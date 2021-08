Bam (24) vokste opp i en trailer med moren. Nå imponerer han for USA i OL i Tokyo.

Bam Adebayo fikk kallenavnet sitt fra The Flintstones, vokste opp i en trailer med moren og opplevde at faren forlot familien da han var liten. Nå er Bam, som er bestevenn med moren sin, en av nøkkelspillerne på et USA-land som jakter gull i Tokyo.

Av Even Lübeck

For tiden starter Adebayo kampene for USA, som på sjokkerende vis tapte åpningskampen for Frankrike.