Moss AK

Marcus Worren (97 kg) – Lambertseter BK

Oskar Marvik (130 kg) – SP09 Kilde: brtyting.no Vis mer

Selv om hans første reaksjon på VM-vrakingen var «forbannelse», så har han forståelse for beslutningen til landslagsledelsen.

– De har gjort det for mitt eget beste. Jeg har ikke trent bryting på tre-fire måneder, og skaderisikoen er veldig høy hvis jeg går på matten i et mesterskap, sier Baldauf.

– Alle drømmer om VM på hjemmebane, men med det treningsgrunnlaget har ikke Felix noe der å gjøre. Han er ikke en unggutt som skal være med for å lære, sier Aanes til VG om begrunnelsen.

Baldauf slo igjennom da han ble europamester for U21 i 2014, og tok VM-bronse for U21 samme år. På seniornivå klinket han til med EM-gull i 2017. Det så ut til å bli en strålende karriere.

Så eskalerte skadeproblemene. For tre uker siden fikk han beskjeden som ga svar på mange av problemene. Han har nemlig «inflammatorisk ryggsykdom», også kjent som Bekhterevs – en sykdom som blant annet rammer ledd i ryggen, bekkenet og hofter.

– Det var en stor lettelse å få svaret. Jeg har trent halvparten av det jeg skulle, vært ute i et halvt år av gangen og ikke visst hvorfor. Nå får jeg medisiner, som ser ut til å virke veldig bra, sier Baldauf.

– Hva sier legene om å drive med bryting i verdenstoppen når man har denne sykdommen?

– De er optimister de også. Jeg skal prøve å leve helt som normalt, men det kan bli en utfordring å slenge rundt på andre hele dagen. Jeg vet ikke om andre brytere med samme diagnose.

– Vi må teste dette fremover. Medisinen fungerer bra på mennesker, men ikke nødvendigvis på toppidrettsutøvere. Vi kan ikke risikere at Felix sitter i rullestol om noen år, sier Aanes.

NRK-serie

De norske bryterne har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Det nærmer seg VM, og NRK har hatt premiere på dokumentarserien «Hodet i klemme».

I første episode er Baldauf meget sentral, og hans mange konflikter med landslagstrener Aanes er et av temaene.

– Nå skal jeg ikke avsløre helt hvordan forholdet mellom Fritz og meg er nå, men vi har hatt det veldig turbulent i alle år. Kanskje fordi vi på en del områder er veldig like, sier Baldauf.

Bekhterevs sykdom Oppkalt etter den russiske nevrologen Vladimir Bekhterev

Gir betennelsesreaksjoner flere steder i kroppen. De store leddene og ryggraden er særlig utsatt.

Revmatisk bindevevssykdom som varierer sterkt fra person til person.

Menn i 20–30-årsalderen er mest utsatt, og menn rammes oftest hardest.

Sykdommen er svært smertefull, og kan ubehandlet føre til store invalidiserende skader.

De fleste opprettholder tilnærmet normal funksjon ved behandling. Vis mer

TURBULENT: Landslagstrener Fritz Aanes har vært i mange konflikter med Felix Baldauf.

– Det antydes i serien at du følte at du ble beskyldt for å klage på smerter og skader – har han litt mer forståelse for det nå som du har fått en diagnose?

– Ja, vi har snakket mye om det. Og nå er Stig-André inne i rollen som hjelpetrener, og han gjør en viktig jobb som buffer mellom Fritz og meg.

Landslagstrener Aanes bekrefter overfor VG at han har vært skeptisk:

– Ja, jeg har jo tvilt litt ... Nå er jeg veldig lettet på hans vegne, for nå vet vi hva som har vært galt.

Baldauf er 186 cm høy og veier i det daglige 105–110 kilo. Han konkurrerer i 97/98-kilosklassen, og har markert seg som en tøffing med morsomme og ganske breiale kommentarer. Han stilte som ringmann da Cecilia Brækhus bokset i Oslo Spektrum.

Da han var med i Bloggerne på TV 2 for noen år siden uttalte han seg om sin egen kropp og at det var viktig å vise den frem.

«Hvis du har en Ferrari, så lar du den ikke stå i garasjen» sa Baldauf med et bredt glis.

– Jeg er jo blitt litt eldre, men angrer egentlig ikke på noe. Det har bare vært uskyldig moro.

Vanskelig oppvekst

Baldauf har kjempet en tøff og «usynlig» kamp de siste årene. I NRK-dokumentaren forteller han om en tidvis tøff oppvekst. Mamma Jana, opprinnelig fra Øst-Tyskland var utad en mor som fulgte sønnene opp på trening med østtysk disiplin. Samtidig var det familiens hemmelighet at hun hadde store alkoholproblemer.

les også Stig-André Berge i ny TV-serie: – Mamma er død og pappa sitter i fengsel

LOVENDE UNGGUTT: Felix Baldauf poserer for VGs fotograf i 2014.

– Hvordan har reaksjonene vært etter at disse detaljene kom ut?

– Jeg har fått veldig god respons og mange hyggelige meldinger. Nå kom denne serien, og da tenkte jeg at jeg måtte være ærlig og fortelle det slik det var. Jeg prøvde det for noen år siden, men da var jeg ikke klar ...

– Nå tenker jeg at jeg bare må eie min historie, og fortelle den uten skam. Hvis det kan hjelpe én annen person i lignende situasjon, så er det verdt det.

Flere medier har hatt Baldaufs sterke bakgrunn som tema i forbindelse med premieren av dokumentaren.

NY START: Felix Baldauf avbildet i Trondheim like før VM-uttaket.

– Hvordan har dette vært for din mor?

– Det har vært sårt, hun har dårlig samvittighet og er full av anger. Jeg har sagt til henne at det må hun ikke ha. Hun har også sine grunner til at det ble som det ble.

– Jeg måtte grave dypt for å få frem dette. Alt det vonde. Men i ettertid har det også vært deilig å få det ut. I NRK-serien viser det seg jo at det er flere på landslaget som har tung bagasje, og vi backer hverandre opp, legger han til og tenker blant annet på Berges opplevelser.

Prosessen han har vært igjennom, kombinert med den ferske diagnosen, gjør ham til optimist.

– Jeg har lagt opp mange ganger inne i hodet mitt, men bakgrunnen min har nok hjulpet meg til å ikke gi meg. Nå har jeg bedre forutsetninger enn på lenge.

– Det store, store målet er Paris-OL om tre år. Da skal jeg vise at det virkelig var verdt å gå igjennom alle nedturene, sier Baldauf.

