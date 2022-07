KONGENS NEI: Torstein Bae er blitt sjakkseernes stemme gjennom mange år som NRK-kommentator. Kommende langsjakk-VM blir det første uten Magnus Carlsen på ti år, men romjulstradisjonen hurtig- og lynsjakk holdes ved like.

Torstein Bae om Carlsens VM-nei: − Synd for det norske folk

NRK-profilen Torstein Bae stiller spørsmål ved langsjakkens fremtid, kommenterer Magnus Carlsens posisjon og tror ikke verdensmesteren kommer til å snu.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Carlsen gir fra seg VM-tittelen etter nesten ti år som verdensmester.

– Det er jo en merkedag, men det er jo synd for det norske folk og for sjakkfansen som ikke får se Carlsen i disse kampene, sier NRKs kommentator Torstein Bae om Carlsens avgjørelse.

NRK-profilen sier han ikke ble overrasket over Carlsens nei, særlig etter at Jan Nepomnjasjtsjij vant kandidatturneringen og sikret seg muligheten til å ta revansje mot Carlsen i langsjakk-VM. Nordmannen hadde få problemer med å slå russiske «Nepo» i fjorårets langsjakk-VM, og uttalte onsdag at han ikke var motivert for en ny VM-kamp.

– Om han hadde valgt å si ja til en ny kamp, hadde han gått tilbake på noe han så ettertrykkelig hadde sagt, sier Bae – og viser til at Carlsen allerede i desember i fjor sa han var skeptisk til ny VM-kamp om det ikke ble mot Alireza Firouzja (19).

22. november 2013 sikret Carlsen verdensmestertittelen for første gang. Siden har han forsvart tittelen mot Vishwanathan «Vishy» Anand, Sergej Karjakin, Fabiano Caruana og Jan Nepomnjasjtsjij, samtidig som han har vært rangert som verdens beste sjakkspiller i rating-systemet – og vært lyn- og hurtigsjakkmester i store deler av perioden.

– Historisk i sjakken er denne kongerekken utrolig viktig, som strekker seg tilbake til 1886 og bare har 16 mestere frem til Magnus – og skiller sjakk fra de fleste sporter med få mestere over et så langt tidsrom. Vi får en ny konge og jeg tror Magnus vil merke at, selv om han fortsatt er nummer en på rankingen, så vil det være en annen situasjon i sjakken når det er en annen mester. Han blir én av to på toppen, ikke bare den klare eneren, resonnerer Bae.

Carlsen selv har nok av kamper og bedrifter å fokusere på, Bae tror neppe verdensmesteren fra Lommedalen kommer til å slite med å fylle timene. Han tror det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) vil slite mer.

– Jeg tror nok kontorene til FIDE har atskillig bekymring for hva som skjer videre, en situasjon der verdens beste ikke spiller VM og hva det vil gjøre med prestisjen til VM. Hvordan er fremtiden for langsjakk i det hele tatt? For ikke mange år siden var alt annet useriøst, når har man fått lyn- og hurtigsjakk, man kan jo spørre om det er et skudd mot langsjakken som sådan. Implisitt kan det være litt av Carlsens budskap, sier Bae.

NRK-kommentatoren er heller tvilende til om Carlsen kommer til å utfordre om å vinne VM-tittelen tilbake nå som «døren er lukket», og sier det har vært et eventyr å dekke de siste ti årene for statskanalen. Samtidig er han tydelig på at Carlsens posisjon nå blir svekket.

– Jeg kan ikke skjønne annet, ettersom han har hatt det optimale – å være verdensmester og nummer én på rankingen samtidig. Rankingen er mer for kjennere, mens verdensmesterne kjenner flere til. Det kan Magnus få merke på, kampen for oppmerksomheten og å være den mest attraktive for arrangører, sier Bae.

Også Carlsens sjefsekundant Peter Heine Nielsen har stor forståelse for nordmannens valg.

– Det er trist for sjakkverdenen at vi har en verdensmester som ikke synes at det er gøy å spille VM, sier Nielsen til det danske nyhetsbyrået Ritzau, gjengitt av NTB.

Chess24-journalist Tarjei Svendsen tror imidlertid at sjakkverden i seg selv ble overrasket, ettersom han ikke forventer at den bredere befolkning tok signalene om manglende motivasjon seriøst. – Jeg tror mange trodde det var en bløff, som han sier – og mener videre at Carlsens avgjørelse er et signal om at FIDE må ta VM-grep.

– Han har gitt klart uttrykk for at han ikke er begeistret for formatet som er nå. Det virker ikke på meg som om det er avgjørende, men det er et stikk til FIDE, som er tvunget til å gjøre noen endringer nå.

Selv ønsker ikke Svendsen å utelukke at Carlsen kan utfordre om VM-tittelen en gang i fremtiden, men det er først om «mange år». Inntil det:

– Fraværet hans svekker VM-kampens status. Vi er blitt vant til at verdensmesteren er den best rangerte, selv om ikke det alltid har vært slik. Alle vet at Magnus er den beste spilleren, så det blir et tøft slag for FIDE, sier Svendsen.