Får hets: Råsterke Solfrid (23) ble beskyldt for å være mann

Etter at hun begynte med idrett, har Solfrid Koanda fått så mange ufine kommentarer at hun begynte å kvie seg for å gå med bikini. I Idrettsforbundet slås det alarm om mengdene av hets innen sport.

– De får meg til å tenke at kanskje de har rett, sier Solfrid Koanda.